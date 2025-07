S trochou nadsázky se dá říct, že letos budou medaile a diplomy ve Sportovním parku viset výš než v minulých letech. Mezi kluby totiž o akci stále roste zájem, a tak pořadatelé mohli letos přidat stanoviště navíc. A tím se zvýšily i požadavky na sportovce.

Sportovní park Pardubice 2025 Program od 1. do 10. srpna 1. 8. Zahajovací průvod centrem města s vlajkami.

2. 8. Zažij město (den Služeb města Pardubic), park Na Špici.

3. 8. Gladiator Race Pardubice, překážkový běh, park Na Špici.

5. 8. Den s Integrovanou záchrannou službou, park Na Špici.

6. 8. Foxconn Run, charitativní běh pro běžce všech kategorií, park Na Špici.

7. 8. Den s Městskou policií Pardubice, ukázka výcviku služebních psů a koní, park Na Špici, Párty odpoledne pro děti, park Na Špici.

8. 8. Suchou nohou přes Labe, závod po lávce mezi parkem Na Špici a Cihelnou.

9. 8. Barvám neutečeš, běh s hromadným startem barevnými zónami, park Na Špici.

10. 8. Jdeme do finále!, park Na Špici. Více informací najdou zájemci na webu akce.

„Sportovní kluby se hlásily ve velkém, a protože jsou všechna stanoviště prostě parádní a navíc víme, že to děti hravě zvládnou, rozhodli jsme se navýšit počet stanovišť, která vedou k odměně. Diplom tedy nově zájemci získají za splnění 14 stanovišť, medaili za 18 zastávek,“ uvedla tisková mluvčí akce Alexandra Tušlová.

A zájem oddílů se dá pochopit. Oblíbená akce totiž zároveň funguje jako obří nábor. „Proto park jako radnice podporujeme. U nás v rodině jsem viděl, jak Sportovní park funguje. Moje děti si něco vyzkoušely, bavilo je to a v září se přihlásily do oddílu,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Součástí parku jsou vždy také vložené akce. Jednou z nejvíce oblíbených je třeba Gladiator Race. A ten letos vlastně celý program otevírá. Silní závodníci se totiž na start postaví už tuto sobotu. Závod odstartuje v 8.30 dětskými kategoriemi. Každé z registrovaných dětí navíc obdrží jako dárek hrací kartu do Sportovního parku. Dospělí závodníci se mohou těšit na originální odměnu – praktickou peněženku nebo slevový poukaz na tričko Gladiator Race.

„Trasa závodu je dlouhá přibližně 4,5 km a nabídne 25 překážek, které prověří fyzickou i psychickou odolnost účastníků. Start i cíl budou přímo ve Sportovním parku Pardubice, odkud se závodníci vydají po atraktivní trase – přes hladinu Labe i Chrudimky a dále do historických kulis v okolí Zámku Pardubice,“ uvedli pořadatelé vloženého závodu. Těmi dalšími bude zase populární přeběh po lávce přes Labe nebo běh s výmluvným názvem Barvám neutečeš.

Jinak program začíná už v pátek slavnostním pochodem, který vyjde v 17 hodin od sochy Jana Kašpara na třídě Míru. Sportovat se pak bude od 2. do 10. srpna. Sportovní park letos oficiálně hlásí devátý ročník. Ale obří akce se koná podesáté. Za nesrovnalost může to, že první ročník byl pod hlavičkou Českého olympijského výboru a konal se zároveň s hrami v brazilském Riu.

„Rozjezd to byl důležitý, ale od té doby akci pořádáme sami. Je to pro nás daleko jednodušší, máme prostor pro své partnery, nejsme ničím omezeni,“ uvedl manažer festivalu sportu Pavel Stara.

Ten se zároveň snaží sehnat do parku Na Špici zajímavé sportovní osobnosti, které přitáhnou další zájemce. Letos by se tak mohl v Pardubicích představit třeba jediný český hráč v zámořské NBA Vít Krejčí. V době parku by se totiž měl s českou basketbalovou reprezentací chystat na mistrovství Evropy.

Na své si přijdou také hokejoví fanoušci. V pondělí 4. srpna bude mít v parku Na Špici autogramiádu vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek. Akce se bude konat od 15.30 do 17 hodin. Extraligové Dynamo bude jinak lemovat téměř celou akci.

„Také letos bude Dynamo součástí tradičního Sportovního parku Pardubice v parku Na Špici. Od soboty 2. 8. do neděle 10. 8. se můžete zastavit na našem stanovišti a zpříjemnit si tak prázdninové dny spolu s Dynamem,“ uvedlo vedení klubu na svém webu a dodalo, že zájemci si budou moci na hokejovém stanovišti vyzkoušet střelnici nebo dovednostní hru Gamechanger, chybět nebude ani Stiga hokej. Pro děti budou připraveny omalovánky a puzzle s maskotem Hakytem.