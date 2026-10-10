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Plameny v Lubníku pohltily rodinný dům i se stodolou. Majitel skončil v nemocnici

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  10:49
V Lubníku na Orlickoústecku zasahovali hasiči u požáru rodinného domu se...

V Lubníku na Orlickoústecku zasahovali hasiči u požáru rodinného domu se stodolou. Zásah komplikovaly výbuchy tlakových lahví a pneumatik. (9. října 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

V Lubníku na Orlickoústecku zasahovali hasiči u požáru rodinného domu se...
V Lubníku na Orlickoústecku zasahovali hasiči u požáru rodinného domu se...
V Lubníku na Orlickoústecku zasahovali hasiči u požáru rodinného domu se...
V Lubníku na Orlickoústecku zasahovali hasiči u požáru rodinného domu se...
15 fotografií
Před páteční půlnocí vypukl v Lubníku na Orlickoústecku požár rodinného domu se stodolou. Na místo vyrazili profesionální i dobrovolní hasiči, práci jim ztěžovaly výbuchy tlakových lahví a pneumatik, skrytá ohniska, propadlé stropy i střecha. Majitel domu se nadýchal kouře, záchranáři ho převezli do nemocnice.

Hasiči na místě bojovali s ohněm až do sobotního rána. „Zásah komplikoval nedostatek vody, výbuchy tlakových lahví a pneumatik i velké množství skrytých ohnisek, která bylo nutné postupně vyhledávat a dohašovat,“ uvedli hasiči Pardubického kraje. Právě kvůli skrytým ohniskům zůstane na místě až do 14:30 jednotka dobrovolných hasičů.

Na začátku zásahu měli hasiči informace o možném výskytu lidí v rozhořelém objektu. To se nakonec nepotvrdilo, majitel domu byl venku, nadýchal se však kouře a k ošetření do nemocnice ho odvezli záchranáři.

V Lubníku na Orlickoústecku zasahovali hasiči u požáru rodinného domu se stodolou. Zásah komplikovaly výbuchy tlakových lahví a pneumatik. (9. října 2026)
V Lubníku na Orlickoústecku zasahovali hasiči u požáru rodinného domu se stodolou. Zásah komplikovaly výbuchy tlakových lahví a pneumatik. (9. října 2026)
V Lubníku na Orlickoústecku zasahovali hasiči u požáru rodinného domu se stodolou. Zásah komplikovaly výbuchy tlakových lahví a pneumatik. (9. října 2026)
V Lubníku na Orlickoústecku zasahovali hasiči u požáru rodinného domu se stodolou. Zásah komplikovaly výbuchy tlakových lahví a pneumatik. (9. října 2026)
15 fotografií

Až kolem sedmé hodiny ranní mohla část zasahujících hasičů odjet. Do té doby jim boj s ohněm komplikovaly propadlé stropy i střecha objektu. „Kvůli narušené statice museli hasiči také strhnout nestabilní štít. K likvidaci požáru využívali rovněž výškovou techniku a velitel zásahu si pro lepší přehled o situaci pomáhal dronem,“ popsali hasiči.

Na místo míří i vyšetřovatel, jenž vyčíslí přibližné škody, které plameny způsobily. Zjišťovat bude i příčinu požáru.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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