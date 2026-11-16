Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Připomínka svobody v Pardubicích. Výstava v trolejbusu i podcast o Havlovi

  9:48
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Pochod studentů pardubického gymnázia a studentů VŠCHT Pardubice

Pochod studentů pardubického gymnázia a studentů VŠCHT Pardubice | foto:  Radan Duchoň

Studenti pardubického gymnázia přišli 21. listopadu 1989 podpořit studenty...
Generální stávka před Východočeským divadlem v Pardubicích deset dní po...
Atmosféra sametové revoluce vtáhla do dění tisícovky lidí. Kromě generální...
V listopadu 1989 se v centru Pardubic pravidelně setkávaly tisíce lidí, aby...
14 fotografií
Připomínka událostí let 1939 a 1989 nabídne v Pardubicích pestrý program přímo v ulicích města. V úterý 17. listopadu na třídě Míru zaparkuje dobový trolejbus, z kampusu vyrazí svíčkový průvod studentů a podvečer před divadlem bude patřit hudebně-literárnímu setkání. Večerní program doplní koncert v Machoňově pasáži a premiéra inscenace o Václavu Havlovi v Divadle 29.

Během úterního odpoledne bude od 15:00 do 19:00 na třídě Míru možnost vstoupit do historického trolejbusu a objevit tematickou instalaci připomínající události listopadu 1989. Součástí budou dobové materiály a vzpomínky pamětníků, které odkryjí pohled nejen na sametovou revoluci.

„Díky skvělé spolupráci s Dopravním podnikem města Pardubic můžeme letos konečně uskutečnit dlouho plánovaný projekt Revolučního trolejbusu. Instalaci doplní také Listopadoviny - noviny s příběhy osobností, které se podílely na událostech roku 1989 v našem městě,“ říká ředitelka Institutu Paměti národa Pardubice Andrea Pavlíková.

Studenti pardubického gymnázia přišli 21. listopadu 1989 podpořit studenty VŠCHT Pardubice ve stávce.
Generální stávka před Východočeským divadlem v Pardubicích deset dní po revoluci.
Atmosféra sametové revoluce vtáhla do dění tisícovky lidí. Kromě generální stávky se zapojily také do akce s názvem Řetěz lidských rukou. Cílem bylo propojit Hradec Králové s Pardubicemi. To se sice nakonec nepovedlo, ale happeningu se zúčastnilo zhruba 8 tisíc lidí.
V listopadu 1989 se v centru Pardubic pravidelně setkávaly tisíce lidí, aby hájily svobodu.
14 fotografií

Studenti Univerzity Pardubice se sejdou v 16:00 před Univerzitní knihovnou a povedou svíčkový průvod až k Východočeskému divadlu. Po příchodu představí výstavu v pohybu Sametová revoluce na Pardubicku, kterou vytvořili studenti Ústavu historických věd Fakulty filozofické. Na tuto akci v 17:00 v prostoru před divadlem naváže hodinový komponovaný program Svobodně!, který nabídne společné zamyšlení a vystoupení herců a hereček právě z Východočeského divadla.

„Sedmnáctý listopad je znovu příležitostí připomenout si, že svoboda a demokracie rozhodně nejsou samozřejmostí. Je důležité si to opakovat každý rok. Letos jsme chtěli připravit program, který nebude jen vzpomínkou na historické události, ale nabídne také prostor k zamyšlení nad tím, co pro nás svoboda znamená dnes. Proto jsme propojili hudbu, literární texty a osobní příběhy, které ukazují, jak důležité je svobodu chránit,“ přibližuje program Petr Dohnal, ředitel Východočeského divadla.

Na program plynule od 18:00 naváže koncert hudebně-výtvarného projektu Universal Underground od Paměti národa v Machoňově pasáži. Divadlo 29 pak v 19 hodin uvede českou premiéru česko-polské inscenace (Re)searching Havel, na kterou bude navazovat debata s Andrzejem Jagodzińským a Petrem Vlčkem. Inscenace formou scénického podcastu propojuje živou akci, Havlovy texty, hudbu a interaktivní vizuály.

Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny

V suterénu Machoňovy pasáže bude od 10 do 18 hodin k vidění stálá multimediální expozice Tichá hrdinství a výstava fotografií Jiřího Pasze Radostná nejistota (od 15:00 i s výtvarnou dílnou pro děti). Program od 10:00 do 17:00 zajistí také Památník Zámeček s expozicí připomínající roky 1989 i 1939, kdy nacistický režim uzavřel české vysoké školy a zatýkal studenty i pedagogy.

Listopadový program má přesah i do škol. V Kulturním domě Hronovická čekají přibližně devět stovek žáků 9. tříd pardubických základních škol besedy s pamětníky. „Když o historii vypráví člověk, který ji sám prožil, získávají dějiny úplně jiný rozměr. Žáci neslyší jen data, ale skutečné příběhy lidí, jejich obavy i odvahu,“ říká moderátorka besed Šárka Kuchtová.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

Průzkum k obchvatu Pardubic odhalil obrovskou skládku, odpad je plný azbestu

Premium
Skládka nebezpečného odpadu na trase jihovýchodního obchvatu Pardubic. (září...

Po loňském dokončení severovýchodního obchvatu Pardubic se ještě letos začne stavět tříkilometrová propojka mezi Dražkovicemi a místní částí Pardubičky. Určitou komplikací na trase jihovýchodního...

Silnice přes Hřebeč se otevřela. Řidiče čeká při uzavírce tunelu kratší objížďka

Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.

Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku je po vykácení nejrizikovějších stromů opět průjezdná. Lesům České republiky se podařilo v plánovaném termínu odstranit zhruba 60 stromů, které dendrolog...

Zabloudil v kanalizaci. Opilý tanečník ze stromu opět zaměstnal záchranáře

Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...

Případ záchrany mladého muže, který minulý týden uvázl v sedmnáctimetrové výšce na stromě v Pardubicích, má pokračování. Tentokrát toho samého muže zachraňovali hasiči z kanalizace, pomoc si ze...

Sexuální násilí i zvrácené tresty. U soudu zazněly šokující podrobnosti o týrání dětí

Premium
Zvrácené výchovné praktiky zažívaly tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se...

Zvrácené výchovné praktiky zažívaly několik let tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se svým partnerem roky psychicky i fyzicky týrala. Tresty padaly za malichernosti, někdy stačil i rozlitý čaj....

Nevídané. Při hromadné bitce Litoměřic a Pardubic se porvali i brankáři

Bitka brankářů v zápase první hokejové ligy Stadion Litoměřice - Dynamo...

Drsný sever, drsná hokejová rvačka. A v hlavní roli gólmani. Nedělní magnet první ligy mezi Litoměřicemi a béčkem Pardubic vyvrcholil divokou hromadnou bitkou, pustili se do sebe i brankáři, domácí...

16. listopadu 2026  10:50

Připomínka svobody v Pardubicích. Výstava v trolejbusu i podcast o Havlovi

Pochod studentů pardubického gymnázia a studentů VŠCHT Pardubice

Připomínka událostí let 1939 a 1989 nabídne v Pardubicích pestrý program přímo v ulicích města. V úterý 17. listopadu na třídě Míru zaparkuje dobový trolejbus, z kampusu vyrazí svíčkový průvod...

16. listopadu 2026  9:48

Na Králicko vyjedou komfortní bateriové vlaky. Na rychlosti však nepřidají

Na palubě bateriového vlaku podepsali zástupci Českých drah a Pardubického...

Podorlické tratě čeká s jízdním řádem 2029/2030 výrazná proměna. Na Králicko začne cestující vozit pět nových bateriových vlaků Českých drah, které nabídnou tišší a komfortnější cestování. Přestože...

15. listopadu 2026  9:01

Bral peníze v bance, chtěl jsem známému dělat ochranku, vysvětloval muž v kukle

Policisté zasahovali v Hlinsku kvůli muži, který se tam pohyboval v kukle a se...

Sedmašedesátiletý muž, který se v pátek v kukle a s plynovou zbraní pohyboval po Hlinsku na Chrudimsku, tvrdí, že chtěl dělat osobního strážce svému známému. Toho v bance spatřil při výběru peněz a...

14. listopadu 2026  15:32

Sucho nás neohrozí, říká šéf skiresortu na Dolní Moravě. Sázejí na zásoby vody

Za přípravu sjezdovek v Horském resortu Dolní Morava odpovídá...

Blížící se začátek zimy dává tušit, že přípravy na lyžařskou sezonu jsou v plném proudu. Vlekaři na Dolní Moravě chtějí sněžná děla rozjet už o tomto víkendu. Podle provozně-technického ředitele...

14. listopadu 2026  8:53

V Hlinsku zadrželi muže se zbraní a kuklou. Chtěl přepadnout banku, spekulují lidé

ilustrační snímek

Ozbrojený muž v kukle se v pátek postaral o pořádné pozdvižení na Tylově náměstí v Hlinsku na Chrudimsku. Muže nakonec zpacifikovali policejní težkooděnci. O zásahu, ke kterému došlo okolo třetí...

13. listopadu 2026  17:32,  aktualizováno  18:11

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

13. listopadu 2026  16:50

Průzkum k obchvatu Pardubic odhalil obrovskou skládku, odpad je plný azbestu

Premium
Skládka nebezpečného odpadu na trase jihovýchodního obchvatu Pardubic. (září...

Po loňském dokončení severovýchodního obchvatu Pardubic se ještě letos začne stavět tříkilometrová propojka mezi Dražkovicemi a místní částí Pardubičky. Určitou komplikací na trase jihovýchodního...

13. listopadu 2026  16:14

Osm vědců z Pardubic oficiálně patří ke světové špičce. Vyvíjejí i test na rakovinu

Profesor Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice...

Osm vědeckých osobností spojených s Univerzitou Pardubice se zařadilo do aktuálního žebříčku dvou procent nejcitovanějších vědců světa podle citačního ohlasu za rok 2025. Jejich výzkum sahá od chemie...

13. listopadu 2026  10:49

Technici oživují poškozený větrník na Svitavsku. Nakonec musí vyměnit všechny lopatky

Technici nedaleko obce Karle sundali rotor větrné elektrárny. Jedna z jeho...

Náročnou opravou v těchto dnech prochází 17 let stará větrná elektrárna v Karli na Svitavsku, ze které se loni v létě ulomila jedna z lopatek rotoru. Poškozenou vrtuli již technici sundali na zem....

12. listopadu 2026  17:14

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Žárlivá bezdomovkyně málem ubodala kamarádku. Přežila, protože dýchala ránou v krku

Premium
Žena bez domova pobodala pod mostem v Pardubicích svou kamarádku. Ta útok...

Brutálním útokem devětadvacetileté ženy bez domova na její starší a stejně situovanou kamarádku v útočišti bezdomovců pod mostem v Pardubicích na jaře letošního roku se začal ve čtvrtek zabývat...

12. listopadu 2026  15:32

Pozdvižení v Děčíně. Rozhodčí vykázal celý kotel, klub vyčítá kolektivní vinu

Děčín, 7.11. 2026, BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL....

A ven! Rozhodčí ve středečním ligovém hitu basketbalistů Děčína s Pardubicemi nechali vyvést celý kotel mladých fanoušků, který má místo za košem hned u palubovky. Domácí Válečníci chtějí vysvětlení...

12. listopadu 2026  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×