Začínáme atentátem na Heydricha, zve na natáčení Ležáků scenárista. Magnusek to vzdal

Do kin by v příštím roce měl vstoupit dlouho připravovaný snímek věnovaný tragické zkáze osady Ležáky, která byla vypálena nacisty jako odveta za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Natáčení se za pár dnů místo režiséra Tomáše Magnuska nakonec ujme scenárista Miloš Pilař, který je podepsaný pod dokumentem Ležáky 42.
První filmová klapka filmu Ležáky (22. července 2022)

foto: Radek Latislav, 5plus2.cz

Už je to definitivní. Za dva týdny se po čtyřleté pauze začne natáčet dlouho připravovaný celovečerní film Ležáky. První klapka snímku inspirovaného skutečným příběhem padne za dva týdny v Praze.

„V úterý 19. května začínáme stavět kulisy. Filmovat bez účasti veřejnosti začínáme 22. května. První záběr natočíme, jak Reinhard Heydrich pod Pražským hradem shlíží na Prahu. Na atentát o den později se může přijet podívat kdokoliv,“ láká na natáčení snímku Ležáky režisér a scenárista snímku Miloš Pilař.

Náhradu za tzv. kobyliskou zatáčku, kde byl 27. května 1942 proveden atentát na zastupujícího říšského protektora, filmaři našli v ulici Na Obrátce na Praze 9. Gabčíka s Kubišem si zahrají herci Lukáš Příkazký a Jiří Hána. Podrobnosti k natáčení filmu mají být představeny 12. května na tiskové konferenci.

Režisér filmových Bastardů Tomáš Magnusek se definitivně vzdal myšlenky, že by byl podepsaný pod historickým dramatem pojednávajícím o osudu vypálené osady Ležáky. Dlouho připravovaného filmu, který se začal natáčet v roce 2022 a do kin měl původně vstoupit před dvěma lety, by se diváci pod jeho vedením s velkou pravděpodobností nikdy nedočkali. Režisér s nepříliš dobrou pověstí odstoupil od projektu zejména kvůli sobě.

„Po šesti letech života to pro mě bylo tvrdé rozhodnutí, ale upřímně – jestli to pomůže a film vznikne, je to jediné řešení, jak na něj získat peníze. Moje jméno je pro tento film toxické,“ řekl pro deník Blesk Tomáš Magnusek, jehož jméno vyvolává u veřejnosti a filmových kritiků rozporuplné reakce, zejména u tak vážného tématu, jako jsou Ležáky.

Scenárista a režisér v jedné osobě

Celovečerního filmu s rozpočtem kolem 25 milionů korun se tak nakonec ujal Miloš Pilař, jehož největším filmovým projektem bylo dokumentární drama Ležáky 42, které bylo odvysíláno v řadě zemí světa. „Nechtěl jsem, aby scénář, na kterém jsem pracoval sedm let, spadl úplně pod stůl. Nakonec jsem souhlasil, že se pokusím film natočit. Máme sponzory, stojí za námi mezinárodní produkční společnost. Držíme si palce, abychom v květnu začali natáčet, a příští rok máme v plánu premiéru,“ říká Miloš Pilař.

Scenárista, režisér a producent v jedné osobě přiznává, že zprvu se nechtěl Ležákům už vůbec věnovat, jelikož mu přišlo, že téma vyčerpal svým šestnáct let starým filmem. „U dokumentu jsem musel mít na všechno důkazy. Čtyři roky jsem ležel v archivech, abych o Ležákách zjistil co nejvíc věcí,“ říká Pilař.

„U filmu může jít historická přesnost trochu do pozadí. Protože nikdo nežije, nemáme na všechno důkazy. Tak jsem si řekl, že na to ve filmu odpovíme a vyplníme mezery v osobní historii postav. Dramatizace příběhu neuškodí a zároveň učiní film poutavějším,“ domnívá se Pilař, který má zpracovanou pětadvacátou verzi scénáře. Jak sám říká, scénář pro něj není dogma. Rád na place improvizuje. „Pokud vidím, že něco funguje dobře, natočím toho více a vybírám to nejlepší až ve střižně,“ říká režisér.

Film začíná v roce 1954 jako retrospektivní vyprávění Zdeňka Hrdého, jednoho z přeživších Ležáků, který den před vypálením osady musel nastoupit na nucené práce. Po zničení Ležáků se tam vrátí, aby do konce války v okolních lesích přežíval jako partyzán.

Domy nahradí animace

Kromě Ležáků nebo Chrudimi se bude znovu natáčet poslední bitva výsadkářů ukrytých v kostele v pražské Resslově ulici nebo scéna v Praze – Libni, kde byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. „Nemáme tak velký rozpočet, abychom mohli postavit znovu celé Ležáky. Postavili jsme Tomkův dům, který skutečně zapálíme. Vše ostatní nahradí animace,“ dodal Pilař.

Na natáčení už v květnu 2022 přispěl půlmilionem Pardubický kraj, 150 tisíc korun dalo město Hlinsko. Před pár dny přiklepli další milion korun i chrudimští zastupitelé. Milion a půl přislíbily filmu rovněž Pardubice. Úspěch filmu má zajistit také česko-americká společnost Big Media TV. Filmaři mají pro fanoušky spustit na Doniu crowdfundingovou kampaň. „Máme zažádáno o peníze také u Státního fondu kinematografie,“ dodal Pilař.

Pokud se sežene dost peněz, kromě celovečerního filmu má vzniknout i rozšířená seriálová třídílná verze. Ve snímku si má zahrát například Martin Dejdar, Ondřej Kraus, Ivana Uhlířová, Svatopluk Skopal, Miroslav Šimůnek, Petra Lustigová a další.

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a dva se zranili. Komunikace byla po dobu vyšetřování nehody a odstraňování jejích následků 4,5 hodiny zavřená. Od...

Město podpořilo novou lékařku z Ukrajiny milionem. Hned první den měla plnou čekárnu

Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí potřebám nově...

Svitavy podpořily jedním milionem korun rozjezd nové ordinace praktické lékařky, jež přišla z Ukrajiny do Česka ještě před válkou. Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí...

Nastražené kameny vyřadí lokomotivu i na týdny. Škody jdou do milionů, apelují dráhy

Poškozené kolo lokomotivy od naskládaného kamení na kolejích.

Na první pohled klukovina, ovšem ne pokud jsou v sázce životy lidí či škody dosahující miliony korun. Řeč je o kamenech na kolejích, které od začátku roku zastavily jen na Pardubicku tři expresy plné...

Vlak u Pardubic srazil ženu. V nemocnici bojuje o život, koridor stál

ilustrační snímek

V pondělí ráno zastavil střet vlaku s člověkem provoz na koridoru mezi Pardubicemi a Kostěnicemi. Část vlaků byla odkloněna na Hradec Králové. O události informoval mluvčí Správy železnic pro...

Spor o obří skladovací halu pro Rohlík končí, obec se stížností neuspěla

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...

Odpůrci nové skladovací haly u Čeperky zkusili prakticky všechno, aby jejímu vzniku zabránili. Územní rozhodnutí vydané pardubickým magistrátem ale už nezvrátí. Nejvyšší správní soud zamítl společnou...

