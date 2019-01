Žádný prach a nová místa, slíbil lidem těžař manganu u Chvaletic

Zatímco na nedávnou přednášku o Japonsku přišli do místního kulturního domu dva zájemci, v úterní podvečer zaplnila taneční sál zhruba stovka lidí, které zajímalo, jaké plány firma má. Pokud by dostala povolení k těžbě manganu, byla by jeho jediným producentem v Evropě.



„Byl bych rád, aby se vám projekt líbil i bez toho, že firma přispěje městu miliony do rozpočtu,“ řekl ředitel firmy Mangan Chvaletice Jan Votava.

Těžba na Chvaleticku 17. - 19. století -probíhá těžba železné rudy s obsahem manganu

1915 - soustavně se těží mangan, který se využívá k výrobě oceli na Ostravsku a v Německu

1951 - 1975 - těžba pyritu, strategická surovina pro tehdejší Československo, z něj se získávala síra a následně kyselina sírová pro výrobu uranu, ale nevyplatila se, byla ukončena a síra se začala dovážet z Polska

- z této doby vznikají současná úložiště

1986 - 1989 - firma Baterie Slaný spouští projekt na zpracování manganu pro výrobu baterií, ale sešlo z něj

1991 - 1994 - stát stanovil tři odkaliště u Chvaletic za chráněné ložiskové území právě kvůli obsahu manganu

V hodinové prezentaci přiblížil, že by společnost ráda vyráběla vysoce čisté manganové produkty, a to elektrolytický kovový mangan a síran manganatý.

„Projekt má velký ekonomický i ekologický potenciál. Nejedná se o těžbu, ale využití starého odpadu, který po mnoho let znečišťuje zdejší přírodu,“ řekl Votava.

O tom vědí své v Trnávce, jíž se těžba dotkne nejvíc. Lidé zde nemohou používat vodu ze studní, neboť je kontaminovaná například sírou, manganem a těžkými kovy.

Na místě se nacházejí tři odkaliště po zpracování pyritu, který se zde v minulosti těžil. Z tehdejší doby si lidé pamatují zápach, který se z místa nesl, a mají obavu z prašnosti. To ale šéf firmy vyvrací.

„Slyšel jsem mockrát, že to bude prášit. Na odkališti se ale oba minerály, v nichž se mangan nachází, odtěžují snadno. Je to mazlavý písek. Je bahnitý a nakládá se rypadlem. Ještě na odkališti ho smícháme s vodou a na magnetickém separátoru bychom zdvojnásobili hodnotu manganu. Teď je ho v rudě zhruba 6,5 procenta,“ řekl Votava s tím, že další zpracování samotného manganu by pak probíhalo o kus dál v nově postaveném závodu.

Mezi odkalištěm a továrnou by byly uzavřené trubkové dopravníky, takže by nedocházelo k zatížení dopravou.

Rozhodne EIA, shodují se lidé

I další neznámou, a to jak se bude zpracovaný mangan vyvážet, zodpověděl Votava dříve, než dotaz vyvstal z publika. Produkty by měly firmu opouštět po železnici, o využití vlečky jedná s chvaletickou elektrárnou. Těžařská firma má do roku 2023 povolení na průzkumné práce. Tím získala i exkluzivitu a může začít zpracovávat EIA, tedy posouzení dopadu na životní prostředí, což je zásadní dokument pro další vývoj možné těžby.

A na ni čekají i lidé, kteří si přišli přednášku poslechnout. „Pro mě to vypadá jako zajímavý projekt. Ale ještě jsou tu neznámé. EIA a další dokumenty nejsou zpracované. Počkáme, co ukáží,“ řekl Tomáš Boháč, který je zároveň zastupitelem města.

„Očekávám potvrzení z EIA, že záměr firmy nepoškodí životní prostředí. To, jak dopadne, bude pro město rozhodující,“ řekla starostka Chvaletic Zdeňka Marková.

Pokud se těžba manganu rozjede, bude firma potřebovat vykoupit nebo pronajmout další pozemky od města a jiných vlastníků.

„Vidím to jako kombinaci. Dlouhodobě pronajmout území, kde se bude těžit, a prodej, kde bude výstavba technologie na těžbu,“ řekla Marková. Další miliony korun půjdou městu ze zákona také za odtěžený materiál.

Mangan Chvaletice plánuje zaměstnat až 400 lidí. Místní se ptali na platy, které by jim firma nabídla. Votava před nimi odmítl spolupráci s pracovními agenturami.

„Rádi bychom využili uchazeče, kteří k nám nebudou dojíždět zdaleka, platy musíme nabídnout nadstandardní,“ řekl.

Lidi také zajímalo, jak by firma získávala vodu v době, kdy je jí málo a k výrobě je nezbytně potřebná. „Pracovali bychom s tou, která je v nalezišti, v další fázi bychom se ani zdaleka nepřibližovali ke spotřebě, jakou má chvaletická elektrárna,“ dodal Votava.