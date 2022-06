Unijní politiky pohlídá v Litomyšli 200 policistů, v záloze jsou těžkooděnci

Ze sedmadvaceti unijních komisařů se podle ČTK z různých důvodů omluvilo z účasti na slavnostním zahájení předsednictví šest politiků. Je mezi nimi třeba šéf unijní diplomacie Josep Borrell či místopředseda komise odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans.

Logisticky, personálně a organizačně půjde v rámci půlročního předsednictví o jedno z nejexponovanějších setkání. Odpovídat tomu bude i nasazení policistů. Policejní prezídium potvrdilo, že na bezpečnost politiků budou dohlížet nižší stovky policistů.

„V Litomyšli budeme mít soustředěno zhruba 200 policistů. Nejexponovanějším a nejvytíženějším útvarem bude ochranná služba, zapojena však bude i letecká a pyrotechnická služba. Ve zvýšeném počtu bude přítomna i cizinecká policie. Pardubičtí policisté se zaměří zejména na plynulost a bezpečnost silničního provozu,“ řekl mluvčí Policejního prezidia České republiky Ondřej Moravčík.

Předsednictví EU v Litomyšli 12:00 až 12:45 – příjezd členů vlády ČR i Evropské komise do Litomyšle na náměstí Václava Havla

13:00 až 18:45 – program v zámeckém areálu

16:30 až 17:00 – příjezd členů Parlamentu ČR na náměstí Václava Havla

17:15 – zahájení vernisáže putovní výstavy fotografií u Klášterních zahrad za účasti starosty Daniela Brýdla a ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (i pro veřejnost)

19:00 – zahájení Koncertu pro Evropu na zámeckém nádvoří v rámci Smetanovy Litomyšle za účasti české vlády i unijních komisařů

21:10 – předpokládaný konec koncertu

Policie neočekává žádné protesty či demonstrace, přesto neponechává nic náhodě.

„Byť žádné informace o narušení veřejného pořádku k evropskému předsednictví nemáme, k dispozici budou v záloze síly a prostředky, které by mohly být nasazeny v případě, že by došlo k výrazným nepokojům,“ odpověděl Moravčík na dotaz připravenosti policejních těžkooděnců a ujistil, že se Litomyšl rozhodně nestane nedobytnou tvrzí.

Veřejnost bude mít možnost vidět politiky krátce po poledni na náměstí Václava Havla, kde členy Fialovy vlády přivítá starosta města Daniel Brýdl. Na stejnou dobu je naplánován i příjezd unijních politiků, kteří do Litomyšle stejně jako ostatní zahraniční delegace dorazí z pardubického letiště.

Obavy z nepříjemných bezpečnostních opatření starosta Litomyšle nemá.

„Organizační týmy to zvládají skvěle. Největší obavu mám jen ze špatného počasí, byť máme připravenou i mokrou variantu. Co se týče omezení, pro auta bude uzavřena ulice Zámecká a Jiráskova, což bude stejné jako během koncertů Smetanovy Litomyšle jen s tím rozdílem, že to tentokrát bude po celý den. Pro pěší žádné omezení neplatí s výjimkou zámeckého areálu, kam bude vstup povolen jen akreditovaným osobám,“ předznamenal starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Kvůli většímu náporu lidí, kteří se v pátek do Litomyšle chystají, radnice po dohodě s Litomyšlskou nemocnicí otevře parkoviště pro 80 aut v areálu nemocnice. Další možností, kde půjde zaparkovat, budou odstavná parkoviště pod litomyšlskými školami.

Veřejnost může v podvečer v Klášterních zahradách navštívit vernisáž výstavy fotografií u příležitosti výročí 18 let České republiky v Evropské unii s názvem Dospěli jsme v EU, která bude otevřena za účasti starosty a ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka.

Program prvního dne českého předsednictví vyvrcholí na druhém zámeckém nádvoří v sedm hodin večer, kdy Česká filharmonie za přítomnosti členů vlády, zástupců parlamentu i unijních komisařů zahájí Koncert pro Evropu v rámci Smetanovy Litomyšle.

„S žádnými bezpečnostními rámy se nepočítá vzhledem k tomu, že politici budou na arkádách. Původně měl být začátek koncertu od 20 hodin, kvůli odletu unijních delegací byl mimořádně posunut o hodinu,“ upozornil starosta Brýdl s tím, aby diváci jedoucí na koncert kvůli možným dopravním komplikacím přijeli do Litomyšle v dostatečném předstihu.