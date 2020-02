Níže ležící areály ničí bídná zima, u České Třebové nelyžovali ani týden

Zasněžování bylo možné dělat jen po nocích a po několika hodinách, řekl ČTK vedoucí českotřebovského areálu Peklák Zdeněk Vávra.

„Vypadá to, že naše sezona byla šestidenní. Stále něco odtává, přitom potřebujeme čtyři až pět mrazivých nocí, abychom byli schopni dosněžit. To ale předpověď neslibuje. Pro nás je to katastrofální sezona,“ uvedl Vávra.

V areálu se letos lyžovalo zatím pouze od 28. ledna do 2. února.

Vrcholy sezony v podobě vánočního volna a jarních prázdnin příměstské středisko propáslo nejen kvůli teplému počasí, ale i divokým prasatům, která rozryla červenou sjezdovku natolik, že vlekaři s prvními mrazy nemohli spustit sněžná děla. Středisko muselo již dříve odříkat objednané lyžařské kurzy.

Podobně je na tom blízký areál Přívrat, kde již sníh ze svahů téměř zmizel. Letos se lyžovalo pět dní, naposledy 31. ledna, a to ještě jen na části sjezdovek. Provozovatel Miloš Menclík zrušil většinu lyžařských kurzů. Každá špatná sezona podle něj znamená odepsat rok i více investic.

Dosud nejhorší byla pro Peklák zima 2017/2018. Tehdy se začalo lyžovat až 9. února alespoň na sjezdovce v omezené šířce, vlek jezdil jen něco přes čtyři týdny. V Přívratu se v zimě 2017/2018 lyžovalo pouze týden v lednu a poté od 9. února do konce první dekády v březnu.

Z níže položených lyžařských areálů je mimo provoz také sjezdovka v Dlouhoňovicích. Dál se lyžuje v Hlinsku a Hluboké u Trhové Kamenice na Chrudimsku a u Poličky na Svitavsku.

Horská lyžařská centra v kraji mají sněhu dostatek. Dolní Morava nabízí 8,5 z 10,4 kilometru sjezdovek. Areál na Bukové hoře má v provozu většinu tratí, lyžuje se na čenkovické i červenovodské straně.