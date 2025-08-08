Původně to mělo být 27. června. Pak 20. července. Ve hře bylo i datum 1. srpna. Nakonec však 20. ročník bezplatného promítání v centru Pardubic začne až v pátek 8. srpna ve 21 hodin.
„Největší filmové hity budou k vidění každý večer až do 28. září vždy od 21 hodin. Jubilejní ročník kina i přes problémy s financováním začíná,“ uvedl zakladatel kina a jeho dlouholetý hlavní pořadatel Jan Motyčka.
Ten chtěl sezonu začít mnohem dříve. Jenže podle jeho slov na to neměl peníze. Město mu totiž dalo na projekce, které jsou pro diváky zcela zdarma, dotaci jen 100 tisíc korun. A to podle Motyčky stačí pouze na 11 dní.
„Dříve město dávalo 600 tisíc korun, což tak nějak stačilo na pokrytí dvou měsíců. Postupem času jsem do projektu investoval svoje zdroje, ale ty už jsou pryč. S tak nízkou podporou nejsem schopen kino pořádat obvyklých 60 a více dní,“ uvedl Motyčka.
Letní kino v Pardubicích slaví 20 let. Jubileum však může být zároveň derniérou
Zástupci magistrátu zdůvodňují řádné ořezání dotace hlavně tím, že se jim s Janem Motyčkou špatně komunikuje a že veškeré žádosti podává pozdě. V předminulé sezoně mu dokonce radní nedali žádné peníze, protože včas nedodal doklad o bezdlužnosti.
Podle zastupitele města Víta Ulrycha z KDU-ČSL jsou spíše za trucem radnice osobní spory mezi protagonisty. „Osobně jsem kontroloval, kdy pan Motyčka poslal na město žádost o dotaci. Bylo to v určeném termínu, vše podle pravidel radnice. Myslím, že takto dobrý projekt by neměl končit kvůli nějakým neshodám a osobním animozitám,“ uvedl Ulrych.
Nicméně alespoň v nějaké formě jubilejní ročník biografu bude. Dnes večer se poprvé rozzáří plátno v areálu nedaleko mostu Pavla Wonky. Motyčka zatím počítá s tím, že se bude promítat určitě oněch jedenáct dní, ale reálně ve hře je i delší varianta do konce září.
„Ozval si mi jeden podnikatel, který dříve do kina chodil, že by mne formou daru poslal oněch 500 tisíc, který mi chybí na pořádné promítání. Pokud se tak skutečně stane, dávali bychom filmy až do konce září. Zatím spolu celou věc dáváme procesně dohromady,“ řekl Jan Motyčka, který se může utěšovat i tím, že počasí v červenci bylo natolik mizerné, že by promítání stejně musel často rušit. „Bylo deštivo a zima, z tohoto pohledu odklad zase tak nevadí,“ dodal pořadatel letního kina.
Příslib daru však paradoxně stál i za odsouváním termínu spuštění kina. Motyčka stále věřil, že by onen půl milion mohl start kina urychlit a hlavně natáhnout jeho program.
„Poté až neskutečné nabídce následovaly téměř tři týdny komunikace s možným donátorem. Přestože přislíbená půlmilionová částka stále nedorazila, rozhodl jsem se kino už spustit. Zkusím najít další zdroje, aby se mohlo promítat co nejdéle,“ dodal Motyčka.
Ten už také zveřejnil soupis filmů, které by chtěl v kině letos dávat. V regionální premiéře bude první večer slavnostně uvedeno životopisné komediální drama v režii Víta Mazánka „Neslyším ničeho!“ vzniknuvší k 200. výročí narození Bedřicha Smetany.
„Mimořádný snímek s mimořádně výraznou regionální stopou dává za cíl humornou formou přiblížit život hudebního velikána a také nabídnout kontrast mezi kulturou 19. století, generací X v zastoupení hlavní hrdinky a generací Z, kterou reprezentují youtubeři. Režisérka Jana (Martina Pártlová) se rozhodne natočit oslavný výpravný film o životě Bedřicha Smetany. Záhy se od producenta Richarda (Jaroslav Dušek) dozvídá, že musí natáčení ukončit, protože došly peníze. Svého snu se však odmítne vzdát a dostává bláznivý nápad požádat o pomoc youtubery,“ uvedl Motyčka a dodal, že film vznikl za významné podpory Pardubického kraje.
Kompletní program lze najít na webu kina.