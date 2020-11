Dětský pavilon zatím zůstane v Litomyšli, plán na prodej do Ostravy padl

Uvedla to ostravská investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO), když odpovídala na otázku, zda jsou terénní úpravy na náměstí přípravou na stěhování pavilonu.



„Terén se nepřipravuje pro dětský pavilon. Protože nedošlo k dohodě o autorských právech, tak připravujeme informaci o zrušení tohoto záměru,“ řekla zastupitelům.



V Litomyšli však nevědí nic o tom, že by plány na koupi a převoz pavilonu padly. „Žádnou oficiální zprávu jsme nedostali, překvapilo nás to. Víme, že spolu jedná Ostrava a architekti o autorských právech, ale nemáme žádnou informaci o tom, že by tato jednání měla zkrachovat,“ řekl mluvčí města Litomyšle Michele Vojáček.

Moderní dětský pavilon navrhla architektonická a projekční kancelář HŠH architekti. Trojice architektů Petr Hájek, Tomáš Hradečný a Jan Šépka už spolu nepracuje, nicméně jako autoři s novým umístěním atrakce musí souhlasit všichni.



Architekt Jan Šépka řekl, že byl pro přesun. „Spoluautory jsou kolegové Hájek a Hradečný, možná problém nastal tam, já to slyším poprvé,“ řekl Šépka. Petr Hájek na dotaz MF DNES nereagoval.

„Architekti se rozešli a pokud vím, tak mají problém se mezi sebou na autorských právech domluvit. To bude asi kámen úrazu,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.



Pokud Ostrava od koupě pavilonu upustí, Litomyšl bude podle něj jednat se zájemci, kteří se během aukce umístili na druhém a třetím pořadí.

Moderní dětský pavilon se objevil v blízkosti renesančního zámku v Litomyšli v roce 2015 jako součást obnovy zámeckého návrší placené z evropských dotací.

U památky UNESCO nemá ale podle památkářů moderní konstrukce co dělat, a tak po pěti letech s koncem takzvané udržitelnosti projektu trvali na tom, že musí zmizet.



Ocelovou konstrukci za čtyři miliony korun původně Litomyšl nabízela za deset tisíc korun a odvoz. Rozebrání konstrukce totiž bude složité a přeprava pavilonu pomocí jeřábu by stála nejméně milion, takovou sumu Litomyšl dát nechtěla.

Později město vyhlásilo aukci, kterou vyhrála Ostrava, jež za atrakci nabídla přes milion. V původním materiálu o koupi atrakce z Litomyšle uvedli ostravští radní orientační náklady na její přemístění 700 tisíc korun, ale pak se částka právě kvůli nutným úpravám prostoru na Masarykově náměstí vyšplhala na téměř dva miliony. Celkové náklady na koupi a stěhování včetně úprav pozemku v Litomyšli by tak město vyšly asi na tři miliony.

„Je to drahý špás. Za ty peníze si můžeme nechat vyrobit něco na míru,“ tvrdil už v létě například opoziční zastupitel Josef Babka (KSČM).