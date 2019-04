Restaurace ani VIP salonek asi nebude. Pardubické letiště má šetřit

Terminál pardubického letiště, postavený v roce 2017, se povedl. Vkusný, vzdušný, kazí ho jen cena - přes čtvrt miliardy korun a fakt, že na dokončení druhého patra s restaurací, kancelářemi a VIP salonkem už nezbyly peníze.

Kraj, jako třetinový vlastník společnosti East Bohemian Airport (EBA) provozující letiště, totiž dlouho naléhal na zlevnění stavby terminálu a výsledkem je ne snad polotovar, ale prázdné druhé patro terminálu s obnaženými trubkami vzduchotechniky.

Ryanair ruší lety Společnost Ryanair pardubickému letišti oznámila, že vzhledem k současným problémům s letadly Boeing MAX byla nucena zrušit lety pro letní sezonu 2019. Jedná se o lety na pravidelné lince Pardubice -Londýn Stansted od 2.7. do 26. 10. 2019. Společnost EBA na svém facebookovém profilu oznámila, že zkouší vyjednat pouze omezení letů, ne celkové zrušení. Společnost Boeing v půlce března doporučila po dvou nehodách celosvětově odstavit z provozu všechna letadla Boeing 737 MAX.

I když se město Pardubice, jako majoritní akcionář, s krajem loni dohodly, že dílo dokončí, zase přichází komplikace. Společnost EBA hospodařila loni se ztrátou kolem 20 milionů a za tento rok hrozí ztráta dvojnásobná.

Kraj chce i kvůli tomu investici do druhého patra stopnout. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) argumentuje i tím, že plánovaná investice do druhého patra a do nových parkovišť se oproti plánům prodražila z původně dohodnutých 45 milionů.

„Teď se blížíme až k částce 80 milionů korun. Jsme proto pro odložení dostavby druhého patra. Druhé patro je bonus, VIP salonky mne nezajímají, restaurace by horko těžko sehnala někoho, kdo by to chtěl provozovat. Kanceláře zůstanou tam, kde jsou,“ uvedl hejtman.

Dodal, že s investicí do nových parkovišť, která mají vyjít celkem na 15 milionů korun, kraj naopak počítá, protože lepší parkování může na rozdíl od restaurace společnosti EBA ekonomicky pomoci.

Terminál by bylo dobré dokončit, míní Pardubice

Náměstek pardubického primátora Jan Mazuch (ODS) řekl, že o plánech na investice se bude ještě jednat. Podle něj má představenstvo společnosti EBA předložit své požadavky, o nichž se pak zástupci města a kraje budou bavit. Mazuch nicméně dostavbu druhého patra podporuje.

„Samozřejmě záleží na tom, kolik by to stálo. Ale bez této dostavby nebude terminál vypadat zrovna ideálně, horní patro není dokončeno a je to vidět,“ řekl Mazuch.

Pro pasažéry odlétající z Pardubic by byla dostavba druhého patra asi jen drobným bonusem. Terminál v dnešní podobě vyhovuje. V odletové hale občerstvení pro cestující je. Pardubický kraj navrhuje, aby se prázdné prostory zakryly.

„Dovedu si tam představit nějaké omítky, plachtu či reklamy tak, aby tím cestující nebyl zasažen. Počkáme, až se ekonomika zlepší, nejsme schopni jako kraj generovat v rozpočtu další a další investice, u nichž není jasná návratnost,“ řekl hejtman. Peníze na rozvoj letiště dávají majitelé dle svého podílu ve firmě, město dvě třetiny, kraj zbytek.

Téměř nic z toho, co se na letišti mělo dít, se za poslední roky neobešlo bez sporů mezi hlavními akcionáři - městem a krajem. Pardubičtí politici v budoucnost letiště věří. Posouvá totiž jejich město do vyšší ligy, zvyšuje jeho prestiž, byť to nelze vyčíslit.

Kraj naopak varuje před investicemi, které se nevrátí. Regionální letiště jsou totiž po celé zemi ztrátová.