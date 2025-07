Za normálních okolností by se desetitisícová Litomyšl po nedávno skončeném festivalu Smetanova Litomyšl přepnula do ospalého letního módu.

Letos to bude jinak. Za pár dní dorazí do města filmový cirkus, za nímž stojí režisér a producent Ondřej Trojan s manželkou Barbarou. Poprvé ponese jejich festival název Litomyšl Fest místo dosavadního Slavonice Fest. Po jedenácti letech opouštějí město na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, s tamními politiky se rozešli ve zlém.

„Ve chvíli, kdy bylo jasné, že pro dlouhodobé neshody s radnicí nechceme ve Slavonicích pokračovat, byla Litomyšl jasná první volba. Krásné historické město, přitom živé a kulturní, žádný skanzen,“ řekl Ondřej Trojan.

Litomyšl doufá, že nový festival přiměje návštěvníky zůstat ve městě déle. „Je skutečně protipólem operního festivalu Smetanova Litomyšl, kam lidé jezdí většinou jen na jeden koncert a vracejí se zase domů,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Hned prvním nápadem si pořadatelé získali místní. Rozhodli se během festivalu na přelomu července a srpna na pár dní otevřít historický hostinec U Černého orla. Z pronájmu však nakonec sešlo. Kvůli hrozbě požáru a zhoršujícímu se stavu je budova už bez elektřiny.

Festival promítne přes 75 snímků v několika sekcích. Nejpočetnější zastoupení má sekce Světový film, která představí na 40 filmů. Ohlédne se například za tvorbou Davida Lynche, film Rozhovor připomene Gena Hackmana, nebudou chybět ani letošní tituly jako oscarová Emilia Pérez, Fénické spiknutí, Ty krávo, Ptáče, Queer, Substance, Hacknout hejt a další.

Diváci uvidí nové české filmy

Česká sekce uvede jak novinky Sbormistr, Karavan nebo Letní škola 2001, tak hrané a dokumentární filmy uplynulé sezony. Připomene i prvotiny čtyř režisérů vzešlých z pražského Divadla Sklep.

Litomyšl Fest v číslech 1 – počet udílených cen. Jde o Cenu diváků 4 – filmy tvůrců vzešlých z Divadla Sklep uvidí diváci – Vorlovu Pražskou pětku, Marhoulova Mazaného Filipa, Trojanovu Pějme píseň dohola a Šteindlerovo Vrať se do hrobu 7 – tolik filmových sálů bude mít k dispozici festival: kino Sokol, MC Kotelna, tělocvična Pedagogické školy, Lidový dům, Smetanův dům, Jízdárna, Seminární sál 32 – takový počet projekcí slibují pořadatelé denně 1 600 – celková kapacita filmových sálů

Svou sekci má severská kinematografie a nebude chybět ani filmový výběr výtvarníka Jaroslava Róny, který festival obohacuje o netradiční, často vizuálně mimořádné filmové kuriozity. Do něj bude letos patřit šestice filmů, které nikdy nešly do českých kin. Mezi nimi například 100 let starý americký fantasy snímek Ztracený svět, horor z roku 1957 Neuvěřitelný zmenšující se muž, Kazanova Tichá dohoda nebo hudební dokument The Sparks Brothers.

Předpremiéry, festivalové novinky, filmové poklady i work in progress projekce doplní v programu debaty s filmovými tvůrci, kteří na festival doprovodí své snímky.

Festival odstartuje ve středu 30. července večer slavnostním zahajovacím retro happeningem v letním kině na Smetanově náměstí. Letošním zahajovacím filmem jsou zrekonstruované Mlýny, záznam sklepáckého představení v režii Ondřeje Trojana. Festival už zahajoval v duchu Vlasů, Bezstarostné jízdy i Horečky sobotní noci. Letos pořadatelé očekávají publikum oblečené do retro kousků z šedesátek až osmdesátek minulého století.

„Diváci si kostýmované zahájení oblíbili už v roce 2018, kdy jsme jím poprvé vzdali hold Miloši Formanovi. Nás baví taky a věříme, že bude slušet i Litomyšli,“ uvedla tisková mluvčí festivalu Barbara Trojanová.

Na Zámeckém návrší se odehraje i 12 koncertů. Na velké stagi na Prvním nádvoří vystoupí M.T.O. Universal, Jasná páka, Jana Kirschner a Pocta Petru Hapkovi. Na odpoledních dvojkoncertech v Zámeckém parku pak Bert & Friends, Květy, Dunaj, Radim Hladík Tribute, Klára Vytisková, Xavier Baumaxa, Jakub König a Hvězdy, Annabelle Fárová.