OBRAZEM: Nádech nostalgie a elegance. Lázně ducha v Litomyšli přilákaly davy

Zatímco narvaná aréna v Brně v neděli duněla a domácí fanoušci byli nachystaní dlouho do noci slavit extraligový titul, hokejisté Komety k tomu měli předaleko. Tíha okamžiku? „Úvod to určitě...

Hlavní majitel prvoligového FK Pardubice Vladimír Pitter připustil, že by se nebránil debatě o prodeji klubu. Do ní se zapojil i další pardubický podnikatel, zakladatel skupiny CFIG Martin...

Jedna silnice, dvě různé ceny za pozemky. Obchvat Lanškrouna může vyvolat spory

Lanškroun by se do šesti let mohl díky plánovanému obchvatu zbavit tranzitní dopravy. Kromě silnice I/43 vznikne u Albrechtic i krajský přivaděč, který zrychlí cestu do hor. Investice kraje může...