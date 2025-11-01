Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium

Fotogalerie 7

Zakladatel pardubického letního kina Jan Motyčka | foto: Tomáš Kubelka

Milan Zlinský
  10:00
Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane dotaci od města.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Letošní sezonu rozjížděl ve velkých bolestech a později než obvykle. Navíc kulatý ročník pro něj skončí velkou ekonomickou ztrátou. Tu umocnili politici tím, že pořadateli odepřeli i notně osekanou dotaci 100 tisíc korun. To samé udělali už před dvěma roky.

„Jsem ekonomicky zruinovaný. Utopil jsem v projektu za posledních 20 let své úspory i majetek. Ta dotace by jen mírnila ztrátu. Bohužel pro mne z nepochopitelného důvodu ani tu nedostanu,“ uvedl Jan Motyčka, který je s některými radními Pardubic dlouhodobě ve sporu.

Beru to jako podraz na svou osobu. Nespravedlnost. Pomstu ze strany některých politiků, se kterými jsem v minulosti jednal. Už nemám chuť, ani sílu a prostředky, abych v projektu pokračoval.

Jan Motyčkamajitel letního kina v Pardubicích

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

Balonky a fronty na populární kuře. Opravený Grand v Pardubicích poprvé otevřel

Znovuotevření pardubického Grandu ve středu ráno přilákalo velké množství návštěvníků. Po téměř dvou letech rekonstrukce se opět otevřel veřejnosti a ti nejzvědavější se vydali hned ráno prohlédnout...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic

Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil padesátiletého muže. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým...

Motoráky dostaly druhou šanci, u sjezdovky poslouží jako půjčovna lyží a šatna

Neobvyklé manévry zažilo tento týden parkoviště pod sjezdovkou Peklák v České Třebové na Orlickoústecku. Automobilový jeřáb zde natrvalo usadil zrenovovaný motorák řady 810 společně s přípojným...

Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium

Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane ...

1. listopadu 2025

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Loudil intimní fotky od školaček, dostal pět let. Vězení se chtěl vyhnout sebevraždou

S pětiletým trestem vězení odešel v pátek od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby pro své sexuálně deviantní uspokojení zneužíval desítky nezletilých dívek a...

31. října 2025  18:08

Jeřáb v České Třebové usadil nad kolejištěm část lávky, ozdobí ji lokomotivy

Modernizace železničního uzlu v České Třebové postoupila do další fáze. Nad kolejištěm českotřebovského nádraží se již klene část nové lávky. Na betonové pilíře ocelovou konstrukci o hmotnosti 48 tun...

31. října 2025  13:56

Odbahněný rekreační rybník Rosnička čeká na vodu, přítok je od jara suchý

Na rybníku Rosnička ve Svitavách by se v létě měla rozjet koupací sezona. Podmínkou ale je, že se do té doby naplní vodou. Jisté to však není. Hlavní přítok z prameniště řeky Svitavy je od jara...

31. října 2025  10:59

Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná

Do sestavy pardubických hokejistů už v pátek proti Kladnu naskočí Peter Čerešňák. Návrat slovenského zadáka však neznamená, že trable Dynama se zraněními končí. „Od začátku sezony se nám staví do...

31. října 2025  7:52

Česká reprezentace bude silná, věří pořadatelé šampionátu v jízdě na psím spřežení

Pořadatelé mistrovství světa v individuálním mushingu, tedy v jízdě nebo běhu se psem, věří v silnou českou reprezentaci. Řekli to ve čtvrtek na tiskové konferenci v Tyršově domě na pražské Malé...

30. října 2025

Z dominanty Pardubic mizí lešení. Zelená brána je teď světlejší než dříve

Pardubice mají alespoň částečně zpět svou dominantu. Dělníci sundali lešení z vrchní části Zelené brány a ta odhalila svou novou světlejší podobu. Práce vyjdou na 39 milionů korun.

30. října 2025  10:41

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:24

Poslední mistr svého řemesla v Česku. Fajfky z Proseče pronikly i do Hollywoodu

Premium

Fajfkař Stanislav Baťa z Proseče je posledním mistrem svého řemesla v Česku. Navazuje na rodinnou tradici a v malé dílně klasickým způsobem vyrábí fajfky, které se dostaly i do hollywoodského filmu....

29. října 2025

Kyberšmejdi si na převoz peněz od lidí najali kurýra. Chtěli, aby budil důvěru

Ne úplně vhodný typ brigády si ke své práci kurýra našel devětadvacetiletý muž, který se pustil do spolupráce s kyberpodvodníky. Jen za několik měsíců vybral od obětí přes tři miliony korun. Policie...

29. října 2025  14:09

Balonky a fronty na populární kuře. Opravený Grand v Pardubicích poprvé otevřel

Znovuotevření pardubického Grandu ve středu ráno přilákalo velké množství návštěvníků. Po téměř dvou letech rekonstrukce se opět otevřel veřejnosti a ti nejzvědavější se vydali hned ráno prohlédnout...

29. října 2025  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.