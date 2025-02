Primátor Pardubic vyhověl opozici, stáhl kontroverzní bod jednacího řádu

Nejdříve silné výroky o válcování opozice a útoku na demokracii a nakonec na pardubické poměry nezvykle vstřícné gesto vládnoucí koalice.

Dost překvapivý průběh mělo zasedání pardubického zastupitelstva v minulém týdnu. Podle očekávání se sice koalice s opozicí hodinu přela o novém jednacím řádu, ale na konečné resumé by si vsadil málokdo.

„Bod dnes stáhnu. Sejdeme se se zástupci politických klubů a připravíme bod na příště. Byla to bouřlivá diskuse. Strávili jsme s tím hodinu času, takže to určitě není bezvýznamné téma,“ uvedl primátor Jan Nadrchal, který tak pro mnohé nečekaně vyslyšel nářky i argumenty, které zaznívaly ze všech opozičních lavic.

Politikům se nelíbilo, že koalice chtěla nově omezit počet diskusních příspěvků v debatě na zastupitelstvu na dvakrát pět minut. Nyní politici mohou vystoupit tolikrát, kolikrát chtějí. Jediný limit spočívá v tom, že se musí pokaždé vejít do tří minut. „Neberte to prosím tak, že chceme někoho umlčovat nebo omezovat. Spíše jsem si všiml, že se často diskutér nevejde do dnešních tří minut. Proto chceme limit prodloužit na pět minut. A to dvakrát. Je stejně pouze výjimečné, aby někdo vystupoval více než dvakrát,“ uvedl na úvod Jan Nadrchal z ANO.

Pokud tím chtěl situaci uklidnit, tak se to moc nepovedlo. Zástupci Pirátů, ODS, KDU-ČSL nebo sdružení Naše Pardubice se pustili do zdrcující kritiky navrhované změny. „Změna je naprosto zbytečná. Jediní, kdo tady v této zemi jen bezúčelně mluví hodiny a hodiny, tak to jsou poslanci za hnutí ANO ve Sněmovně. Nové pravidlo vám umožní ještě více válcovat opozici,“ uvedl zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

Primátor nebyl proti tomu, aby přišel o výjimečnou pravomoc

„Z mého pohledu tohle není úplná priorita města. Máme jich 150 větších. Jde vlastně jen o to, že zástupce koalice nebaví tady ty dlouhé debaty, tak je chtějí zrušit. To je celé, to si řekněme na rovinu,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas.

Ovšem právě on zároveň upozornil na několik konkrétních nedorazů, které nový jednací řád obsahoval. „Přijde mi nefér, aby mohl do diskuse kdykoliv zasahovat předsedající. To má v České republice jenom Plzeň. To se mi nelíbí. Návrh třeba také neřeší to, že se někdo zastupitele, který už dvakrát mluvil, na něco zeptá. Jak pak má reagovat?“ řekl Karel Haas.

Primátor Nadrchal nicméně obratem slíbil, že o pravomoc vstupovat kdykoliv do debaty nestojí a že se jí vzdá. Nicméně ani to příliš zastupitele z opozičních stran neobměkčilo. „Tímto jen vytváříte zbytečný konflikt mezi opozicí a koalicí. Vůbec tomu nerozumím. Nikdo tady jednací řád neporušuje. Byl bych raději, kdybyste vypnul mikrofon tomu, kdo tady mluví vulgárně nebo někoho uráží. To by za mne dávalo větší smysl,“ uvedl zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Speciální pozornost směřovala na radního Františka Brendla. Ten totiž strávil osm bolestných let v opozici a současný jednací řád dokázal využívat aspoň k provokování radních. Nyní se však konečně dostal do koalice a své chování diametrálně změnil. „Kdyby tohle někdo navrhl v minulém volebním období, tak by se dnešní radní František Brendl mohl zbláznit a vyrazil by na barikádu. Dnes naopak patří k těm k nejtišším zastupitelům,“ řekl lídr sdružení Naše Pardubice Filip Sedlák a Brendla vybídl k vysvětlení výrazné změny.

„Ano, asi bych na barikádě stál. To je role opozice. Taky jsem jednací řád využíval jako opozičník, kdy jsem koalici otravoval život a zdržoval jsem. Nic jiného jsem dělat nemohl. Ale teď se role otočily a mně to vadí, to přiznávám. Myslím si, že je čas to tady zefektivnit. Debata se často cyklí,“ uvedl Brendl.

Nakonec si strany vzaly čas na poradu a koalice po přestávce bod překvapivě stáhla. Mohl v tom hrát roli i ten fakt, že jeden její zastupitel chyběl a radní v sále neměli potřebných dvacet hlasů.