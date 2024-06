„Skutečně naposledy.“ Hejtman Netolický chce napočtvrté obhájit svůj post

Zatímco sociální demokraté jdou na celostátní úrovni od porážky k porážce a ani nadcházející regionální volby neslibují obrat, v Pardubickém kraji je vše jinak. Místopředseda Socdem Martin Netolický je jedním z favoritů letošních zářijových krajských voleb.

Jeho koalici 3PK před volbami posílilo hnutí Východočeši pardubického radního Františka Brendla. Tradiční značka sociální demokracie ale u toho nebyla vidět. Podobně jako před čtyřmi roky, kdy šla do voleb koalice poprvé.

„3PK je projekt, který je založen na tom, že se snažíme být přísně regionálním uskupením. Na druhou stranu jsem stále členem Socdem a neutekl jsem z ní jako mnozí jiní,“ uvedl hejtman Netolický.

O politiku však prý vlastně v krajských volbách nejde, soudí pardubický radní František Brendl, který je za Východočechy na čtvrtém místě kandidátky. „Socani nikdy nebyli moje přirozená první volba, ale zase personálně je to pro mne super spolupráce a myslím si, že na krajské úrovni se světonázorové rozdíly stírají,“ uvedl Brendl, který se v minulosti profiloval hlavně jako pravicový politik.

V roce 2012 Martin Netolický vyhrál krajské volby jako lídr sociální demokracie, v roce 2016 i v 2020 byl druhý, ale vždy se mu podařilo vytvořit širokou koalici a vítězné ANO poslal do opozice.

Ve funkci se chce udržet i ve čtvrtém volebním období, byť v roce 2016 si něco takového neuměl představit. Tvrdil, že funkci hejtmana je dobře možné dělat naplno jen dvě volební období a že se nechce stát politickým dinosaurem.

„Nyní dám politice ještě všechno, jdu do voleb s plným nasazením, ale za čtyři roky to už opakovat nebudu,“ řekl tehdy. Teď tvrdí, že jeho tehdejší vyjádření vyplývalo z okolností, které provázely krajské volby. „Vycházelo to zcela jednoznačně z personálního okruhu a z toho, jaká byla situace kolem krajských voleb. Nebudu se k tomu vracet,“ řekl Netolický na tiskové konferenci minulý týden. V minulosti hovořil o tom, že tehdy čelil atakům vnitrostranické opozice.

Investice do silnic, škol i nemocnic

Ochutnávku programu, který zástupci koalice předložili novinářům, lze shrnout do konstatování, že se hejtmanovo seskupení bude snažit opravovat silnice, rozvíjet nemocnice, vylepšovat školy nebo bojovat za více peněz pro kraj od státu.

„Nebudeme slibovat nesplnitelné, chceme být realisté,“ řekl Netolický. Konkrétnější byl hejtman v tom, jak si představuje do budoucna opravy silnic, na které nemá Pardubický kraj dostatek peněz. „Budeme velmi výrazně prosazovat velkoplošné výspravy, které sice neznamenají rekonstrukci podloží, ale znamená to v některých odůvodněných případech urychlenější rekonstrukce. Kompletní rekonstrukce jsou správné, ale jejich tempo je poměrně pomalé,“ řekl hejtman.

Kampaň před krajskými volbami chce 3PK zahájit v polovině srpna. Ve skutečnosti ji však už rozjela, zaplatila billboardy s kandidáty a s hejtmanem, kteří lidem přejí pěkné léto.

„Nechceme lidi v létě otravovat politikou, to se snad ani nehodí,“ dodal Netolický. Posílení 3PK o hnutí Východočeši pomůže hejtmanovi pokrýt slabé místo, kterým pro něj bylo dosud Pardubicko. Pokud totiž hejtmana Netolického mohlo na minulých volbách něco mrzet, tak výsledek 3PK v Pardubicích. Získal tam totiž jen 8,25 procenta hlasů. Přitom v celém kraji bral téměř 15 procent. A právě minimálně osoba populárního Františka Brendla by mohla výsledek koalice v krajském městě vylepšit.

Koalice 3PK posílá do boje dva senátory

Koalice 3PK posílá do boje dva kandidáty na senátora Koalice 3PK představila i své kandidáty na senátory. Na Svitavsku kandiduje s podporou ANO ředitel Nemocnice následné péče Moravská Třebová Pavel Havíř. Na Chrudimsku o křeslo senátora bude bojovat s podporou 3PK jako nezávislý dosavadní radní kraje a starosta Hlinska Miroslav Krčil. Zatím nechtěl odpovědět na otázku, zda by seděl ve dvou křeslech, jako senátor i člen krajské rady. Na krajské kandidátce 3PK je totiž na druhém místě. „Já bych to hodnotil až po výsledku voleb,“ řekl Krčil.