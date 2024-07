Do Sportovního parku se vrací olympiáda, nabídne přenosy z Paříže

Jeden park, devět dní, desítky sportovních klubů a hlavně tisíce dětí.

To jsou základní údaje ke Sportovnímu parku Pardubice, který se bude konat na soutoku Labe a Chrudimky od 3. do 11. srpna. „Jsem rád, že se akce stala tradicí, park je součástí léta. Rodiny plánují dovolené podle toho, kdy je sportovní park, protože tady chtějí být,“ řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

První ročník akce se odehrál v roce 2016, kdy se konaly olympijské hry v Riu de Janeiro. Akce byla natolik úspěšná, že v ní pořadatelé pokračovali dál i bez přízviska olympijský.

„Nechceme měnit zaběhnuté věci, je to stále stejný koncept, nejdůležitější jsou kluby, jejich prezentace. Projekt začal jako olympijský, letos bychom proto olympijskou myšlenku rádi připomněli a zavzpomínali na náš Olympijský park 2016,“ řekl manažer akce pořádané městem Pavel Stara.

A propojení s letními hrami bude skutečné. Zajistí ho přenosy na velkých obrazovkách, na kterých budou děti moci sledovat svoje vzory přímo v akci.

„Díky vstřícnosti Českého olympijského výboru a České televize se nám po dlouhých jednáních podařilo získat sublicenci od společnosti Discovery a budeme moci vysílat přenosy z Paříže, respektive streamovat vysílání České televize, a tím fandit našim sportovcům v Paříži přímo ve Sportovním parku. Bližší parametry se dojednávají, ale už teď se těšíme na tu atmosféru,“ uvedl Stara.

V parku bude jinak skoro vše jako v posledních osmi ročnících akce. To znamená třicet stanovišť, některé pevné, jiné variabilní. Na proměnných se po třech dnech kluby vystřídají. Lidé tak mohou park navštívit několikrát a pokaždé zažijí něco jiného.

Nově se zapojí Automatické mlýny

Nově se do devítidenního dění zapojí také Automatické mlýny, které se staly kulturním centrem města. Návštěvníci tam najdou množství stanovišť, zavítat mohou v areálu také do polytechnických dílen Sféra. Podle organizátorů jsou i suchou variantou, kdyby pršelo a v parku nebylo možné sportovní program pořádat.

„Je to pro nás výzva, jak promyslet vzdělávání se sportem. Vymýšlíme, jak vtáhnout lidi do Sféry, bude tam jistě test kreativity, zručnosti, bude to odvážné, což je také naše krédo,“ řekl ředitel Sféry David Koppitz.

Účastníci sportovního parku mohou chodit sportovat s hrací kartou, za absolvování všech stanovišť dostanou diplom a medaili. Podle organizátorů tam mohou děti najít sport, který by je bavil a kterému se mohou víc věnovat. Klubům akce pomáhá najít další členy.

„Kluby to vnímají jako nezbytnou část své činnosti, uvědomují si, že je to nejlepší nábor, objeví talent, o kterém rodiče dětí ani netušili,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Součástí parku jsou další doprovodné akce, konají se lidové běhy, vědecký stánek tam zřídí pardubická univerzita, svoji práci lidem ukáže městská policie nebo zdravotničtí záchranáři. Hodně populární je třeba Gladiátor Race, který se tentokrát koná v neděli 4. srpna.

Na akci má licenci město Pardubice, na její pořádání si najímá soukromou společnost. Radnice dá letos 1,5 milionu korun, kraj přispěje půl milionem korun. „K tomu Pardubice podpoří sportovní kluby sumou 660 tisíc korun, aby si mohly koupit sportovní pomůcky. Částka je o deset procent vyšší než loni,“ dodal Jakub Rychtecký.

Pořádání parku stojí podle Stary 4,5 až pět milionů korun a hodně pomáhají sponzoři. Organizátoři sice vyberou peníze za hrací karty, ale jejich cena je dlouhodobě stejná a nezvyšuje se. „Příjmy z hracích karet nejsou tak vysoké,“ dodal.

Celá akce začne oficiálně už v pátek 2. srpna, kdy se bude konat zahajovací ceremoniál. „Městem tak projdou naši dobrovolníci v týmových barvách a od šesté odpolední začne v areálu bývalých mlýnů zhruba jedenapůlhodinový program,“ doplnila tisková mluvčí Sportovního parku Alexandra Tušlová.