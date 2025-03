Mangan Chvaletice propouští, optimalizuje náklady na projekt u Trnávky

Informaci potvrdil ředitel firmy Mangan Chvaletice Jan Votava.

„Momentálně se společnost snaží optimalizovat náklady na přípravu projektu, a proto se rozhodla dočasně utlumit provoz ověřovací jednotky ke konci května 2025. Provoz jednotky měsíčně stojí zhruba tři miliony korun. Pro zaměstnance, jejichž činnost je přímo závislá na provozu ověřovací jednotky, nemáme aktuálně práci,“ uvedl Votava. Pracovníků mimo provoz jednotky se situace nedotýká.

Držitelem dobývacího prostoru je firma od letošního ledna. Podle horního zákona se za držitele považuje organizace, které byl stanoven dobývací prostor nebo na kterou byl dobývací prostor převeden. Projekt firmy týkající se manganového ložiska se skládá ze dvou částí.

V severní oblasti počítá s těžbou suroviny na třech historických odkalištích, která vznikla v minulosti při těžbě pyritu, v jižní oblasti má být umístěn zpracovatelský závod. Obě části od sebe odděluje silnice II/322 a železniční koridor. Podle Votavy výstavba komerčního závodu potrvá tři roky včetně uvedení do provozu.

Náklady na stavbu závodu na výrobu vysoce čistých manganových produktů dosahují zhruba 750 milionů amerických dolarů (zhruba 17,3 miliardy korun). Přibližně z 35 procent bude financování ze zdrojů firmy a z 65 procent z úvěru.

Podle Votavy mají z evropských institucí zájem o jeho poskytnutí například Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), která je akcionářem mateřské společnosti, a Evropská investiční banka, která má mandát na podporu energetické transformace a dodavatelského řetězce pro elektroauta. Mangan v lokalitě je v takové kvalitě, ze které lze následně vyrábět produkty nezbytné pro většinu lithium-iontových baterií.

Těžbu a zpracování suroviny chce společnost zahájit na přelomu let 2028 a 2029. Připravovaná továrna by měla ročně produkovat 50 tisíc tun kovového manganu po dobu 25 let. Závod by měl zaměstnat asi 400 lidí, část v nepřetržitém provozu.

Rozhodnutím vlády se zásoby manganu poblíž Chvaletic staly ložiskem strategického významu. Podle společnosti to je „významný milník, který potvrzuje strategický význam projektu na výrobu vysoce čistých manganových produktů pro Českou republiku a EU.“

Společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské firmě Euro Manganese, chce přebudovat odkaliště u Chvaletic, Trnávky a Řečan vzniklá v letech 1951 až 1975. Mangan se využívá jako přísada do různých slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. Podle Votavy je strategickou surovinou, asi 90 procent se zatím dováží z Číny.