Na modernizaci stadionu nemá město dost peněz, varuje pardubická opozice

Ani pár dní staré hlasování zastupitelů, kteří definitivně schválili opravu Letního stadionu, neuklidnilo emoce.



Stále jsou na radnici dva tábory. První říká, že postavit zázemí prvoligovým fotbalistům a zbavit se ruin v centru města je nezbytné. Druhá zase oponuje, že utracených 380 milionů udělá v městské pokladně pořádnou paseku.

„Město v této době nemá finance na stavbu tak náročné investice. Podle oficiálního podkladu jsou nutné investiční potřeby města do roku 2025 o 640 milionů korun větší než dostupné finanční zdroje ve stejném období,“ uvedli zástupci ODS na jejich poslední tiskové konferenci.

Nejen podle politiků z modré strany Pardubicím hrozí, že kvůli projektu omezí služby nebo začnou prodávat část svého majetku.

„Na letošní rok mají Pardubice schválené záporné provozní saldo 116 milionů korun, které je rozdílem mezi běžnými příjmy a výdaji. Ve výsledku to znamená, že veškeré neinvestiční příjmy města nepostačí na pokrytí výdajů běžného provozu a údržby města. Provozní saldo je klíčový údaj pro sledování finančního zdraví města,“ uvedl člen finanční komise města Adolf Vondrka. Do komise nominovali bezpartijního Vondrku Piráti. Je majitelem firmy Rybniční hospodářství v Lázních Bohdanči. Předtím pracoval v bankovnictví.

Primátor Martin Charvát z hnutí ANO investoval do schválení opravy hodně práce i politického kapitálu. Stále přitom odmítá, že by město investici nezvládlo. Podle něj bude radnice žádat i o dotace Národní sportovní agentury.

„Můžeme získat až polovinu uznatelných nákladů,“ uvedl primátor, podle kterého by navíc odkládání opravy celou stavbu jen prodražovalo. „Pokud bychom rekonstrukci Letního stadionu i nadále odkládali, zvyšovalo by se tím riziko růstu cen stavebních prací, což by automaticky vedlo ke zvyšování nákladů na přestavbu,“ doplnil Charvát.

Nicméně je evidentní, že město směřuje k vytváření dluhů. Zatím je plán takový, že záporné saldo radnice zaplatí z rezerv a dočerpá investiční úvěr miliardu korun od Komerční banky. Zastupitelé úvěr schválili v roce 2017, mimo jiné na Letní stadion či modernizaci atletického areálu na Dukle.

Bance se stav kasy líbit nebude

„To se ale nestane. Místo toho se letos čerpá na pokrytí záporného provozního salda tak, že se k profinancování předkládají již zaplacené investice minulých let. Je to, jako kdyby město pořizovalo zpětný leasing k zaplacení výdajů na běžný provoz a údržbu města,“ upozornil však Vondrka.

Město se bance navíc při získání úvěru zavázalo, že bude během čerpání a splácení úvěru udržovat provozní saldo kladné. „To již letos porušujeme a banky obecně vývoj ukazatele provozního salda velmi bedlivě posuzují a sledují ho také v průběhu čerpání a splácení úvěru,“ řekl Vondrka.

Na modernizaci Letního stadionu město letos potřebuje 110 milionů korun, což podle Vondrky mít bude. Na příští dva roky budou Pardubice ještě potřebovat dalších minimálně 270 milionů korun, pokud nevzniknou ještě další náklady.

„Radnice bude muset začít razantně snižovat běžné výdaje k dosažení kladného provozního salda, tedy například snižovat náklady na vlastní provoz či omezovat některé služby pro občany. Další alternativou je potom rozprodej majetku města, protože navyšovat další zadlužení města nad miliardu korun není v současné situaci reálné,“ doplnil Adolf Vondrka.

Stavební práce mají začít v dubnu. Za dalších 94 týdnů by pak Pardubice měly mít stadion vhodný pro I. ligu. Zatím hráči FK Pardubice musí nastupovat v azylu na stadionu pražských Bohemians. „Věřím tomu, že jsme schopni ekonomickou situaci zvládnout,“ řekl k celé akci při schvalování stavby primátor Charvát. Nicméně to nedoložil žádnými konkrétními čísly.

Nevšední pohled na problematiku financí města pak předložil lídr opozičních Pardubáků František Brendl, který sice byl pro opravu, ale ekonomická politika města se mu vůbec nelíbí.

„Moc se těším, až nám konečně dojdou peníze a my budeme muset začít hledat úspory v příliš drahém provozu úřadu, který sice úspěšně bobtná, ale jeho výsledky jsou často notně diskutabilní,“ řekl Brendl.