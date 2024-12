Nová lycea chce otevřít 16 škol, svolení mají od Pardubického kraje jen dvě

Ministerstvo školství nabízí nový typ školy – všeobecná lycea. Od nich stát čeká, že se stanou alternativou všeobecného vzdělávání při současné vysoké poptávce po gymnáziích. Testovací část pro nový obor začne příští školní rok.

V Pardubickém kraji toho využijí Střední průmyslová škola chemická Pardubice a Střední zdravotnická škola Pardubice.

Obě školy nedávno získaly svolení radních Pardubického kraje, aby v září 2025 lyceum otevřely. „Už máme zdravotnické lyceum, a když se objevila možnost otevřít nové všeobecné lyceum, přihlásili jsme se. Myslíme si, že to bude přínosné, tento typ studia preferují žáci s širšími možnostmi vzdělávání, kteří chtějí ve studiu pokračovat na vysoké škole,“ uvedla ředitelka Střední zdravotnické školy Pardubice Monika Máslová.

Škola svou kapacitu nenavýší – místo tří tříd oboru praktická sestra otevře od září pouze dvě. Stejné to je i u chemické průmyslovky, která otevře o jednu třídu aplikované chemie méně než dosud.

Kraj nechce překotné změny

Radní pro školství Josef Kozel (3PK) řekl, že zájem o otevření nového všeobecného lycea projevilo celkem šestnáct škol. „Dali jsme zelenou dvěma, kde jsme na to už byli připraveni,“ uvedl. Kdyby ministerstvo školství nepřišlo s nabídkou nového oboru, lycea v těchto školách by podle něj pravděpodobně stejně vznikla.

„V případě zdravotnické školy víme, že v rámci třech tříd oboru praktická sestra existuje jasně definovaná třetina dětí, která chce pokračovat v dalším vzdělávání na vysoké škole. Lyceum tak pro ně může být daleko přínosnější a zajímavější,“ uvedl radní.

Lyceum ● Lyceum je čtyřletý středoškolský obor ukončený maturitou. Absolventi získávají střední odborné vzdělání s maturitou. Většina absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu. Proti výuce na odborné škole je u lycea posíleno všeobecné vzdělávání, ale zůstává i odbornost, lycea jsou různě odborně zaměřena. ● V Litomyšli a v Chrudimi jsou třídy pedagogického lycea, v Moravské Třebové je vojenské a také letecké technické lyceum, v Jevíčku kombinované lyceum, v Pardubicích ekonomické a zdravotnické lyceum. ● Od září 2025 otevře všeobecné lyceum Střední průmyslová škola chemická Pardubice a v pořadí již druhé lyceum Střední zdravotnická škola Pardubice.

Vedení kraje nadšení škol pro lycea dosud brzdilo a kladlo důraz spíše na odbornou výuku. Loni krajští radní například neumožnili Střední škole Bohemia Chrudim rozšířit výuku na pedagogickém lyceu na úkor oboru hotelnictví. S připravovaným oborem všeobecné lyceum nesouhlasí Asociace středních průmyslových škol. „Existuje obava, že zavedení tohoto programu může snížit zájem o odborné vzdělávání, což jde proti potřebám zaměstnavatelů a trhu práce,“ uvedla valná hromada asociace v usnesení.

Kraj podle Josefa Kozla počítá se vznikem nových lycejních tříd ve čtyřech či pěti školách pro školní rok 2026–2027. Další školy by mohly dostat šanci později. Musí to však podle něj být dobře připravené. „Rozhodně nechceme, aby živelně vznikala lycea na úkor odborného vzdělávání, to rozhodně odmítáme. Spíše je to doplnění, aby třeba děti z průmyslovky měly možnost lepší přípravy pro vzdělávání na vysoké škole,“ řekl.

Všeobecná lycea by měla nabízet v prvních dvou letech všeobecné vzdělání, ve vyšších ročnících by si studenti mohli zaměření zvolit. Premiér Petr Fiala považuje jejich přínos za zásadní: „Je to článek, který v našem vzdělávání chybí a který vytvoří alternativu pro dominantu, kterou tvoří všeobecná gymnázia,“ řekl před časem. Hlavní slovo při jejich otevírání bude mít však kraj.