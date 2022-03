Krásné městečko, říkala Albrightová v Letohradě. Vozili ji strážníci

„Vrátil jsem se zrovna z dovolené, když mi na radnici zazvonila pevná linka a na druhé straně se ozvalo: Dobrý den, pane starosto, tady Madeleine Albright,“ vzpomíná na sedm let starý telefonát Petr Fiala, starosta Letohradu.

„V první chvíli jsem si pomyslel, zda si ze mě nedělá někdo srandu. Její nádherná čeština s tvrdším přízvukem ji však prozradila. Řekla mi, že by chtěla přivézt své dcery a vnoučata a ukázat jim, odkud jsou jejich české kořeny.“

Tříhodinovou návštěvu v šestitisícovém městečku se tehdy podařilo dokonale utajit, což bylo, jak se později ukázalo, velmi prozíravé.

Po městě, odkud pocházel její otec a významný československý diplomat Josef Korbel, jezdila Albrightová v autě městské policie.

„Po městě jsme jezdili mikrobusem, kterým do Letohradu přijela. U muzea řemesel jsem ji najednou potřeboval uvést na radnici, tak jsem to domluvil s naší městskou policií, která nás tam dovezla. Když jsme vystoupili, tak se ke mně přitočila a řekla: Ještěže tady nejsou novináři. To by bylo, že Madeleine zatkli v Letohradě,“ usmívá se starosta Letohradu při vzpomínce na setkání s noblesní dámou, která na československé kořeny nikdy nezapomněla.

„Dodnes slyším, jak několikrát řekla tou svoji radostnou češtinou s tvrdším přízvukem: To je ale krásné městečko.“

V Letohradě nebyla Madeleine Albrightové před sedmi lety poprvé. Její první návštěva se datuje už do roku 1997. O dva roky později byla na rodném domku jejího otce v Tyršově ulici odhalena pamětní deska.

„Bude nám chybět její nadhled.“

Její rodinné kořeny sahající do Letohradu připomněl nyní i poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný, který pochází z Heřmanova Městce.

„Odešla noblesní dáma a náš člověk ve Washingtonu. Díky za to, že na svůj původ nezapomněla a zůstala nám na blízku. Čest její památce,“ napsal na Twitteru.

Její slušnost, skromnost a přirozenou autoritu připomněl hejtman Martin Netolický, který se s ministryní zahraničních věcí USA osobně setkal v roce 2014 ve Washingtonu a o rok později i v Letohradě.

První ženě v čele amerického ministerstva zahraničí tehdy daroval publikaci o Pardubickém kraji a praktickou sadu příborů.

„Možná nám v nynější bouřlivé době bude chybět její nadhled i diplomatické zkušenosti a schopnosti,“ uvedl hejtman, podle něhož šlo o významnou osobnost mezinárodní politiky a patrně nejvýznamnější Čechoameričanku současnosti.