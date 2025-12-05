Zneškodnila lupiče ze zlatnictví. Ten chvat mám asi z filmu, říká hrdinka

Premium

Fotogalerie 10

Samira Slavickaité v listopadu 2025 zadržela lupiče. Ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje Jan Ptáček jí osobně udělil medaili za odvahu a statečnost. (4. prosince 2025) | foto: Hana Lanková, MF DNES

Hana Lanková
  10:00aktualizováno  10:33
Jako hrdinka se necítí, přitom o ní mluví lidé napříč republikou. Teprve osmnáctiletá Samira Slavickaité byla jediná, kdo se před dvěma týdny během loupežného přepadení zlatnictví na třídě Míru v centru Pardubic odvážil zasáhnout. V rozhovoru pro iDNES.cz popsala, jak se jí podařilo zadržet muže, který ohrožoval prodavačku kladivem, i chvíle uvědomění, které přišly až po návratu domů.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ačkoliv může Slavickaité na první pohled působit tiše a odměřeně, její výrazný osobitý styl napovídá, že v sobě nosí mnohem víc, než se zdá. Svoji statečnost prokázala 19. listopadu odpoledne, když se bez rozmýšlení vydala za naléhavým voláním o pomoc na pardubické třídě Míru.

Se svou maminkou měla zrovna cestu pro oblíbené mrkvánky, které kupují v pekárně nedaleko zlatnictví, v němž právě probíhala loupež. S domněnkou, že se žena volající o pomoc nachází v ohrožení života, se mladá hrdinka okamžitě vydala za mužem, který uvnitř rozbil vitrínu, ohrožoval prodavačku kladivem a se svým lupem chtěl utéct. Jakmile vyběhl ze dveří, nasadila mu tzv. kravatu a srazila ho k zemi. Do příjezdu policie na něm ležela, aby už nikoho nemohl ohrozit.

Před příjezdem policie na mě nějací pánové pokřikovali v mužském rodě, abych toho chlápka nechala být a pustila ho. Chápu, že jsem mohla působit jako muž, protože ráda nosím krátké vlasy a postavou jsem po taťkovi, ale ocenila bych spíš dotaz, co se děje a jestli někdo nepotřebuje pomoc.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Václav Noid Bárta pomohl najít ztracené dítě. Policie se zpěvákovi omluvila

Václav Noid Bárta v zákulísí koncertu Rockové Vánoce Olympic (28. listopadu, O2...

Na facebookovém profilu Městské policie Pardubice se v pondělí objevil příspěvek, který potěšil fanoušky zpěváka Václava Noida Bárty (45). Policisté popsali, jak byli o víkendu nuceni přerušit...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Litomyšl bude za necelý měsíc v sevření dálnic. Nic proti náporu aut nevymyslí

Město z obav z ještě větších problémů nechalo přeprogramovat semafory tak, aby...

Litomyšl se za necelý měsíc stane posledním úzkým hrdlem na severní alternativě k dálnici D1. Před i za Litomyšlí se otevřou dva nové úseky dálnice D35. Město čeká dopravní nápor.

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Zneškodnila lupiče ze zlatnictví. Ten chvat mám asi z filmu, říká hrdinka

Premium
Samira Slavickaité v listopadu 2025 zadržela lupiče. Ředitel Krajského...

Jako hrdinka se necítí, přitom o ní mluví lidé napříč republikou. Teprve osmnáctiletá Samira Slavickaité byla jediná, kdo se před dvěma týdny během loupežného přepadení zlatnictví na třídě Míru v...

5. prosince 2025,  aktualizováno  10:27

Dvacet růží pro Ležáky. Poslední přeživší uctila památku svých nejbližších

Růže za nejmladší popravenou Helenu Skalickou. (3. prosince 2025)

V den svých šestaosmdesátin vysadila poslední přeživší ležácké tragédie Jarmila Doležalová před hřbitovem ve Včelákově na Chrudimsku dvacet růží. Společně se školáky, příbuznými i starostou Chrudimi...

4. prosince 2025  15:39

Hasiči likvidovali požár v podzemním horkovodu, uvnitř našli mrtvého člověka

Hasiči likvidovali na Tyršově nábřeží v Pardubicích požár v podzemním...

U nebezpečného požáru v horkovodním kolektoru se smutným koncem zasahovali ve středu pardubičtí hasiči. Po uhašení podzemních prostor na Tyršově nábřeží v nich nalezli člověka bez známek života.

4. prosince 2025  9:22

Jízdenku koupí v mobilu. Nová aplikace ušetří čas cestujícím na východě Čech

V tichosti začala fungovat nová aplikace Iredo. (2. prosince 2025)

Po více než měsíčním testování začala v Pardubickém a Královéhradeckém kraji fungovat nová mobilní aplikace Iredo, která konečně umožňuje nákup jízdenky. Zejména ti, co nepravidelně cestují vlakem,...

3. prosince 2025  14:44

Nový obchvat Pardubic uleví, ale přinese i potíže. Jen se neví, jak budou velké

Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat...

V pátek se řidičům otevře nový severovýchodní obchvat Pardubic. Přinese snazší cestu přes Labe, lepší napojení Dubiny a Pardubiček, ale zároveň způsobí nové potíže. Jen se ještě neví, jak budou velké.

3. prosince 2025  10:37,  aktualizováno  14:32

Místo právní tahanice smír. Spor o stadion Pardubice s firmou vyřeší mimosoudně

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...

Město Pardubice přistoupilo na smír s firmou Porr, která opravila fotbalový stadion. Společnost po radnici chtěla 11 milionů za vícepráce. Soud magistrátu navrhl, aby se domluvil s firmou mimosoudně....

2. prosince 2025  13:47,  aktualizováno  18:08

Nového mostu přes Labe se Pardubičtí dočkají snad v létě 2028, teď spílají městu

Most Kapitána Bartoše v Pardubicích

Pardubice dál připravují výstavbu mostního provizoria u mostu Kapitána Bartoše, které má sloužit během stavby nové spojky přes Labe. Má být hotové v létě 2026. Zpoždění projektu je proti původním...

2. prosince 2025  11:18

Václav Noid Bárta pomohl najít ztracené dítě. Policie se zpěvákovi omluvila

Václav Noid Bárta v zákulísí koncertu Rockové Vánoce Olympic (28. listopadu, O2...

Na facebookovém profilu Městské policie Pardubice se v pondělí objevil příspěvek, který potěšil fanoušky zpěváka Václava Noida Bárty (45). Policisté popsali, jak byli o víkendu nuceni přerušit...

1. prosince 2025  15:14

Závada trakčního vedení přerušila provoz na železničním koridoru u České Třebové

IV železniční koridor Praha - České Budějovice. (28. listopadu)

Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici Česká Třebová byl v pondělí dopoledne tři čtvrtě hodiny zcela přerušen provoz na železničním koridoru v úsecích Česká Třebová - Opatov a Česká Třebová -...

1. prosince 2025  11:08,  aktualizováno  13:51

Nová střední škola za zrušená místa v jiné. Kraj povolil pouze třídy pro 21 žáků

ilustrační snímek

Aktivní rodiče, kteří kdysi založili v Litomyšli soukromou ZŠ Školamyšl, se snaží získat povolení otevřít novou střední školu. Souhlas kraje sice získali, ale jen na 21 míst pro všechny čtyři...

1. prosince 2025  10:36

Kouč Priske: Nejhorší poločas za dobu, co jsem ve Spartě. Tohle jde za mnou

Rozhořčený trenér domácích Brian Priske v utkání s Pardubicemi

Když fotbalová Sparta získala v první éře trenéra Briana Priskeho dva tituly, během každé z obou sezon zažila v lize ostudnou porážku se čtyřgólovým přídělem. V neděli večer si ten jeden výbuch...

1. prosince 2025  8:40

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.