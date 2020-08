V Letohradě zmodernizovali nádraží, má podchod i dostatek parkovacích míst

Lidé v Letohradě už nikdy nebudou přebíhat přes koleje na nádraží, aby si zkrátili cestu, jako se to děje třeba v Pardubicích. Během modernizace nádraží vznikl pod celým kolejištěm nový podchod.

Ten spojil město s místní částí Kunčice a jako bonus ve směru od Kunčic je tu i nové parkoviště pro tři desítky aut. Docela velký kontrast se sousedním Ústím nad Orlicí, kde má nádraží z roku 2014 k dokonalosti hodně daleko.

Stát původně kvůli vysokým nákladům podchod v Letohradu pod celým nástupištěm stavět nechtěl, město ale na něm trvalo. „Ta vůle k tomu úplně nebyla. Bez toho podchodu by byla stavba polovičatá,“ řekl při slavnostním otevření starosta Letohradu Petr Fiala.

Cestujícím začalo sloužit nové ostrovní nástupiště, které doplnila dvě jednostranná nástupiště. Perony umožňují pohodlné nastupování. K dispozici je nejen hodně míst pro parkování aut, ale i kol. Samozřejmostí je i nové trolejové vedení, nové kolejiště i snížení hlučnosti.

Vlaky přitom mohou nádražím projíždět osmdesátkou, zatímco dříve to bylo 50 až 70 kilometrů v hodině. Práce v Letohradu probíhaly od loňského března, vyžádaly si četná dopravní omezení, která dodnes komplikují průjezd městem.

Výtah nešel, lidé musí dostat šanci se ozvat

Pokud by někdo hledal možné problémy, mohly by to být výtahy. „Kdyby nejel výtah, což se nedávno stalo, tak už to není bezbariérové. Řešil jsem teď s generálním ředitelem Správy železnic, aby tam dali cedulku s kontaktem na hotline linku, aby se ti lidé mohli hned ozvat, pokud výtah nepojede,“ řekl Fiala.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda řekl, že peníze se najdou i na modernizaci samotné budovy nádraží. „Chtěli bychom pokračovat, abychom udělali výpravní budovu. V září bude zpracován záměr projektu a věřím, že do roka a do dne začneme dělat investici i na tomto objektu,“ řekl Svoboda.

Ten při slavnostním otevření nádraží také slíbil protažení trolejového vedení z Letohradu do Týniště nad Orlicí. Pak by byl plně elektrifikovaný celý úsek z Hradce Králové až do Polska. „Ty plány, myslím, spatří světlo světa během tří let,“ uvedl Svoboda.

Železniční stanice Letohrad získala rovněž nový kamerový a informační systém. Rekonstruováno bylo i několik železničních přejezdů. Tři byly doplněny závorami, další dva ve směru na Žamberk jsou nově zabezpečeny světelnými výstražníky.

Ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) prohlásil, že zrychlí modernizaci železničních přejezdů. „Domluvili jsme se s ředitelem Svobodou, že to urychlíme. Pět set kritických přejezdů nebudeme dělat do roku 2028, ale do konce roku 2022. Je to nesmírně náročné, bude to stát další jednu až jednu a půl miliardy korun ročně,“ řekl Havlíček.

Modernizace letohradského nádraží byla vysoutěžena za 823 milionů korun, ale nakonec bude stát miliardu. Evropská unie zaplatí až tři čtvrtiny nákladů.

Správa železnic chce v budování podchodů pod nástupišti pokračovat. „Prodloužíme podchod Praha hlavní nádraží, Kolín, Havířov,“ uvedl Svoboda. V Pardubicích se prodloužení podchodu na Duklu prosadit nepovedlo a bude zajištěno lávkou nad kolejištěm.