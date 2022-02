Masopusty kosí covid, masky zapsané v UNESCO vyrazí k obydlím jen někde

Masopustní obchůzka je jednou z mála tradic, která se na Hlinecku dochovala v téměř nezměněné podobě až do současnosti. Ovšem jedinečnosti přes 11 let zapsané na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO s kořeny sahajícími až do pohanských dob nepřeje už druhým rokem současná epidemická situace.

Šňůru velkého pouličního divadla spojeného s rozvernými maskami proloženého říznou dechovkou měli zahájit už v sobotu ve Včelákově. Kvůli velké marodce museli akci zrušit.

„Nedá se svítit, jinou možnost nemáme. V úterý jsme to rozhodli. Doba nám nepřeje. Loni to kvůli vládním neřízením nešlo vůbec, letos by to teoreticky šlo, ale bohužel jsme v takovém stavu, že by nás bylo málo. V nařízené karanténě máme masky, bez kterých se masopust neobejde. Chyběl by nám jeden ras, slamák, dva turci, lazebník, židi a další. Dohromady asi 10 masek z 35,“ řekl starosta Včelákova Jan Pejcha, který kromě toho, že maškarní průvod povoluje, zvládá obchůzku absolvovat v podobě rasa s kobylou.

Vypustit postavu poblázněné školačky, policajta nebo báby s nůší by podle Včelákovských problém nebyl, hlavní postavy vypustit nejde. „Jsme z toho špatní, nemohli jsme letos udělat ani ples. Jako nápravu přemýšlíme udělat později alespoň maškarní zábavu,“ dodal Pejcha.

Na Veselém Kopci by platná nařízení porušili

Kvůli epidemické situaci obchůzku nezamýšleli pořádat ani ve Vítanově a stejně jako loni je zrušena také největší přehlídka masek na Veselém Kopci.

„Musíme se řídit pokyny, které stanovuje a vydává vláda či ministerstvo kultury. Stále platí, že během kulturní akce, v našem případě během celého dne, může být přítomno jen tisíc návštěvníků, což my nemůžeme dodržet, protože návštěvnost na masopustu bývá kolem pěti tisíc lidí,“ sdělila etnografka skanzenu na Veselém Kopci Ilona Vojancová.

Masopusty na Hlinecku v roce 2022 5. února – Včelákov (zrušeno)

12. února – Hamry

19. února – Jeníkov

20. února – Hlinsko-Blatno

26. února – Studnice

26. února – Vortová

1. března – Hlinsko-Betlém (Rozloučení s masopustem)

V rámci Národního muzea v přírodě, které sdružuje čtyři venkovská muzea, se ruší masopust i v Rožnově pod Radhoštěm. Naopak Muzeum v přírodě Zubrnice a Hanácké muzeum v Příkazích si kvůli menší návštěvnosti v řádu několika stovek návštěvníků může masopustní akce dovolit.

Zda si masky budou muset dát volno i ve Vortové, Studnicích, Blatně nebo Hamrech, je zatím s otazníkem. Všichni doufají, že bujaré veselí covid alespoň tam nezastaví.

„Žijeme v době, která nemá obdobu. I z našeho odborného pohledu bude jistě zajímavé sledovat, zda budou masky například chodit s rouškami,“ dodala Ilona Vojancová, která je autorkou nominačního návrhu pro zápis masopustních obchůzek z Hlinecka na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Částečná náplast za zrušený masopust na Veselém Kopci má přijít na samotný závěr rozverného období. Bude jím Rozloučení s masopustem, které se uskuteční v úterý 1. března v Hlinsku mezi roubenkami na Betlémě.

„Průvod dětí z místních škol v masopustních maskách se letos sice nebude konat, ale i tak se děti zapojí do oslav tohoto zvyku. Termín masopustního úterý v tomto roce vyšel na jarní prázdniny a také s přihlédnutím k současné pandemické situaci se oslavy přesunou do tříd a domů, kde si děti budou tento zvyk připomínat a věnovat se i výtvarnému ztvárnění masopustu,“ uvedla manažerka cestovního ruchu na Hlinecku Petra Plisková.

Program odpolední masopustní obchůzky začne ve 14 hodin před radnicí na Poděbradově náměstí. O zábavu a pozdvižení se jako obvykle postará maškara z hlinecké místní části Blatno a kapela Hlinečanka. Ve 14 hodin starosta města povolí maškarám jejich rej a předá jim vládu nad městem. Zástup masek se odsud přesune na Betlém, kde obejde jednotlivé chalupy. Závěr obchůzky bude patřit tradičnímu obyčeji porážení kobyly, které je plánováno na 15:30 hodin.