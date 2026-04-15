Pardubický letištní terminál se dočkal patra, cestujícím nabídne výhled na ranvej

Milan Zlinský
  13:53
Pardubický letištní terminál Jana Kašpara se po osmi letech od svého otevření rozrostl o první patro. Kromě třetí odbavovací brány, občerstvení a většího počtu míst k sezení se cestující dočkali vyhlídky na ranvej letiště. Vylepšení zázemí vyšlo na zhruba 100 milionů korun.

Pardubice tak mají novou atrakci. V právě dokončeném patře letištního Terminálu Jana Kašpara je totiž prosklená stěna, ze které je dobře vidět na přistávací plochu.

„Jsem moc rád, že se nám akce podařila dokončit. Zázemí pro cestující se výrazně zlepšilo. Také vítám, že tady vznikla super vyhlídka na ranvej, kterou budou jistě využívat hlavně rodiče s malými dětmi,“ uvedl na slavnostním otevření nové části terminálu primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Pro cestující bylo po osmi letech od otevření nového letištního terminálu v Pardubicích dokončeno také první patro budovy. (15. dubna 2026)
Letiště totiž zavádí novinku. Prostory prvního nadzemního podlaží budou zároveň přístupné i široké veřejnosti, tedy i návštěvníkům, kteří aktuálně nikam necestují.

Pro provoz vzdušného přístavu je však mnohem důležitější, že v moderních prostorech vznikla také třetí odbavovací brána. „Další gate jsme potřebovali. Hlavně v létě jsme měli občas potíže, že přiletěla dvě letadla těsně po sobě a jedno bylo ze schengenského prostoru, druhé ne, a my jsme museli lidi nechat sedět v letadle, než jsme to první vyprázdnili. To už se nyní dít nebude,“ uvedl Jindřich Tauber, šéf představenstva společnosti East Bohemian Airport, která se o civilní část letiště stará.

Stavělo se za plného provozu vzdušného přístavu

Patro se stavělo za provozu, takže to podle politiků nebyla snadná stavba. Nicméně vše se podařilo dokončit v termínu a za předem domluvenou cenu.

„Nakonec zaplatíme 87,5 milionu korun bez daně. Platíme to ze svého, z prodeje zbytného majetku. Stavba probíhala bez větších komplikací. Dá se říct, že žádné větší potíže se nekonaly,“ uvedl Tauber.

Dodal, že firma vlastněná městem a krajem má i další stavební ambice. Ty se budou týkat především nového parkoviště u terminálu. „Letos se zatím bude parkovat zdarma, jako dosud. Nicméně už nyní připravujeme soutěž na projektanta nového parkoviště. Pokud půjde vše dobře, tak bychom po Novém roce mohli začít stavět. Bude to však určitě na etapy, aby lidé mohli stále u nás pohodlně parkovat,“ doplnil Tauber.

Podle hejtmana Martina Netolického je dobře, že se terminál konečně dokončil, i když to trvalo vlastně jednu dekádu. „Celý projekt začal vlastně už před deseti roky. Jsem rád, že se podařil dotáhnout do konce, navíc v době, kdy se letišti začíná dařit. Jen doufám a přeji si, aby tady civilní letiště zůstalo co nejdéle,“ uvedl Netolický s odkazem na fakt, že ranvej patří Armádě České republiky, která společnost EBA na letišti toleruje.

A zároveň ji také pomáhá s provozem. Nyní například vojáci opravují část ranveje přímo u budovy terminálu. „Zatím platí, že práce mají skončit do půlky června, kdy naplno vypukne charterová sezona. Nyní fungujeme v trochu omezeném režimu, ale nedá se nic dělat. Nechtěli jsme kvůli opravě dráhy letiště zavírat. Nyní však musíme přistávat až u Dražkovic a lidi k terminálu vozíme od letadla pomocí autobusů,“ řekl Tauber a vlastně tak popsal běžnou a stálou praxi na mnoha evropských letištích.

Nové patro zažije hlavní zatěžkávací test během prázdnin. Firma EBA totiž získává další a další charterové lety hlavně do Středomoří. Díky nim v posledních dvou letech odbavila vždy přes 200 tisíc lidí.

„Čísla jsou na regionální letiště slušná. Letiště se zároveň snaží rozšiřovat provoz i mimo hlavní letní sezonu a nabídnout lidem komfortní a dostupné cestování bez nutnosti dojíždět na vzdálenější letiště. Nové patro přinese víc pohodlí cestujícím i jejich doprovodu a zároveň dává prostor letiště dál rozvíjet,“ uvedl primátor Nadrchal.

Nicméně v posledních dekádách letiště pravidelně citelně prodělávalo a politici do něj museli pumpovat veřejné peníze. Bez nich by EBA zkrachovala. „Vedle těchto investic je pro nás jako jednoho z akcionářů důležitá finanční stabilizace a vyrovnané hospodaření společnosti,“ uvedl Netolický, „jehož“ kraj vlastní třetinu akcií firmy.

Pravda je, že pardubické letiště je zranitelné vlastně při každém negativním dění ve světě. Pasažéry mu sebralo uzemnění letadel Boeing, opatření proti šíření covid-19 nebo vpád Ruska na Ukrajinu. Nyní se na letišti dívají s obavou na konflikt mezi Íránem a USA, a to hlavně kvůli rostoucím cenám paliv.

„My jsme zatím docela v klidu. Máme dlouhodobé smluvní kontrakty, takže momentálně odebíráme benzin za poměrně nízké ceny. Máme ho od Státních hmotných rezerv. Ale samozřejmě doufáme, že konflikt brzy skončí a ceny se stabilizují,“ dodal Jindřich Tauber, který věří, že nové patro pomůže letišti sehnat nové pasažéry i provozovatele pravidelných linek a charterů.

Pardubický letištní terminál se dočkal patra, cestujícím nabídne výhled na ranvej

