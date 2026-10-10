Hasiči na místě bojovali s ohněm až do sobotního rána. „Zásah komplikoval nedostatek vody, výbuchy tlakových lahví a pneumatik i velké množství skrytých ohnisek, která bylo nutné postupně vyhledávat a dohašovat,“ uvedli hasiči Pardubického kraje. Právě kvůli skrytým ohniskům zůstane na místě až do 14:30 jednotka dobrovolných hasičů.
Na začátku zásahu měli hasiči informace o možném výskytu lidí v rozhořelém objektu. To se nakonec nepotvrdilo, majitel domu byl venku, nadýchal se však kouře a k ošetření do nemocnice ho odvezli záchranáři.
Až kolem sedmé hodiny ranní mohla část zasahujících hasičů odjet. Do té doby jim boj s ohněm komplikovaly propadlé stropy i střecha objektu. „Kvůli narušené statice museli hasiči také strhnout nestabilní štít. K likvidaci požáru využívali rovněž výškovou techniku a velitel zásahu si pro lepší přehled o situaci pomáhal dronem,“ popsali hasiči.
Na místo míří i vyšetřovatel, jenž vyčíslí přibližné škody, které plameny způsobily. Zjišťovat bude i příčinu požáru.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz