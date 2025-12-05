Ačkoliv může Slavickaité na první pohled působit tiše a odměřeně, její výrazný osobitý styl napovídá, že v sobě nosí mnohem víc, než se zdá. Svoji statečnost prokázala 19. listopadu odpoledne, když se bez rozmýšlení vydala za naléhavým voláním o pomoc na pardubické třídě Míru.
Se svou maminkou měla zrovna cestu pro oblíbené mrkvánky, které kupují v pekárně nedaleko zlatnictví, v němž právě probíhala loupež. S domněnkou, že se žena volající o pomoc nachází v ohrožení života, se mladá hrdinka okamžitě vydala za mužem, který uvnitř rozbil vitrínu, ohrožoval prodavačku kladivem a se svým lupem chtěl utéct. Jakmile vyběhl ze dveří, nasadila mu tzv. kravatu a srazila ho k zemi. Do příjezdu policie na něm ležela, aby už nikoho nemohl ohrozit.
Před příjezdem policie na mě nějací pánové pokřikovali v mužském rodě, abych toho chlápka nechala být a pustila ho. Chápu, že jsem mohla působit jako muž, protože ráda nosím krátké vlasy a postavou jsem po taťkovi, ale ocenila bych spíš dotaz, co se děje a jestli někdo nepotřebuje pomoc.