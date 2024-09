Co se ztrátovým letištěm v Pardubicích? Měl by jej převzít kraj, míní ODS

Pardubické mezinárodní letiště přináší regionu prestiž, nabízí cestujícím jednodušší cestu na dovolenou, ale není to zadarmo. Před třemi lety pardubické letiště vykázalo ztrátu 27 milionů, o rok později přes třicet milionů a loni už 41 milionů korun.

Nejsou to pouhé položky v účetnictví společnosti East Bohemian Airport (EBA), tyto peníze každý rok uhradí kraj s městem Pardubice formou zvyšování základního jmění ve společné firmě. Kraj dává třetinu, město zbylé dvě. I proto opoziční Piráti o letišti hovoří jako o díře na peníze.

Kandidáti koaličních stran 3PK, ODS s TOP09, Koalice pro Pardubický kraj a STAN to vidí jinak. Většina z nich se navíc domnívá, že by kraj měl mít v řízení letiště větší slovo, aby mohl společnost posunout dopředu. A to i za cenu, že by za případné ztráty platil víc než dosud.

„To, že má Pardubický kraj menšinový podíl, je při rozhodování o strategických záležitostech poměrně velká nevýhoda,“ řekl lídr koalice 3PK a hejtman Martin Netolický.

Nejodvážnější vizi má lídr společné kandidátky ODS a TOP09 Ladislav Valtr. „Pardubický kraj by měl převzít zodpovědnost pokud možno za celou společnost EBA. Také letecká doprava, jako součást osobní veřejné dopravy obyvatel kraje, si zasluhuje naši podporu a rozvoj. Strategické řízení EBA z jednoho místa jistě pomůže,“ řekl Valtr.

Lídr Pirátů Daniel Lebduška je k tomu skeptický. „Pokud má představenstvo plán, že pardubické letiště bude jako doposud každý rok desítky milionů ve ztrátě, tak určitě ne. Pokud se podaří letiště finančně stabilizovat, tak se o tom dá přemýšlet. Selským rozumem ale platí, že si dlouhodobě nebudu nechávat něco, co mě jen stojí peníze a nic mi to nedává,“ uvedl Lebduška.

V minulosti se politici Pardubic a Pardubického kraje často přeli o to, co provést s letištěm. Pardubičtí radní chtěli do firmy EBA mohutně investovat, kraj jako menšinový vlastník byl opatrný a jejich nadšení brzdil. Po nástupu nového primátora Pardubic Jana Nadrchala (ANO) na podzim 2022 hádky ustaly, a kraj a město loni dokonce pracovaly na dohodě, díky níž by měly obě samosprávy ve firmě EBA polovinu akcií.

„Otázkou jsem se zabýval s panem primátorem Nadrchalem, nicméně na základě vnitřních konzultací jsme se dohodli, že téma zatím není aktuální,“ uvedl Netolický.

Po volbách by se to ale mohlo změnit. „Aby se letiště dále rozvíjelo, bylo by vhodné, aby vlastnický podíl města Pardubice a kraje ve společnosti EBA byl 50:50,“ uvedl lídr Koalice pro Pardubický kraj Pavel Šotola.

Podle něj je letiště příliš velké sousto na to, aby jej vlastnil celé jenom kraj, anebo naopak jenom město. Pro srovnání podílů je i hejtman Netolický. A slyší na to i opoziční ANO. Jeden důvod je docela pragmatický. Hnutí ANO ovládá pardubickou radnici a nic by neulevilo rozpočtu Pardubic tak, jako kdyby na letišti kraj projevil větší velkorysost.

„Případná změna struktury akcionářů je velmi citlivým tématem, kterému se určitě nebráníme. Chceme pardubickému letišti pomoci, mezi takové formy můžeme řadit i posílení role Pardubického kraje nebo vstup strategického partnera z privátního sektoru,“ uvedl lídr ANO Dušan Salfický.

Civilní letiště v Pardubicích funguje od roku 1994. Letos očekává rekordní rok. Počet odbavených cestujících by mohl překročit hranici dvě stě tisíc. Pardubice i Pardubický kraj do rozvoje společné firmy už vložily od roku 2007 přes sedm set milionů korun.