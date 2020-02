Další propad pardubického letiště, město i kraj musejí poslat miliony

V minulém roce zasáhla pardubické letiště série špatných zpráv. Počet cestujících klesl o necelou třetinu na 102 tisíc, což bylo ale stále ještě slušné. Ovšem na hospodaření firmy, vlastněné městem a krajem, měly potíže související s uzemněním letadel Boeing 737 Max daleko horší vliv.

„Očekávaný hospodářský výsledek za rok 2019 je předpokládaná ztráta ve výši necelých 35 milionů korun,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch (ODS).

„Počet přepravených cestujících je na poměrně solidní úrovni, ale bohužel se létá za levné peníze,“ shrnul hlavní problém letiště pardubický zastupitel ODS Petr Klimpl. Město, vlastnící dvě třetiny firmy EBA, se s krajem, držícím zbytek akcií, původně dohodlo, že letos zvýší základní jmění o šestnáct milionů korun.

Teď je zjevné, že to nebude stačit a dříve nebo později budou muset poslat další prostředky. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) uvedl, že kraj se s městem musí dohodnout.

„Ztráta se dala očekávat. Musíme si na společném jednání říct, jak bude uhrazena,“ řekl hejtman.

Potíže letiště loni začaly uzemněním letadel Boeing 737 Max 8, pak přišlo na ně navazující zrušení pravidelné linky společnosti Ryanair do Londýna a ztráta většiny charterových letů firmy Smartwings.

Ve skutečnosti byly ale linky do Londýna výrazně dotované, a tak jejich konec hospodaření firmy neublížil. Horší to bylo s rušením charterových letů. Některé se firmě EBA podařilo nahradit, jiné ne. To podle Mazucha znamenalo ztrátu 3,6 milionu korun.

„Chartery hodně bolí, protože jsou ekonomicky poměrně výhodné. Nejvýhodnější byly lety do Ruska,“ řekl Mazuch.

A další problém: Nový terminál za více než čtvrt miliardy korun přinesl více komfortu, ale bohužel nikoliv vyšší obrat, za to vysoké odpisy (15 milionů korun), které výsledky hospodaření stahují dolů.

„Předpokládám, že letošek bude lepší, linka do Kyjeva by mohla s řádově padesáti tisíci cestujícími zlepšit hospodářský výsledek,“ uvedl Netolický, který se ale bojí o charterové lety. „Těžko předpokládat, co se bude dít s chartery, pokud se bude projevovat koronavirus ve více zemích. Letecká doprava pro rok 2020 je pro mne velký otazník,“ řekl.

Zatímco Pardubický kraj, jako třetinový vlastník, dal společnosti svůj díl na stavbu nového terminálu za 266 milionů korun přímo, Pardubice neposlaly ani korunu. Krajské město ruší za směnečný úvěr a za firmu platí úroky z úvěru. Jednou ale budou muset Pardubice vysokou sumu zaplatit.