Vzniká snímek o pardubickém odboji, roli získal i hejtman a jeho mluvčí

Příští rok uplyne přesně 80 let, co nacisté vypálili osadu Ležáky a její obyvatele včetně příslušníků odboje nechali popravit na pardubickém Zámečku. U příležitosti výročí těchto tragických událostí, které byly odvetou za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, teď vzniká hraný dokument. Do role okresního hejtmana byl obsazen i skutečný hejtman.