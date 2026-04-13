Kuba a Netolický stvrzují spolupráci. Hnutí MY a Naše Česko spojila stejná vize

Autor:
  12:57
Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby se domluvilo na spolupráci s hnutím MY pardubického hejtmana Martina Netolického v podzimních komunálních volbách. Oba subjekty zvažují společný postup i při parlamentních volbách a chtějí spojovat své aktivity. Kuba to v pondělí uvedl na Facebooku. Netolický dodal, že má s Kubou podobný pohled na politiku.
Fotogalerie2

Martin Kuba a Martin Netolický stvrzují spolupráci. Stejná vize spojila hnutí MY a Naše Česko. (13. dubna 2026) | foto: Facebook Martin Kuba

„S Martinem Netolickým jsme se domluvili na spolupráci, protože máme podobný pohled na to, jak má politika fungovat. Nejde o ideologii, ale o schopnost věci normálně řešit,“ uvedl zakladatel hnutí Naše Česko Martin Kuba, který loni v listopadu opustil ODS.

Kuba i bývalý sociální demokrat Netolický patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější politiky ve svých regionech. V posledních krajských volbách v září 2024 získal Netolický téměř 8 tisíc preferenčních hlasů, což bylo nejvíce v Pardubickém kraji. Kuba ještě jako lídr ODS obdržel 38 544 preferenčních hlasů.

Prvním konkrétním krokem bude podle obou politiků spolupráce značek MY a Naše Česko v letošních komunálních volbách v Pardubickém kraji. „S Martinem Kubou máme podobný pohled na politiku, která má stát na výsledcích a zkušenostech z regionů, ne na nekonečných sporech. I když jsme každý přišli z jiného prostředí, dokázali jsme najít společnou řeč,“ uvedl Netolický.

Žádná ideologie, ale řešení věcných témat. Netolický chystá spolupráci s Kubou

Podle jihočeského hejtmana Kuby zůstává dost času do sněmovních voleb v roce 2029. „Postupně budeme představovat další osobnosti a experty, kteří budou stát za konkrétními tématy. Nechceme nic uspěchat ani stavět tým jen na v uvozovkách mediálních hvězdách. Chceme tým reálných lidí, kteří mají za sebou uvěřitelné příběhy a výsledky,“ řekl Kuba.

Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru.

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Netolický odešel ze sociální demokracie loni v červnu. Impulsem bylo rozhodnutí tehdejšího předsednictva SOCDEM podepsat memorandum o spolupráci ve volbách do Sněmovny s politickým hnutím Stačilo!, ve kterém figurují komunisté. Patří k nejdéle sloužícím hejtmanům, nejdříve kandidoval za ČSSD, v posledních dvou krajských volbách za uskupení 3PK.

Hnutí Naše Česko se začalo objevovat v celostátních průzkumech volebních preferencí. V průzkumu STEM pro CNN Prima News, která výsledky zveřejnila v březnu, mělo 3,7 procenta. Podle aktuálního volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi by mělo Naše Česko tři procenta hlasů.

