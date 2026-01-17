Pardubičtí politici skládají koalice, se kterými chtějí uspět v boji o radnici

Milan Zlinský
  8:51
Do komunálních voleb zbývá ještě tři čtvrtě roku. Ovšem v pardubických politických kuloárech to už pořádně kvasí. Politici dávají dohromady koalice, se kterými chtějí útočit na primátorský řetěz.

Radnice Pardubice. | foto: Jaroslav Hubený

Trend spolupráce je velmi silný. Kromě ANO a ODS se bude spojovat každý s každým. Bude to docela divočina. Voliči moc velkou plachtu se jmény kandidátů tentokrát nedostanou. Kandidujících stran bude určitě méně.

Pomyslnou lavinu utrhli radní Jakub Rychtecký a František Brendl. Ačkoliv před pár lety stáli často proti sobě, a to někdy velmi drsně, nyní se bývalý sociální demokrat se spíše pravicovým Brendlem spojují. „Budeme vystupovat pod společným názvem Žijeme Pardubice. Potenciál takového uskupení by mohl být veliký. Mohli bychom lidem nabídnout hodně osobností,“ uvedl Jakub Rychtecký, který zmíněné uskupení použil poprvé v roce 2022, a hned úspěšně. Vyneslo mu křeslo prvního náměstka primátora a post správce městské kasy.

Ovšem ani Brendlovi Pardubáci, kteří byli naposledy součástí koalice Společně pro Pardubice, nejsou chudá nevěsta. „Víte, že o spojení lokálních stran usiluji dlouhodobě. Nyní jsme blízko vytvoření skutečně silného uskupení,“ řekl Brendl.

Chystá se volební trojlístek Rychtecký, Brendl, Živný

Navíc se zdá, že by pod hlavičku Žijeme Pardubice mohla přejít celá stávající koalice menších uskupení, která vystupuje pod názvem Společně pro Pardubice.

„Zatím to nemáme podepsané, ale intenzivně jednáme. Nemáme problém s názvem uskupení ani s tím, že lídrem bude Kuba Rychtecký. Souhlasíme i s tím, že společně budeme kandidovat i na městských obvodech. Programovou shodu vidím tak z 80 procent. Počkáme, jak to celé dopadne,“ uvedl René Živný, který je náměstkem primátora a lídrem Sdružení pro Pardubice.

Pokud se Rychtecký, Brendl a Živný společně s dalšími známými jmény z pardubické politiky spojí (Štěpánka Fraňková, Otakar Janecký, Jiří Lejhanec, Tomáš Pelikán atd.), vznikne silná koalice, která bude mít ambice útočit na výhru ve volbách.

V Pardubicích hoří spor mezi obvody a radnicí. Jde o miliony na školství

A na to ostatní musejí logicky reagovat. Své středopravé uskupení chystají třeba Piráti, kteří v minulosti už spolupracovali se Stranou zelených. „Na tom není potřeba nic měnit. To nám funguje. Nyní máme ještě dohodu s TOP 09 a také jednáme s hnutím STAN. Chceme vytvořit liberální koalici, která se nějak odliší od těch lokálních slepenců,“ uvedl zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa, který však za snahou spojovat se vidí hlavně strach některých politiků o svou židli na radnici. „Hoši pozorují, že postupně ztrácejí hlasy, tak se spojují, aby se udrželi nad vodou,“ dodal Jirsa.

Ten tak dál bude společně s Robertem Hrdinou ze Strany zelených útočit hlavně na hlasy lidí, kterým není lhostejné životní prostředí, a také na ty, pro které nejsou vždy a za téměř každou cenu primární jen zisky a peníze. Z tohoto pohledu tak může spojení s pravicovou TOP 09 dost překvapit.

„Naše spolupráce s ‚topkou‘ už běží nějakou dobu. Na jednání zastupitelstva se vlastně už dlouho chystáme společně, poté co je z koalice SPOLU vykopla ODS. Rádi bychom společně s Piráty zaútočili na více mandátů než dnešních pět,“ uvedl Hrdina.

ANO nemá důvod nic měnit, Nadrchal chce řetěz obhájit

Trochu na ocet zbyli lidovci, kteří do posledních voleb šli společně s ODS a TOP 09 v rámci „vládního“ uskupení SPOLU. Proto i oni by rádi našli nového parťáka. „Jednání probíhají na několika frontách. Několik posledních voleb ukázalo, že spojování má smysl. Jednáme například s hnutím STAN. Je to teprve na začátku. Oťukáváme se i s dalšími, uvidíme, jak to celé dopadne,“ uvedl předseda pardubické buňky KDU-ČSL Vít Ulrych.

Ve většině partají se docela s námluvami spěchá a je to logické. Volby se rychle blíží a kdo zaváhá, nemusí žádného partnera už najít. „Rádi bychom ve společné koalici přišli s novým názvem i s novou politickou tváří. Aby to fungovalo, musíme s tím jít ven nejpozději na jaře,“ dodal Hrdina.

Naopak klid je ve dvou největších českých stranách. Zástupci hnutí ANO nemají důvod kohokoliv hledat a opět budou spoléhat hlavně na pevné voličské jádro Andreje Babiše. Právě jméno premiéra je hlavní devizou strany, která drží post primátora v Pardubicích už třetí volební období v řadě. „Sledujeme, jak se spojuje každý s každým. Nás se to však netýká. Sám mám ambici opět kandidovat na primátora, tak uvidíme, jestli dostanu od kolegů důvěru,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Sama za sebe chce jít do voleb i ODS. Jako lídra lidem už představila zatím málo známého předsedu oblastního sdružení strany v Pardubicích Ondřeje Tichého.









