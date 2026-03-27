Pardubické letiště po deseti letech konečně otevře patro. Víme, co tam bude

  9:51
Letiště v Pardubicích otevře v půlce dubna první patro letištního terminálu. Od roku 2018 fungovalo pro odbavování cestujících jen přízemí budovy, patro zůstávalo nedokončené. Politici se na dostavbě dlouho nemohli domluvit.
Cestující na pardubickém letišti čekající na úterní let na Mallorcu. (3. června...

Cestující na pardubickém letišti čekající na úterní let na Mallorcu. (3. června 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Terminál Jana Kašpara na pardubickém letišti
Letiště Pardubice – Terminál Jana Kašpara (3. června 2025)
Pravidelné linky Ryanairu z Pardubic do Španělska (3. června 2025)
Prvního června už to bude deset roků, co začala výstavba nového letištního terminálu v Pardubicích. A už tehdejší atmosféra při slavnostním poklepání na základní kámen budovy naznačovala, že to s projektem nebude snadné.

„Letošní výsledky letiště jsou tragické. Za první čtvrtletí jsme odbavili nějaké tři tisíce lidí. To je hrozně málo. Vedení letiště a představenstvu firmy EBA jejich pozici nezávidím. My jsme sice rozhodli, že se bude stavět, ale právě na těchto lidech bude sehnat nové zákazníky a terminál naplnit,“ uvedl v roce 2016 tehdejší i současný hejtman kraje Martin Netolický.

Jeho úřad dodnes vlastní třetinu akcií společnosti EBA, zbytek má město. Přesto to byl právě Netolický, který brzdil nadšení politiků z radnice a hodně dbal na to, aby stavba nestála více než původně domluvených 256 milionů korun. A tak se během dvouletého budování nedostalo na druhé patro Terminálu Jana Kašpara.

Už se zdálo, že se vzdušný přístav dostaví v roce 2018. Kraj a město se domluvilo, že za 45 milionů vybudují v patře restauraci a také postaví parkoviště. Ovšem i tehdy plán nakonec havaroval.

„Teď se blížíme až k částce 80 milionů korun. Jsme proto pro odložení dostavby druhého patra. Druhé patro je bonus, VIP salonky mne nezajímají, restaurace by horko těžko sehnala někoho, kdo by to chtěl provozovat. Kanceláře zůstanou tam, kde jsou,“ uvedl nekompromisně přesně před sedmi lety hejtman.

Letiště tehdy nemělo dobré výsledky, navíc ho v roce 2020 zasáhl drtivě covid-19. Politici tak stavbu oddalovali a dostalo se na ni až loni. Výsledek si lidé budou moci prohlédnout poprvé v půlce dubna.

„Práce v prvním patře jsou hotové. Čekáme na dokončení kolaudačního řízení. Jsme spokojení, prostory vypadají dobře. Na 15. dubna připravujeme slavnostní otevření. První den provozu patra odbavíme lety do Alicante a Malagy ve Španělsku,“ řekla ředitelka společnosti East Bohemian Airport Mária Luticová.

Letiště v Pardubicích loni odbavilo 203 681 cestujících, meziročně o zhruba dvě procenta více. Dva roky po sobě tak mezinárodní letiště přepisovalo rekord. I díky tomu se politici k dostavbě rozhoupali. „Nově vybudované druhé nadzemní podlaží Terminálu Jana Kašpara představuje významný krok v rozvoji dopravní infrastruktury a zkvalitnění služeb pro cestující,“ řekla Luticová.

V patře bude veřejná část, odkud bude výhled na ranvej. V neveřejné části budou kanceláře, prostory pro cizineckou policii a celní správu, denní místnost a šatny pro personál. Na druhé straně bude občerstvení a třetí odbavovací brána. Při stoupajícím počtu pasažérů dvě odbavovací brány do schengenského a neschengenského prostoru už letišti přestávaly stačit.

Nedokončený terminál nakonec stál přesně 264 milionů a letiště ho splácí. Horní patro bude stát okolo 87 milionů korun bez daně. EBA ještě podle Luticové nemá sečtené všechny náklady. Stavební firma začala s dokončením patra na přelomu loňského února a března. Původní odhady společnosti byly, že terminál zprovozní na podzim.

Oceli jako na desetipatrový panelák. V Explosii staví nezničitelnou budovu

Nestává se každý den, že bychom mohli nahlédnout do odhalených útrob budovy v pardubické Explosii, kde se bude míchat bezdýmný střelný prach. Stavbu jsme zastihli ještě ve fázi, kdy bylo možné vidět...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

K požáru haly se přihlásila organizovaná skupina. Policie pátrá po konkrétním vozidle

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

Policie se zabývá požárem průmyslové haly v Pardubicích. Za tím podle dostupných informací stojí skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů....

První podezřelí z útoku v Pardubicích míří do vazby, podpořili je zastánci Palestiny

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dvojici obviněnou z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Muže a ženu přivedli k jednání těžkooděnci. Policie je obvinila za...

Hala pro Jílka i lanovka nad městem. Miliardář Dědek má megalomanský plán

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Má to být jedna z největších soukromých investičních akcí v republice v příštích třech letech. Stavba multifunkční hokejové haly v Pardubicích, která má být největší na světě. Cena 15 miliard korun,...

Stavba dalšího parkovacího domu v Pardubicích začala. A bude za dobrou cenu

Prostor pro parkovací dům Terminál Jih v Pardubicích (25. března 2026)

Na podzim roku 2023 se zdálo, že u pardubického vlakového nádraží žádný parkovací dům hned tak stát nebude. Ve středu však slavnostním poklepáním na základní kámen začala stavba, která město nakonec...

26. března 2026  15:31

Opravy pardubické Zelené brány jsou hotové, brzy půjde dolů lešení

Dlouho plánovaná oprava Zelené brány se pomalu rozjíždí. Hlavní práce vypuknou...

Opravy Zelené brány v Pardubicích skončí v dubnu. Z dominanty mizí lešení. Dělníci opravili zdivo, doplňovali spáry, zpevnili poškozené části konstrukce a obnovili historické detaily.

26. března 2026  10:43

Elektrokoloběžka srazila čtyřletého chlapce. Je to jako zbraň, zlobí se otec

Čtyřletého chlapce srazila elektrokoloběžka v pardubických Tyršových sadech....

Pardubická policie hledá svědky nehody v Tyršových sadech. Na frekventovaném místě tam minulý týden ve středu chlapec na elektrokoloběžce vážně zranil čtyřleté dítě. To skončilo v nemocnici a podle...

25. března 2026  14:07,  aktualizováno  16:06

Žena zadržená na Slovensku kvůli útoku v Pardubicích je Američanka

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Žena zadržená na Slovensku kvůli podezření z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding je americkou občankou, vyplývá ze středečního vyjádření českého policejního prezidia....

25. března 2026  9:55,  aktualizováno  13:44

Pardubicemi letí zpráva, že muž láká děti do dodávky. Je to fáma, říká policie

ilustrační snímek

Zejména na sociálních sítích se v posledních dnech šíří zvěsti o černé dodávce, jejíž řidič v Pardubicích láká děti do auta. Na zprávu už zareagovali policisté, kteří okolnosti prověřili. Mluvčí...

25. března 2026  11:02

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

25. března 2026  10:22

Dokončení tunelu Homole na D35 se dále protahuje, silničáři řekli i dobrou zprávu

Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že kvůli složitým geologickým podmínkám...

Řidiči se na konci roku neprojedou nový dálničním tunelem Homole u Vysokého Mýta, jak původně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) avizovalo. Zdržení nakonec bude delší, než byly první odhady.

25. března 2026  10:10

První podezřelí z útoku v Pardubicích míří do vazby, podpořili je zastánci Palestiny

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dvojici obviněnou z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Muže a ženu přivedli k jednání těžkooděnci. Policie je obvinila za...

24. března 2026  16:46,  aktualizováno  20:11

Policie kvůli požáru haly v Pardubicích obvinila tři lidi z teroristického útoku

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Policie obvinila tři zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s pátečním žhářským útokem v hale v Pardubicích. „Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce...

24. března 2026  13:30,  aktualizováno  18:54

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Indický řidič zablokoval dopravu v Pardubicích, nezvládl couvání s kamionem

Kamion zablokoval centrum Pardubic. Tvořily se dlouhé kolony. (24. března 2026)

Kuriózní dopravní situace nastala kolem poledne v centru Pardubic. Indický řidič slovenského kamionu tam po neúspěšném couvání zůstal stát napříč frekventovanou ulicí Jana Palacha, kde zablokoval...

24. března 2026  14:45

Sběr textilu ve městě selhal. Radní mění firmu kvůli nepořádku a rezignaci nad vývozem

Takto vypadal sběr nepotřebného textilu například v ulici U Marka nedaleko...

Vedení pardubické radnice nebylo spokojené s tím, jak vypadal sběr starého textilu ve městě. Rozvázal proto smlouvu s firmou TextilEco a kontejnery do ulic dodá společnost Dimatex CS. Stejný problém...

24. března 2026  10:43

