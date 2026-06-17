Motyčka se odmlčel. Oblíbené letní kino v Pardubicích může letos zůstat zavřené

Je to přesně dvacet let, co Jan Motyčka pořádal tiskovou konferenci před spuštěním prvního ročníku Letního kina v Pardubicích. Ten se konal v Tyršových sadech a za prázdniny přišly desítky tisíc diváků. Promotér tehdy vytvořil novou značku a tradici.
Jenže úspěšné roky projektu jsou dávno pryč. Motyčka měl velké neshody s vedením města a postupně přišel o veškeré dotace od radnice. „Dlouho jsem za ním stál, ale bohužel komunikace z jeho strany je natolik tristní, že i já jsem byl pro to, aby peníze nedostal,“ uvedl třeba náměstek primátora René Živný, který osobně do kina často chodil a kino podporoval.
Jenže bez peněz z městské kasy projekt začal silně prodělávat. Prodej občerstvení nemohl provoz utáhnout. Zvláště když třeba loni nebylo nic moc počasí a také lidé nechodili do kina tak masově jako před lety. Streamovací platformy jim dnes také nabízejí nové filmy prakticky pár týdnů po premiéře v kamenném kině. „Utopil jsem v kině peníze za prodej bytu i auta. Už mi nic nezbylo. Dotáhl jsem to na 20. ročník, a na víc nemám. Politici mne zničili. Chtějí můj projekt dát někomu jinému,“ uvedl pro MF DNES v zimě Jan Motyčka.
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Od té doby není k zastižení. Telefonní číslo má zrušené, nekomunikuje ani na Facebooku. Těžko tedy říct, jak to bude s kinem dál. „Ani s magistrátem momentálně žádná komunikace není. Nevíme tedy, na čem jsme. Jen je jasné, že pokud pan Motyčka kino nespustí sám nebo tím někoho nepověří, tak letošní ročník nebude,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.
Zázemí kina je Jana Motyčky
Jan Motyčka má ještě na dva roky pronajatý pozemek, na kterém vystavěl areál. Navíc i všechno zařízení včetně bufetů, které nechal vyrobit z lodních kontejnerů, patří jemu. „Moc jeho chování nerozumím. Pokud má finanční potíže, tak by prodejem zařízení kina mohl něco vydělat. Zájemci o jeho provozování jsou. Hlásili se nám minimálně tři. Uvidíme, jak to bude dál, ale času moc nezbývá,“ uvedla Jiřina Klčová.
Celou věc navíc komplikuje to, že by Motyčka kvůli dalším opomenutím letos nemohl v areálu prodávat občerstvení. Vlastně by jen zadarmo směl lidem pouštět večer co večer filmy, a to bez nároku na podporu od města či na zisk z prodeje pití a jídla. „Bohužel to tak je. Pan Motyčka o toto povolení nepožádal. Měli jsme signály, že pověří provozem jinou firmu, ale prý se obě strany nakonec nepohodly. V tuto chvíli více informací nemáme,“ dodala Jiřina Klčová.
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Celá situace je o to bizarnější, že letos se konají komunální volby a v minulosti právě před nimi kino nejvíce prosperovalo. Jednak do něj politici osobně chodili a také si za peníze objednávali čas na plátně, během kterého běžely spoty s reklamou na jejich hnutí nebo strany.
Jenže tato spolupráce prakticky skončila před třemi roky, kdy město odmítlo Motyčkovi zaplatit dotaci 300 tisíc korun za ročník, který normálně uspořádal. Politiky tehdy naštvalo, že do 31. srpna 2023 nedoložil radnici svou bezdlužnost. „Nemůžeme se tvářit, že to pan Motyčka nestihl těsně. Termín vypršel už hodně dávno,“ řekl tehdy primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.
Jeho náměstkyně Jiřina Klčová pak dodala, že z přísného rozhodnutí nemá žádnou radost. „Několikrát jsme urgovali, aby firma doklad doložila. Nabízeli jsme termíny schůzek, chovali jsme se nadstandardně vstřícně. Bohužel nic nezabíralo,“ uvedla.