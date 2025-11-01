Letošní sezonu rozjížděl ve velkých bolestech a později než obvykle. Navíc kulatý ročník pro něj skončí velkou ekonomickou ztrátou. Tu umocnili politici tím, že pořadateli odepřeli i notně osekanou dotaci 100 tisíc korun. To samé udělali už před dvěma roky.
„Jsem ekonomicky zruinovaný. Utopil jsem v projektu za posledních 20 let své úspory i majetek. Ta dotace by jen mírnila ztrátu. Bohužel pro mne z nepochopitelného důvodu ani tu nedostanu,“ uvedl Jan Motyčka, který je s některými radními Pardubic dlouhodobě ve sporu.
Beru to jako podraz na svou osobu. Nespravedlnost. Pomstu ze strany některých politiků, se kterými jsem v minulosti jednal. Už nemám chuť, ani sílu a prostředky, abych v projektu pokračoval.