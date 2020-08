Loď Arnošt nově pluje z Pardubic do Přelouče, premiéra byla za hodinu vyprodaná

Arnoštem do Přelouče Druhá speciální plavba lodí z Pardubic do Přelouče se uskuteční 28. srpna. Parník vypluje z kotviště v Pardubicích v 11 hodin. Zastavuje v 11:45 v Srnojedech, ve 13 hodin ve Valech. Do Přelouče připluje ve 13:30 hodin. Ve 13:45 odjíždí z přeloučského přístaviště přistavený historický autobus s přívěsem, který odveze cestující zpět do Pardubic. Z Přelouče pak Arnošt vyplouvá ve 14 hodin. Jednosměrná jízdenka vyjde na 200 korun, rodinná pak na 450 korun. Cena zahrnuje i zpáteční jízdu historickým autobusem. Jízdenku je možné koupit jen přes e-mail: rezervace@lod.cz.