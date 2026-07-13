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Malá hokejová hala by mohla vyrůst o patro, tělocvičny i moderní zázemí

Kryštof Ženatý
  10:45

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Malá hala pardubické enteria arény | foto: Kryštof Ženatý, MF DNES

Celoroční provoz, další patro a dvě multifunkční tělocvičny. To vše by v dohledné době mohla poskytovat takzvaná malá hala pardubické enteria areny. Rozvojový fond Pardubice, který se o sportoviště stará, tak jako tak bude muset investovat. Střecha malé haly je totiž v havarijním stavu.

„Pokud bychom neudělali celkovou rekonstrukci, jen pouhá oprava havárie střechy spolkne odhadem 10 až 15 milionů korun. K tomu bychom museli připočíst minimálně dalších 5 milionů na nezbytnou opravu čtyř stávajících kabin. To je celkem 20 milionů korun investovaných jen za pouhé lepení děr, které městu nepřinese žádnou novou hodnotu ani nová sportoviště,“ vysvětluje předseda představenstva Rozvojového fondu Jan Šárka.

S vedením města našel společnou řeč.

„Rádi bychom vytvořili z malé hokejové haly moderní multifunkční centrum s celoročním provozem. Všechny aktuální studie navíc jasně ukazují na obrovský deficit krytých sportovišť v Pardubicích. Proto chceme tuto situaci koncepčně řešit a nabídnout obyvatelům výrazně lepší a modernější podmínky pro sport,“ potvrzuje primátor Jan Nadrchal (ANO).

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Ledová plocha v malé hale by po celkové rekonstrukci budovy měla sloužit celoročně. V dalším patře by navíc měly vzniknout dvě moderní tělocvičny o rozměrech 40 x 20 metrů, které by se díky modulárnímu systému hřišť daly snadno spojit a flexibilně využívat.

„Klíčový je ale ekonomický argument. Do té haly se totiž musí investovat tak jako tak,“ říká předseda představenstva Šárka.

Profitovat by z toho kromě pardubických sportovních klubů měly i školy.

„Vizi celkové rekonstrukce bychom rádi nabídli k využití například žákům ze základních škol Bratranců Veverkových a Štefánikova pro jejich dopolední výuku, což by zásadně zkvalitnilo jejich zázemí pro tělesnou výchovu. Odpoledne by prostory patřily dalším sportům. Součástí vize je také nová menší ledová plocha pro veřejnost a školy a moderní restaurace s výhledem na led,“ doplňuje Nadrchal.

V rámci celkové rekonstrukce plánuje Rozvojový fond na střechu malé arény umístit fotovoltaickou elektrárnu. Díky celoročnímu provozu haly by měla pokrýt 20 až 30 procent spotřeby elektrické energie, což je pro provozovatele zásadní ekonomický a energetický přínos.

Rozvojový fond má navíc rozpracovaný nápad na sportovní ubytovnu. Ta by mohla vyrůst z modulárních dílů mezi fotbalovým Stadionem Arnošta Košťála a nábřežím Václava Havla, v místech za nynější tréninkovou plochou s umělým povrchem.

Malá hala pardubické enteria arény
Malá hala pardubické enteria arény
Malá hala pardubické enteria arény
Malá hala pardubické enteria arény
4 fotografie

„Od sportovních klubů víme, že o cenově přijatelné ubytování je obrovský zájem. Enormní zájem už vyjádřili jak naši hokejisté, tak fotbalisté pro potřeby svých akademií a mládeže. Nejde ale jen o fotbal a hokej, pořádají se zde často i plavecké závody, atletické mítinky, florbalové turnaje, šachové Czech Open a podobně. A když nejde o profíky na špičkové úrovni, kteří si mohou dovolit hotel, není v Pardubicích mnoho možností pro tohle krátkodobé a cenově přijatelné ubytování,“ vysvětluje Nadrchal.

Lokace by navíc byla takřka ideální. „Nacházíme se na unikátním místě, kde vedle sebe stojí dva prvoligové stadiony na fotbal a hokej. Naší snahou je v této lokalitě připravovat projekty, které tam logicky patří a podpoří pardubický sport a mládež s garancí ekonomické návratnosti. Platí ale to, že v tuto chvíli jde o naši odbornou přípravu a rozvahu. Jakékoliv finální rozhodnutí a uvolnění peněz je plně v rukou zastupitelstva města,“ tvrdí předseda představenstva Šárka.

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