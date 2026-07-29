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Litomyšl znovu ožije filmem a hudbou. Festival startuje ve velkém stylu

Kryštof Ženatý
  10:08
Filmy se promítaly v sálech i na slavonickém náměstí.

Filmy se promítaly v sálech i na slavonickém náměstí. | foto: Profimedia

Kapela Vltava. (29. července 2026)
Tři sestry. (29. července 2026)
Bára Basiková. (29. července 2026)
Tata Bojs. (29. července 2026)
9 fotografií
Téměř stovka filmů a tucet koncertů. To je porce, kterou návštěvníkům naservíruje filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Ten začíná už dnes, a to pěkně zostra. V Jízdárně na Zámeckém návrší filmem All that Jazz, což je strhující muzikálový opus Boba Fosse, a koncertem skupiny Vltava na Prvním nádvoří.

Festival potrvá do neděle 2. srpna. Do Litomyšle se loni přestěhoval z jihočeských Slavonic. „Snažíme se nabídnout divákům kvalitní program bez velkého mentorování. Sám nemám rád, když jdu do kina a dopředu mi nějaký odborník řekne, na co se budu dívat a jak se na to mám dívat. Chci si udělat na zhlédnutý film svůj vlastní názor a pak si o něm povídat s ostatními diváky nebo tvůrci. A přesně to Litomyšl Fest nabízí,“ vysvětluje filmový režisér a producent Ondřej Trojan filozofii festivalu, který založil před 13 lety.

Kapela Vltava. (29. července 2026)
Tři sestry. (29. července 2026)
Bára Basiková. (29. července 2026)
Tata Bojs. (29. července 2026)
9 fotografií

Jedinou cenou, kterou festival už tradičně udělí, bude Cena diváků pro nejlepší film.

Ve čtvrtek proběhne na Litomyšl Festu slavnostní premiéra prvních dvou dílů nového seriálu České televize Na tělo. Seriál natočil Jan Hřebejk podle knihy a scénáře Martiny Formanové a ve vysílání se objeví na podzim.

V distribuční předpremiéře festival promítne například německou Spravedlnost (Faraz Shariat), dánské Nové začátky (Paprika Steen), remasterovanou americkou klasiku Dogma (Kevin Smith), španělské Hořké svátky (Pedro Almodóvar) nebo české snímky Chica Checa (Šimon Holý) a 6 gramů (Miroslav Ondruš).

Dokumentární část filmového programu uvede kromě distribuční předpremiéry očekávaného časosběrného dokumentu Bára Basiková režisérky Heleny Třeštíkové v předpremiéře i Dvě deci tuše režisérky Ester Geislerové a ve festivalové premiéře slovenský dokument Posledný Hebrej z Hlohovca (Arnold Kojnok, Pavol Palárik).

Hudba, dětská projekce i debata

Hudební program festivalu čítá dvanáct koncertů. Čtyři večerní na Prvním nádvoří a osm odpoledních v Zámeckém parku. „Rádi zveme naše oblíbené kapely,“ říká Ondřej Trojan.

„Letos máme na velké stagi Vltavu, to jsou kamarádi, Robert Nebřenský je „kolega“ z Divadla Sklep, skvělá chytrá muzika. Nebo Tři sestry. S Fanánkem a spol. nás pojí mládí v branických hospodách. Takže tomu, o čem hrají, docela rozumíme. A nakonec Stromboli, Bára Basiková, Michal Pavlíček, od osmdesátých let prostě srdcovka,“ představuje Trojan hlavní jména programu, která doplní Marjari, Jiří Schmitzer, Dunaj, The Prostitutes, Garage & Tony Ducháček, Jan Spálený, Točkolotoč a Dorota Nvotová.

Sedm kinosálů, filmoví tvůrci a koncerty. Litomyšl ožije staronovým festivalem

Pro nejmenší bude připravena výtvarná a animační dílna, herní zóna PlayStation a dětská projekce. V sobotu pak proběhne v rámci doprovodného programu také mediální debata, která se uskuteční již po sedmé. O situaci ve světě budou debatovat novinář Robert Čásenský, spisovatelka, scenáristka a komentátorka americké politiky Natálie Kocábová a vedoucí Centra proti terorismu a hybridním hrozbám MV Benedikt Vangeli.

„Považujeme za důležité se ve veřejném prostoru angažovat. Tou debatou se snažíme reflektovat aktuální celospolečenská témata. Ne všechno se dá odvyprávět jenom filmem,“ dodává Trojan.

Pro návštěvníky z okolí Litomyšle bude letos k dispozici také festivalová autobusová doprava.

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