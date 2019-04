Letní stadion v Pardubicích je na odpis, politici znovu otevřou jeho opravu

Na konci října 2017 odcházeli fanoušci fotbalových Pardubic ze schůze zastupitelstva nadšení. „Děkujeme, děkujeme!“ skandovali poté, co politici schválili roky oddalovanou opravu Letního stadionu. Klub, který hraje na malém stadionku Pod Vinicí druhou ligu, tak dostal naději, že by se snad mohl někdy ucházet i o místo v soutěži nejvyšší.



Jenže nyní se ukazuje, že tehdejší radost mohla být z velké části předčasná. Poměrně velká část zastupitelů se totiž domnívá, že napumpovat půl miliardy do poničené památky je holý nesmysl.

„Pardubice toho mají hodně před sebou. Máme ohromné problémy na letišti, doprava roky potřebuje velké investice, opravovat máme atletický stadion na Dukle. Na všechno určitě nebudeme mít, musíme zvážit hlavní priority,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Jeho strana je proti opravě dlouhodobě a podle zákulisních informací se proti navrženému projektu postaví jako jeden muž. A vlastně tak drží jen své dřívější pozice.

„Stavba zatíží rozpočet města do roku 2040. Navíc nám radní slibovali, že na stavbu použijí peníze z dotací nebo od soukromého investora, ale nakonec má platit jen město. Počkal bych raději na dotace, než abychom to dnes prohlasovali o jeden dva hlasy,“ řekl v říjnu 2017 před zmíněným hlasováním Jan Mazuch z ODS.

Rozdíl je však v tom, že tehdy byl opoziční zastupitel, kterého z radních nebral nikdo vážně, a dnes je náměstek primátora.

„Jako ODS budeme proti, určitě se k nám přidají Piráti. Uvidíme 25. dubna, jak hlasování dopadne,“ doplnil Klimpl a vlastně tím oznámil první větší pnutí v nové radniční koalici.

Čelní představitelé hnutí ANO zatím na opravě ruiny trvají.

„Máme dvě šance - první je, že za nějakých 200 milionů tribuny jen opravíme, aby nespadly, ale stadion bude k ničemu. Nebo dáme více a stadion bude sloužit původnímu účelu. Co je lepší?“ ptala se na čtvrteční prohlídce zdevastovaných ochozů politiků a novinářů náměstkyně primátora Helena Dvořáčková z ANO.

„Otázka je, jestli máme investovat tak ohromné peníze do opravy stadionu, když se evidentně o svůj majetek vůbec neumíme starat,“ odpověděl ji Jakub Kutílek ze strany Zelených, který byl zvolen na kandidátce Pirátů. „To co tady vidím je otřesné a ostudné,“ reagoval při pohledu na popraskané zdi, nedůstojné sociální zázemí nebo rozbitá okna.

Přitom náměstkyně chvilkami působila, že se příšerným stavem sportoviště tak trochu chlubí. „Tak návštěvu WC doporučuji jen mimořádně otrlým lidem,“ uvedla třeba ironicky Dvořáčková.

Nicméně právě ji čeká na příštím zasedání zastupitelstva těžká práce. Najít dvacet hlasů pro opravu nebude snadné. Navíc se náměstkyni úplně nepovedl úvod, který se konal ve čtvrtek odpoledne na výjezdním zasedání zastupitelstva.

„Mám pocit, že by hlasování dopadlo úplně jinak před a po semináři. Otázek spíše přibylo. Sám za sebe si říkám, má cenu půjčovat si půl miliardy na něco, co budeme 330 dní v roce udržovat a 35 dní v roce užívat?“ uvedl radní za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.

Bourání je vyloučeno. Stadion je památkově chráněný

Ovšem zástupci opravy mají zase pravdu v tom, že se stadionem se tak jako tak musí něco dělat. Zřejmě nejlevnější by ho bylo zbourat, ale to magistrát udělat nemůže, protože obě tribuny jsou památkově chráněné.

„Je to strašně složitá otázka. Osobně mám strach z provozních nákladů opraveného stadionu, které budou činit minimálně 10 milionů ročně,“ uvedl zastupitel a starosta Polabin zvolený na kandidátce hnutí ANO Radek Hejný.

Pravdu mají pak i fotbalisté, když říkají, že bez nového stadionu se jejich sport těžko může někam dál vyvíjet.

Historie Letního stadionu

V květnu 1931 stánek u příležitosti 1. Československé celostátní výstavy sportu a tělesné kultury otevíral prezident republiky T. G. Masaryk .

. Patnáctého srpna 1937 Pardubice poprvé postoupily do nejvyšší soutěže. O týden později se ve městě poprvé hrála liga . Před návštěvou 11 000 diváků porazily ve východočeském derby Pardubice Náchod 2:1.

. Před návštěvou 11 000 diváků porazily ve východočeském derby Pardubice Náchod 2:1. Zatím poslední velký zápas se na něm hrál v září 2002, kdy k pohárovému duelu nastoupila Sparta Praha a vyhrála 2:1 gólem z penalty v 92. minutě.

„Snažíme se vhodně doplňovat kádr, ale když má někdo z našich kluků nabídku z nejvyšší soutěže, tak ho pustíme. Ovšem jak se bude blížit otevření nového stadionu, tak věřím, že i hráči si na něm budou chtít zahrát a budou zůstávat u nás. Postup do ligy není snadný, ale určitě se o něj pokusíme,“ řekl před startem II. ligy majitel FK Pardubice Vladimír Pitter.

Možná by se však bylo možné pro potřeby fotbalistů opravit stadiony na Dukle či ve Svítkově. První je atletický, na druhém se jezdí plochá dráha. Oba dva by tedy měly více využití, uvnitř je fotbalové hřiště, oba také nutně potřebují opravu.

Co se týče využití Letního stadionu, tak se v případě větší tribuny mluví o stavbě hotelu, malá by pak mohla sloužit jako muzeum sportu. Plocha by mohla navazovat na Tyršovy sady, debata se vede i o třetí ledové ploše či parkovacím domu. Nicméně verdikt padne až za dva týdny a už teď je jasné, že mu bude předcházet výživná debata.