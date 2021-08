Pardubická Masarykova kasárna by politici rádi prodali stejně jako Teslu

Velký vojenský areál na rozhraní čtvrtí Skřivánek a Višňovka už roky zeje prázdnotou. Bývalý buzerplac alespoň slouží jako záchytné parkoviště a jednou za rok se mezi baráky a sklady koná akce jménem Retroměstečko.

„Jasné je, že musíme něco s kasárny dělat. Ideální by bylo použít stejný model, jaký se nám osvědčil při prodeji bývalé Tesly. Tedy vybrat firmu, která pro nás uspořádá veřejnou soutěž na prodej. Byl bych spokojený, abychom do voleb měli vybranou minimálně tu firmu,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Nutno dodat, že do komunálních voleb zbývá už jen něco přes rok. A to, jak praxe ukázala, není právě mnoho. Navíc předvolební rok často budí u politiků emoce a jejich ochota na čemkoliv se dohodnout limitně klesá k nule.

„Přijde mi logické použít stejný model jako u Tesly. Otázka však je, zda pro to najdeme v zastupitelstvu dostatek hlasů. Třeba Pirátům vadí, že město vlastně neví, co by v bývalých kasárnách chtělo. To u Tesly jsme představu na radnici měli,“ uvedl šéf zastupitelů za ODS Petr Klimpl.

Nicméně podle Nadrchala by s plány až takový problém být nemusel. Vzhledem k tomu, že se v bývalém vojenském prostoru u Červeňáku připravuje výstavba až pro šest tisíc lidí, tak je celkem zřejmé, co bude v lokalitě chybět.

„Chceme vše probrat s veřejností, budeme se ptát lidí na jejich názor. Ale už nyní je evidentní, že v místě máme problém s kapacitou mateřských škol nebo sociálních zařízení pro seniory,“ uvedl Jan Nadrchal, který má problematiku na starosti.

V části areálu má také vyrůst nový úřad práce. Ten by zabral travnatou plochu, po které se během Retroměstečka prohánějí tanky. Ovšem jeho stavba byla státem už několikrát odsunuta.

„Bohužel kvůli mnoha připomínkách jsme museli předělávat projektovou dokumentaci, v tuto chvíli se jedná, kdy bude vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele stavby. První náznaky, že by v Pardubicích měl být nový úřad práce, byly přitom už v roce 2011,“ uvedl Klimpl, který je zároveň šéfem pardubického úřadu práce.

A tak se může v klidu chystat další Retroměstečko. Letos se bude konat o víkendu 11. a 12. září.

„Seznámíte se třeba s prací hasičů, bezpečnostních složek státu i firem působících na obranné platformě. Kromě toho se těšte také na auto či moto veterány, tankovou arénu, dobové hračky, předměty i různou techniku a zajímavosti, které pyšně vystupovaly pod značkou Made in Czechoslovakia,“ zvou pořadatelé.