Chrudim si nechá vyrobit loutky, v ulicích i obchodech mají pobavit turisty

„Řekli jsme si, že by bylo fajn, když máme muzeum loutek, mít menší tematické loutky různě umístěné v interiérech i exteriérech v Chrudimi,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Chrudimští radní rozhodli o vyhlášení výběrového řízení, ve kterém město bude hledat zhotovitele loutek. Ty by měly být vysoké maximálně 70 centimetrů a cena jedné postavy by neměla přesáhnout 70 tisíc korun včetně dopravy a instalace.

„Mohou být například odlity z kovu, aby se na ně dalo sáhnout, pohladit, vyfotit se s nimi,“ řekl Pilný. Pořizovat je bude město, získat je mohou i obchodníci. „Má to být impuls i pro podnikatele, aby si nechali vyrobit svoji loutku,“ uvedl.

Pokud by loutek bylo v ulicích větší množství, Chrudim by podle Pilného mohla návštěvníkům nabídnout tematické okruhy, některé loutky by mohly být schované, aby je děti mohly hledat. Postavy by se také mohly přemisťovat.