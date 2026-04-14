Všechny agendy pod jednou střechou? Opět se mluví o centralizaci magistrátu

Milan Zlinský
  10:51
Agendy pardubické radnice jsou rozstrkané po celém městě. Lidé tak musejí mezi jednotlivými pracovišti pendlovat a není to komfortní pro ně ani pro úředníky. Logicky se tak občas objeví nápad, že by nebylo špatné postavit novou budovu magistrátu, ve které by bylo vše pod jednou střechou. O jedné z možných lokalit pro tento záměr se na radnici momentálně diskutuje.
Nedaleko nádraží a v těsné blízkosti pošty. Právě zde by v budoucnu mohla stát nová budova magistrátu. (14. dubna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

7 fotografií

Před lety radní zvažovali kvůli tomu nákup budovy ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí, nyní zase uvažují o parcele na křižovatce U Marka. Tedy v těsné blízkosti vlakového nádraží.

„Teď zpracováváme územní studii pro křižovatku U Marka. Prověřujeme, zda lze na volném nároží postavit novou budovu magistrátu. Úřad dnes funguje roztříštěně, jednotlivé odbory sídlí na více adresách po městě. Nový objekt by nám pomohl,“ uvedl pro ČTK primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

Sám přiznává, že budova, v níž by mohl magistrát sídlit, není nové téma, vedení krajského města se k němu vrací opakovaně. „Magistrát je rozlezlý asi po osmi budovách, někde je v nájmu. Dávalo by smysl nájmy zrušit, případně některé naše staré budovy prodat a centralizovat agendy do jedné budovy, která by byla dostupná pro všechny,“ řekl Nadrchal.

Oprava historické budovy pardubické radnice se prodražila takřka dvojnásobně

O podmínkách nyní prý primátor jedná a nechce je zveřejňovat. Vedle volného prostranství je budova České pošty. „Nechci, aby si o tom lidé četli dřív, než bude jasné, jestli to tak bude. Vzniká studie, která řekne, jestli je vůbec možné tam novou budovu umístit. Studie bude hotová letos,“ řekl Nadrchal.

V minulosti radnice jednala o koupi budovy ČSOB Pojišťovny v centru města, organizace chtěla stavět nový objekt a začala v té době hledat vhodné pozemky. V roce 2016 zastupitelé schválili záměr koupit objekt za 300 milionů korun. Transakce se ale neuskutečnila. Před třemi lety se od myšlenky stavět takzvaný superúřad upustilo.

„Podobná příležitost, jakou je nyní nabídka ze strany ČSOB Pojišťovny, se nemusí v krátkodobém ani střednědobém horizontu opakovat,“ řekl přesně před deseti roky tehdejší i dnešní vedoucí odboru rozvoje a strategie magistrátu Miroslav Čada.

Navíc dodal, že v případě nákupu velké a architektonicky výrazné budovy v centru města by další peníze radnici přinášely příjmy z nájemného od restaurace Bonté a jídelny, které v budově sídlily. „Zároveň by magistrát mohl časem prodat vlastní vyprázdněné budovy, což by vyneslo asi 60 milionů korun,“ dodal tehdy Čada.

Nakonec však politici na sklonku roku 2017 nabídku od ČSOB odmítli. A nic nepomohlo ani to, že tehdejší úzké vedení radnice v čele s primátorem Martinem Charvátem bylo transakci docela nakloněno. „Využijme té příležitosti, objekt je dostatečně kapacitně vybaven parkovacími místy. Devadesát procent jich budeme moci nabídnout veřejnosti k parkování zdarma,“ uvedl před hlasováním primátor Charvát.

Místo trabantu ojetá škodovka, přirovnal Brendl

Pro jednání o koupi ale stejně hlasovalo jen 17 zastupitelů, k potřebné většině chyběly tři hlasy. Nejhlasitějším odpůrcem přesunu magistrátu na Masarykovo náměstí byl dnešní radní města František Brendl. Tehdy argumentoval tím, že by centralizování úřadu do jedné budovy sice lidem pomohlo, ale město kvůli tomu nemusí kupovat právě sídlo ČSOB Pojišťovny.

„Jezdíme v trabantu a někdo nám nabídl ojetou škodovku. To je vždy změna k lepšímu. Chceme tu výměnu udělat, nebo si koupit nové auto, které jezdí za úplně jiné náklady a chová se úplně jinak v zatáčkách? “ řekl.

Jinou budovu mohlo město před lety získat přímo v centru. Je blízko historické radnice a sídlí v ní okresní archiv. Dřív ministerstvo vnitra zvažovalo stavbu nového archivu, který by nahradil zázemí v Zámrsku na Orlickoústecku i v historické části Pardubic. Jako vhodný se jevil městský pozemek u křižovatky U Marka.

„To už dávno není pravda, nikdo na to nedá peníze, to by byly stamiliony korun. Momentálně nemáme pozemek ani finance na nový objekt,“ řekl však nyní vedoucí oddělení pardubického archivu Ladislav Hloušek.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.