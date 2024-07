Léta nevyužívaný dopravník vstal z popela, kámen převáží přímo do vagonů

Z údolí protnutého Divokou Orlicí znají turisté spíše litický hrad nad řekou. Avšak při cestě z něj směrem na nádraží mohou narazit i na jednu technickou památku.

Tamní krytý pásový dopravník vedoucí přímo nad silnicí byl dlouhá léta na odpis. Rozbitá okna bez skleněných výplní, oprýskaná opadávající omítka, rostoucí vegetace kolem tunelu s pásem a zarostlé koleje na nevyužívané vlečce. Velký kontrast oproti nedaleké krásně udržované nádražní budově. Tak to v Liticích vypadalo ještě loni na podzim.

Nic nenasvědčovalo tomu, že by dílo z 50. let minulého století mohlo plnit svoji někdejší funkci. Avšak majitelé lomu usoudili, že přepravní zařízení by mohlo znovu posloužit svému účelu, a stavaři mu za několik měsíců vdechli nový život. O rekonstrukci chátrajícího dopravníku se postarala firma Swietelsky Rail CZ.

„Rekonstrukce spočívala v obnově vlečky, instalaci dynamické váhy, obnově nakládacích klapek v zásobnících nad kolejí vlečky a v instalaci nových dopravníků z lomu na nádraží,“ popsal proměnu jednatel stavební společnosti Pavel Pechač.

Podle webových stránek lomu těžba kamene v Liticích probíhá již od konce 19. století, byla tehdy spojena se stavbou železniční trati Týniště – Letohrad. V lomu se těží granodiorit, což je nejlepší stavební kámen. Kamenivo se na vlaky v Liticích nakládalo naposledy před 16 lety. Jenže pak poptávka klesla a udržování zařízení v chodu již nebylo ekonomicky únosné.

Díky opětovnému využití dopravníku k dopravě kamene na vagony není nutné vytěžený materiál převážet po silnicích, čímž se šetří jejich stav. Zároveň je tento způsob přepravy kamene podstatně šetrnější k životnímu prostředí.

„Souvisí to se stavbami Správy železnic i Ředitelství silnic a dálnic a volbou ekologičtější dopravy po železnici,“ uvedl Pechač a dodal, že litické kamenivo se využívá i na stavbu dálnice D35. Tu nyní v Pardubickém a Královéhradeckém kraji firmy budují na téměř 43 kilometrech.

Kámen nadrtí a pošlou přímo na nádraží

Více štěrkodrti vagony z Litic přepravují na železniční stavby, na kterých dělníci spotřebují stovky tun tohoto materiálu. Ten z litického lomu se odváží v několika frakcích, neboli stupních hrubosti.

Po odstřelu v lomu se velké kusy kamene nejdříve nadrtí, načež ho nakladač vysype na dlouhý pás. Ten sjede z lomu a poté podjede areál jiné firmy zabývající se výrobou betonových dílů. Následně pás stoupá v krytém tunelu nad silnicí a řekou, kde se dostává do prostoru litického nádraží. Zde je vysoký zásobník, pod kterým vede jedna kolej. Na tu přiveze lokomotiva prázdné vagony, načež nastává jejich plnění.

Z vyvýšené plošiny zásobníku nakládku zajišťuje jediný pracovník, který pákou uvolní výpust a kámen se začne sypat do vagonu. Jde to rychle, takže vagon je plný za pár minut. Protože kolej není příliš dlouhá, po chvíli zasahuje celý vlak až na běžnou trať, po níž pravidelně jezdí osobní vlaky. Proto není čas na prodlevy.

Nezbytná je souhra muže u zásobníku se strojvedoucím vlaku, aby co chvíli posunul o pár metrů pod zásobník další prázdné vagony. Muži mezi sebou komunikují vysílačkami, jelikož nakládka není zrovna tichá záležitost. Naplněné vagony následně dieslová lokomotiva odtáhne na volné koleje na tamní nádraží, kde čekají na další expedici.

Využití přepravy kameniva po železnici pomáhá řešit problém, že návoz materiálu na stavbu dopravních i jiných staveb dává zabrat zejména krajským silnicím nižších tříd poblíž lomů. Také Pardubický kraj proto po ŘSD požaduje finanční spoluúčast při opravě poškozených vozovek.

Množství kameniva přepraveného zrekonstruovaným dopravníkem na vagony je přitom značné. „Za duben 2024 jsme převezli 353 vagonů, cca 17 600 tun,“ vypočítal Pechač a dodal, že uvedený objem by se mohl zvýšit: „Vidíme tam ještě potenciál na navýšení o 5 tisíc tun.“