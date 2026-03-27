Prvního června už to bude deset roků, co začala výstavba nového letištního terminálu v Pardubicích. A už tehdejší atmosféra při slavnostním poklepání na základní kámen budovy naznačovala, že to s projektem nebude snadné.
„Letošní výsledky letiště jsou tragické. Za první čtvrtletí jsme odbavili nějaké tři tisíce lidí. To je hrozně málo. Vedení letiště a představenstvu firmy EBA jejich pozici nezávidím. My jsme sice rozhodli, že se bude stavět, ale právě na těchto lidech bude sehnat nové zákazníky a terminál naplnit,“ uvedl v roce 2016 tehdejší i současný hejtman kraje Martin Netolický.
Jeho úřad dodnes vlastní třetinu akcií společnosti EBA, zbytek má město. Přesto to byl právě Netolický, který brzdil nadšení politiků z radnice a hodně dbal na to, aby stavba nestála více než původně domluvených 256 milionů korun. A tak se během dvouletého budování nedostalo na druhé patro Terminálu Jana Kašpara.
Už se zdálo, že se vzdušný přístav dostaví v roce 2018. Kraj a město se domluvilo, že za 45 milionů vybudují v patře restauraci a také postaví parkoviště. Ovšem i tehdy plán nakonec havaroval.
„Teď se blížíme až k částce 80 milionů korun. Jsme proto pro odložení dostavby druhého patra. Druhé patro je bonus, VIP salonky mne nezajímají, restaurace by horko těžko sehnala někoho, kdo by to chtěl provozovat. Kanceláře zůstanou tam, kde jsou,“ uvedl nekompromisně přesně před sedmi lety hejtman.
Letiště tehdy nemělo dobré výsledky, navíc ho v roce 2020 zasáhl drtivě covid-19. Politici tak stavbu oddalovali a dostalo se na ni až loni. Výsledek si lidé budou moci prohlédnout poprvé v půlce dubna.
„Práce v prvním patře jsou hotové. Čekáme na dokončení kolaudačního řízení. Jsme spokojení, prostory vypadají dobře. Na 15. dubna připravujeme slavnostní otevření. První den provozu patra odbavíme lety do Alicante a Malagy ve Španělsku,“ řekla ředitelka společnosti East Bohemian Airport Mária Luticová.
Letiště v Pardubicích loni odbavilo 203 681 cestujících, meziročně o zhruba dvě procenta více. Dva roky po sobě tak mezinárodní letiště přepisovalo rekord. I díky tomu se politici k dostavbě rozhoupali. „Nově vybudované druhé nadzemní podlaží Terminálu Jana Kašpara představuje významný krok v rozvoji dopravní infrastruktury a zkvalitnění služeb pro cestující,“ řekla Luticová.
V patře bude veřejná část, odkud bude výhled na ranvej. V neveřejné části budou kanceláře, prostory pro cizineckou policii a celní správu, denní místnost a šatny pro personál. Na druhé straně bude občerstvení a třetí odbavovací brána. Při stoupajícím počtu pasažérů dvě odbavovací brány do schengenského a neschengenského prostoru už letišti přestávaly stačit.
Nedokončený terminál nakonec stál přesně 264 milionů a letiště ho splácí. Horní patro bude stát okolo 87 milionů korun bez daně. EBA ještě podle Luticové nemá sečtené všechny náklady. Stavební firma začala s dokončením patra na přelomu loňského února a března. Původní odhady společnosti byly, že terminál zprovozní na podzim.