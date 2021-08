Matka točila s malými dětmi porno a dceru prodala k sexu, dostala 5,5 roku

Sedmatřicetiletá matka tří dětí poskytovala záběry svých dvou dcer a syna ve věku od čtyř do osmi let. Zachycovala je při choulostivých situacích, všechny tři orálně uspokojovala, což jí děti oplácely. Jedna z dcer si do přirození musela strkat otvírák ve tvaru penisu.

Obžalovaná vypověděla, že vše dělala kvůli tíživé finanční situaci. „Vydělávala jsem hrozně málo, navíc jsem v práci zpronevěřila 38 tisíc, takže mi zbývalo opravdu minimum,“ uvedla žena, která pracovala jako prodavačka.

Ve facebookové skupině tak zažádala o půjčku. Pod jiným jménem ji kontaktoval pětatřicetiletý muž, že jí pomůže. Ženě nabízel peníze a pomoc s bytem za to, že mu pošle nejprve své fotografie, později se i osobně scházeli.

„Nabídl mi 150 tisíc korun, jeli jsme do lesa nedaleko Sokolova, kde mi na mobilu ukázal návrh smlouvy. Ještě se mnou chtěl sex, to bylo dobrovolně a líbilo se mi to,“ řekla obžalovaná.



Po pár dnech se jí muž znovu ozval. Už věděl, že má dvě dcery a syna. „Říkal, jestli bych mu poslala fotky a videa holek. Ty pořád chtěly něco, na co jsem neměla, tak jsem jim řekla, že když to dovolí, budeme se mít lépe,“ řekla žena, která pak poslala i výše zmíněné záběry.

Holčičku při sexu držela za ruku

„Po čase chtěl, abych za ním do Sokolova přijela i s holkama. Řekl mi, že když budou šikovné, tak se budeme mít dobře. V lese v Sokolově se mu pak holky svlékly a ukazovaly. S jednou pak chtěl mít sex, s čímž jsem počítala. Řekla jsem, že ano, ale ať je opatrný,“ vypověděla matka.



Holčičku před stykem namazala dětským olejíčkem a držela ji při něm za ruku. „Pak jsme měli sex ještě my dva. Dcera mi v autě cestou domů říkala, že se jí to líbilo a příště by jela znovu,“ dodala.



Žena se k jednání přiznala, přijala vinu a navrhla soudu, že si odsedí pět a půl roku vězení. Soud to akceptoval, dál však bude soudit muže, který je obžalovaný ze znásilnění dívenky. Muž odmítl vypovídat, stejně se choval i u předchozích výslechů.

V případu figuruje i další sedmatřicetiletý muž. Tomu obžalovaná přes Skype posílala záběry, na kterých saje penis svému čtyřletému synovi. Muž jí za to taktéž slíbil peníze a byt v Praze. „Nic takového jsem ale nikdy neměl v úmyslu,“ řekl před soudem.

Kompletní rozsudek v kauze padne ve středu.