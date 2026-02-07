U Černého orla pil kávu král a hrával Tyl, legendární hostinec zachrání mecenáška

Chátrající hostinec U Černého orla v Litomyšli se dočká záchrany. Podnik patřil k oblíbeným místům Karla Kryla, Václava Havla či Bohumila Hrabala a v roce 1995 zde při návštěvě města ochutnal svého prvního „turka“ také španělský král Juan Carlos I.
Jednu část budovy kupuje mecenáška festivalu Smetanova Litomyšl Marcela Ullmannová, tu druhou sousední hotel Aplaus. Černý orel s nově vybudovaným sálem by se měl stát zázemím festivalu i novým kulturním centrem.
Dvojdům je v havarijním stavu, čeká jej kompletní přestavba. Jednu část využije hotel Aplaus pro své rozšíření, druhá poskytne nový sál i zázemí festivalu Smetanova Litomyšl, který v sousedních Klášterních zahradách pořádá akce. Oznámil to technický ředitel Smetanovy Litomyšle David Bazika.
Dodal, že náklady na rekonstrukci nejsou zatím známy. Hlavní část investice by měla hradit mecenáška Marcela Ullmannová. Tato dlouhodobá donátorka kultury a někdejší podporovatelka českého disentu podepsala kupní smlouvu se soukromým vlastníkem v úterý 3. února. Díky ní získá festival část zahrnující vstupní trakt objektu, historický sál, hostinskou část, sklepení a dvorek.
„Objekt je v zoufalém stavu, speciálně divadelní část. Chceme zachovat autenticitu v přední části budovy i s propleteností kleneb, ale sál bude v podstatě novostavba,“ uvedl Bazika.
Byty? Nakonec na ně nedojde
Podle starosty Litomyšle Daniela Brýdla se původně zdálo, že dům koupí jiný investor pro vybudování nových bytů, městu se to nelíbilo, ale na koupi a opravu budovy peníze nemělo. „Litomyšl je však město příběhů s dobrým koncem,“ glosoval to Brýdl.
„Po rekonstrukci má být objekt zpřístupněn veřejnosti a využíván jako kulturní a společenské zázemí. Počítá se s jeho zapojením do programů Smetanovy Litomyšle i dalších městských aktivit, zejména v oblasti divadla, koncertů, výstav, menších projekcí a komunitních setkávání. Objekt se zároveň stane součástí přirozeného propojení historického centra Litomyšle se zámeckým návrším,“ uvedl ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek.
Památka by měla postupně ožívat už během rekonstrukce. První akce zde festival plánuje uspořádat už letos v létě.
V roce 2027 by měla být dokončena podstatná část stavebních prací a v roce 2028, u příležitosti 110. výročí vzniku Československé republiky a 70. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl, by mohl být objekt slavnostně uveden do provozu, informoval festival v tiskové zprávě.
Hostinec U Černého orla patřil po více než dvě století k významným společenským a kulturním místům Litomyšle. Jeho sál, zmiňovaný Aloisem Jiráskem v románu F. L. Věk, byl první veřejnou divadelní scénou ve městě. V první polovině 19. století zde vystupoval Josef Kajetán Tyl, v letech 1853–1854 zde působila Zöllnerova divadelní společnost a v roce 1862 zde poprvé vystoupili také místní ochotníci.
Hostinec si oblíbil mimo jiné Karel Kryl, Bohumil Hrabal či Jiří Bělohlávek. S místními se zde setkával úspěšný porevoluční starosta města Miroslav Brýdl, otec současného starosty. U stolu s ním seděl například nakladatel Ladislav Horáček či výtvarník Bohdan Kopecký. V roce 1995 do Černého orla při návštěvě města zavítal také španělský král Juan Carlos I.s chotí.