Lidé ze sídliště chtějí zpátky obchod s potravinami, teď je šance na změnu

Když společnost Lidl v roce 2021 oznámila, že svoji jedinou prodejnu ve Svitavách přesune daleko za město k tehdy připravovanému obchvatu města, popudila si značnou část obyvatel sídliště v Lánech.

Zhruba pět tisíc lidí, kteří byli zvyklí v supermarketu nakupovat od roku 2003, nemělo moc jiných možností než se začít spoléhat na jedinou menší prodejnu v této lokalitě, přesednout do auta anebo docházet do obchodních center pěšky.

Šance na změnu se objevila ještě na podzim 2021, kdy radnice oznámila, že by tam měla otevřít svoji prodejnu společnost Qanto. Zklamání však přišlo i podruhé. Německá společnost odmítla prodejnu pronajmout českému velkoobchodnímu řetězci kvůli obavám z konkurence.

„Zastoupení českého Lidlu na jednáních sice přislíbilo, že svoji bývalou prodejnu prodá českému obchodnímu řetězci, ovšem centrála v Německu z konkurenčních důvodů rozhodla o prodeji budovy společnosti Hecht Motors,“ omlouvala se radnice na podzim roku 2021 obyvatelům, když bylo jasné, že místní si ve čtvrti s největší základní školou ve městě koupí místo potravin leda tak strunu do sekačky. Německý řetězec se nakonec rozhodl, že prodejnu Hechtu neprodá, ale pronajme.

Říká se do třetice všeho dobrého. Bude to platit i v kauze svitavského obchodu bývalého Lidlu? Na sklonku minulého roku se totiž na rozlehlém parkovišti, kde i v odpoledních špičkách bývá nanejvýš pět aut, objevil na podvozku rozměrný billboard hlásající, že je nemovitost na prodej.

Kupci zájem mají, jejich jména Lidl tají

Bývalou prodejnu se zastavěnou plochou 1 456 metrů čtverečních Lidl prodává i s pozemkem o výměře přes půl hektaru. Za kolik firma prodejnu nabízí, uvedeno není. A prodejní cenu nesděluje ani na vyžádání.

„Cenovou nabídku očekáváme od případných zájemců,“ uvedla Barbora Jirků, vedoucí firemní komunikace společnosti Lidl. Billboard stojí u prodejny už několik měsíců, vedení společnosti MF DNES potvrdilo, že o nemovitost projevilo zájem více subjektů. Jejich jména však mluvčí nesdělila. Není tak jasné, zda jde o obchodníky z řad potravinářů.

Na otázku, jestli si Lidl klade určité podmínky ve věci prodeje a jestli je ochoten změnit názor a obchod prodat někomu, kdo by zde mohl prodávat potraviny, mluvčí sdělila: „V současné době nemáme žádné specifické podmínky, případné nabídky budou vyhodnoceny po jejich obdržení. Společnost Lidl se nebrání žádnému jednání, ale objekt je aktuálně pronajatý,“ dodala Jirků, podle níž je nyní nemovitost pronajatá obchodníkovi se specializací na zahradní techniku.

Lidé z Lánů i přes první nevydařený pokus z roku 2021 neztrácejí naději. Současnou situaci považují za značně nekomfortní. Marie Bílková bydlí s rodinou a dvěma dětmi v bytovce na samém konci Svitav u křižovatky do Hradce nad Svitavou. Do nejbližšího obchodu s potravinami to má na lánské sídliště 20 minut.

„To když pořídím jen velmi malý nákup. Když toho vezmu jen o trochu víc, v půlce cesty si nadávám, že jsem toho tolik koupila. Až budu starší, nevím, co budu dělat. A že těch lidí starší generace bez auta žije v Lánech dost,“ řekla žena, která k větším nákupům využívá auto nebo linkový autobus, jímž se i řada ostatních lidí přibližuje více k centru s větší nabídkou obchodů.

Vedení svitavské radnice je připraveno se do jednání o obchodu vložit.„Vnímám potřeby obyvatel na sídlišti v Lánech. Z vlastní zkušenosti mé rodiny vím, že lidé jsou zde odkázáni na auto, jinak si pořádně nenakoupí. Doufám, že bude na straně Lidlu vůle, aby prodejnu mohl koupit potravinářský řetězec. Jsem ochoten se do jednání vložit,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Změnu postoje německého řetězce by místní uvítali. „Cesta do obchodu by vycházela ani ne na deset minut. Hlavně to hrozné nošení nákupu a lítání autobusem sem a tam by odpadlo,“ dodala obyvatelka Lán.