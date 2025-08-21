Bolestivý start, ale filmy až do konce září. Pardubické letní kino slaví 20 let

Milan Zlinský
  10:28
20. ročník bezplatného letního kina v Pardubicích se rozjížděl zvolna. O to ale bude delší. Diváci si mohou užít promítáni pod širým nebem až do konce září. Program láká na rodinné pohádky i kultovní klasiky.
Pardubické letní kino každoročně navštíví tisíce lidí.

O návštěvníky v pardubickém letní kinu není o prázdninách roku 2017 žádná nouze.
Zakladatel pardubického letního kina Jan Motyčka
Je to jubilejní dvacátý ročník. Zároveň je však v areálu na břehu Labe nedaleko Wonkova mostu v Pardubicích vidět, že letos se bezplatné promítání filmů rodilo pomalu — a ve velkých bolestech.

Místo barevných kontejnerů na separovaný odpad si návštěvníci musí vystačit se sudy, kam se hází všechno. Kdo potřebuje na toaletu, musí vzít zavděk nedalekým lesíkem. Co se týče občerstvení, tak je otevřené jen jedno prodejní místo, navíc s omezeným sortimentem. Pryč je doba objednávky popcornu přímo na určenou lavičku. V úterý nešla u plátna koupit ani voda.

Program letního kina

  • 21. 8. Krotitelé duchů: Říše ledu
  • 22. 8. Kuky se vrací
  • 23. 8. Malá Miss Sunshine
  • 24. 8. Království Planeta opic
  • 25. 8. Bob Dylan: Úplně neznámý
  • 26. 8. Klub rváčů 27.8. V hlavě 2
  • 28. 8. Odvážná Vaiana 2
  • 29. 8. Má je pomsta
  • 30. 8. Avatar: The Way of Water
  • 31. 8. Deadpool & Wolverine
  • 1. 9. Saturday Night
  • 2. 9. Vetřelec: Romulus
  • 3. 9. Harold a kouzelná pastelka
  • 4. 9. Mizerové: Na život a na smrt
  • 5. 9. Po strništi bos
  • 7. 9. Furiosa: Sága Šíleného Maxe
  • 8. 9. Tajemství a smysl života
  • 9. 9. Chudáčci
  • 10. 9. Deadpool & Wolverine
  • 11. 9. Andělé mezi námi
  • 12. 9. Kolja
  • 13. 9. Velký Gatsby
  • 14. 9. Smrtonosná past
  • 15. 9. Čaroděj ze země Oz
  • 16. 9. Sestra v akci
  • 17. 9. Simpsonovi ve filmu
  • 18. 9. Barbie
  • 19. 9. Tmavomodrý svět
  • 20. 9. Joker
  • 21. 9. Smrtonosná past 2
  • 22. 9. 2001: Vesmírná odysea
  • 23. 9. Všichni moji cizinci
  • 24. 9. Encanto
  • 25. 9. Duna: Část druhá
  • 26. 9. Samhain
  • 27. 9. Zrodila se hvězda
  • 28. 9. Interstellar

Na druhou stranu, to hlavní se děje. Filmy se od druhého srpnového víkendu opět promítají a lidé si k nim mohou koupit pivo, limonádu nebo víno.

„Myslím, že jsme utvořili rekord v přípravě podobného projektu. Dá se říct, že na start ročníku jsme měli dva dny. I přes počáteční potíže a některé nedorazy se to podařilo. Jsem rád,“ uvedl Jan Motyčka, hlavní pořadatel promítání, který projekt v roce 2006, tehdy ještě v Tyršových sadech, spustil.

Od té doby se hodně změnilo. Do kina chodí určitě méně lidí. Také lidí z byznysu nebo politiky potkáte v biografu méně. Už tolik nesvítí neony, klid v hledišti nehlídá ochranka, ubylo reklam před startem programu. Své publikum však kino stále má. Třeba v úterý večer sledovalo 26 let starý film Matrix něco kolem 80 diváků. Tedy počet, který se v sále jakéhokoliv multiplexu sejde spíše výjimečně.

„Zatím nejvíce lidí jsme měli před týdnem ve středu, kdy na pohádku mohlo dorazit přes 500 lidí. Tradičně máme rodinné středy nejlépe navštěvované,“ uvedl Motyčka, který po neshodách s radními na rok projekt opustil. Po loňských rozpacích, kdy noví provozovatelé ročník úplně nezvládli, se ale rozhodl vrátit.

„Nevím, co se změnilo oproti letům minulým, ale kvalita promítání šla neskutečně dolů. Včera jsme byli na ‚V zajetí démonů‘. Zvuk neskutečně potichu, obraz zatmavený a rozpitý. Zážitek z filmu žádný,“ uvedla před rokem na Facebooku po návštěvě kina třeba divačka Šárka Boháčová.

A právě kvůli takovým ohlasům se Motyčka prý rozhodl vrátit a dotáhnout kulaté číslo ročníků. „Chtěl jsem tu dvacítku. Zároveň říkám, že to je můj poslední ročník. Už na to nemám peníze ani sílu,“ uvedl Jan Motyčka.

Město přispívá jen symbolicky

Ten se v posledních letech dostal do sporu s radními města ohledně dotací kina. Před lety dostával od radnice i 600 tisíc za rok. Po masivní inflaci a všeobecném zdražování politici částku upravili na pouhých sto tisíc. „To mi přijde hodně málo. Ta akce má tradici a chodí na ni hodně lidí. Moc toto rozhodnutí nechápu,“ uvedl na jednom ze zasedání zastupitelstva Karel Haas, poslanec a zastupitel za ODS.

Nicméně jeho hlas nic neznamenal. Vedení radnice nechalo dotaci na symbolické rovině. „Oněch sto tisíc stačí tak na jedenáct dní promítání. Původně jsem chtěl fungovat jen takto dlouho. Nakonec jsem se pod vlivem solidarity některých partnerů rozhodl akci natáhnout do konce září. Bude se tedy promítat necelé dva měsíce v kuse,“ dodal Motyčka, kterému může dělat radost aspoň to, že přesně se startem promítacích večerů začalo skutečné letní horké počasí.

Co se týče programu, tak je zveřejněný na internetové stránce kina letni-kino.cz. A dá se říct, že si v něm svůj oblíbený film musí najít každý. Z kultovních snímků se budou promítat třeba Klub rváčů nebo Kolja. Děti pak jistě ocení Simpsonovy ve filmu či V hlavě 2. Program začíná každý večer za dobrého počasí ve 21 hodin.

Vstoupit do diskuse

