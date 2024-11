Rok od razie v Pardubicích: někteří aktéři zmizeli, další dělají jakoby nic

Někteří obvinění zmizeli, jiní žijí jako dříve Velmi rozdílný postoj k rok starému zatčení zaujali jednotliví aktéři pardubické kauzy. Zatímco někteří vlastně přes noc dokonale vysublimovali z veřejného života, mnozí další se minimálně tváří, že se nic nestalo, a jedou dál ve starých kolejích. Asi není překvapením, že nejméně je vidět bývalého primátora Martina Charváta. Ten si ještě v předvečer svého zatčení užíval koncert swingových Pirátů v Domě hudby, ale od té doby prakticky nikam nechodí. „Byl snad jednou na hokeji. Bylo na něm vidět, že mu to není příjemné. Moc se nebavil, asi se není čemu divit,“ uvedl třeba starosta Polabin a radní města za ANO Radek Hejný, podle kterého se exprimátor vrátil ke stavařině. Podobný případ je i Charvátova někdejší náměstkyně Helena Dvořáčková, která byla v době zatčení zastupitelkou města za SPD. „Nezlobte se, ale nechci se o tom bavit. Víte, jak to je,“ odpovídala na dotaz MF DNES, proč není prakticky nikde vidět. „Jednou jsme se náhodou potkali na ulici. Pozdravili jsme se, ale tím to vlastně skončilo. Nechtěla se bavit, chápu to. Hrozné je, že ty lidi soud může za pár roků omilostnit, ale to stigma na nich už zůstane,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z ANO, který před pěti lety střídal na židli náměstka primátora Charváta právě Helenu Dvořáčkovou. Oba se dobře znají z prostředí pardubického ANO. Ovšem třetí aktér, který si prošel vazbou, je na tom zcela jinak. Bývalý šéf hospodářské komory Jozef Koprivňanský naopak navštěvuje jednu akci za druhou. Už těsně po svém propuštění byl třeba na plese v Litomyšli. „Byl to vlastně fajn čas. Hodně jsem četl, posiloval jsem, měl jsem čas na odpočinek. Paráda,“ popisuje na potkání svou zkušenost z vazební cely. A problém nemá ani s cestováním do zahraničí. V půlce října například letěl s pardubickým Dynamem na zápas Ligy mistrů do Sheffieldu. „Dobře to pro mne dopadne. Myslím, že policie na mne nic nemá, nic jsem totiž neudělal. Mám čisté svědomí,“ vyprávěl ochotně Koprivňanský. Ostatně právě sportovní zápasy jsou místem, kde se dá potkat nejvíce lidí spojených se zatýkáním z 21. listopadu 2023. Hned pár dní po policejní akci byl přímo během zápasu Dynama na kostce nad ledem v záběru dnes už bývalý šéf Služeb města Aleš Kopecký. Na fotbalový zápas se Spartou pak šel o pár dní později i bývalý šéf Rozvojového fondu a zastupitel prvního obvodu Michal Drenko.