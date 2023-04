Letiště by mělo odbavit 250 tisíc lidí, aby bylo v zisku. Nezvládá ani třetinu

Loni to byla zhruba třetina a i v nejlepších letech se k cifře letiště sotva přiblížilo.

„Společnost East Bohemian Airport by byla v zisku, pokud by ročně odbavila 200 až 250 tisíc pasažérů,“ uvedl na zasedání krajského zastupitelstva člen představenstva East Bohemian Airport (EBA) a náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Jenže loni letiště přepravilo jen zhruba 83 tisíc lidí. To sice bylo meziročně o dva tisíce víc, a letos se čeká dokonce ještě lepší výsledek, ale i tak je k žádané metě hodně daleko. Nejvíce lidí odbavilo letiště v roce 2013, kdy o jeho služby projevilo zájem 185 tisíc lidí. Nicméně Hrabal patří mezi ty politiky, kteří Terminálu Jana Kašpara bezmezně důvěřují.

Počty cestujících na letišti Pardubice 2004 - 46 999

2005 - 49 165

2006 - 71 500

2007 - 93 700

2008 - 86 863

2009 - 49 032

2010 - 62 302

2011 - 65 246

2012 - 125 008

2013 - 184 140

2014 - 150 056

2015 - 59 260

2016 - 31 174

2017 - 88 490

2018 - 147 572

2019 - 102 045

2020 - 34 238

2021 - 80 796

2022 - 82 891 Pramen: East Bohemian Airport

„Věřím, že se EBA může dostat do černých čísel, do plusu. To číslo odbavených cestujících nejde říct pregnantně, že je třeba někde na cifře 199 843 bod zlomu. Máte jiný výnos z jednoho cestujícího, pokud letí charterovým, nebo nízkonákladovým letem. Letí-li člověk nízkonákladovým letem, výnos se pohybuje řádově několikanásobně níže oproti charterovým letům,“ doplnil politik, který je i členem krajského zastupitelstva.

Na druhé straně jsou však tací, kterým nalévání veřejných peněz do firmy patřící městu a kraji začíná vadit. Důvod je zřejmý. Trvá to dlouho a není vidět konec.

„Je krásné, že si hrajeme na to, že máme v Pardubicích mezinárodní letiště, ale za jakou cenu? Řekněte mi, která soukromá firma by takto mohla podnikat? Jeden rok tam posíláme 40 milionů, pak zase 12, teď něco jiného. Vždyť takto to fungovat nemůže, je to černá díra na peníze,“ řekl bývalý radní za ODS a starosta Dubiny Vítězslav Štěpánek.

Ten možná patří mezi radikální kritiky co se letiště týče, ovšem i jeho umírněnější kolegové z ODS přiznávají, že kolem terminálu funguje spíše jakási mytologie než reálný pohled na věc.

„Když jsme schvalovali výstavbu nového terminálu za čtvrt miliardy, tak v usnesení bylo, že stavba se bude splácet z výdělku letiště. Tomu však zřejmě už v době hlasování mnoho z nás nevěřilo,“ uvedl bývalý náměstek primátora a lídr pardubické ODS Jan Mazuch.

Město i kraj stále platí. Jinou možnost nevidí

Realita je však ještě horší. Nejenže firma nevydělá na terminál, ona nevydělá ani sama na sebe. Ostatně zastupitelstva kraje i města pošlou do společnosti další miliony. EBA totiž skončila loni s provozní ztrátou 16,9 milionu korun. Dalších 3,4 milionu korun firma požaduje na nezbytné letošní investice.

Akcionáři, jimiž jsou město Pardubice a Pardubický kraj, se o deficit podělí v poměru svých akciových podílů, tedy dvě ku jedné. Na kraj tak připadá téměř sedm milionů korun. Hlavním argumentem politiků je nyní to, že po všech investicích už ani není možné s dotováním letiště přestat.

„Jednou jsme do toho šli, udělali jsme letiště, letecká doprava se začíná řadit mezi klasickou dopravu, jako jsou vlaky nebo autobusy,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS).

Ten na posledním jednání krajského zastupitelstva kraje nedokázal odhadnout, zda si letiště na sebe v nějaké rozumné době vydělá, neboť mu jakákoliv krize ve světě může ublížit. „Jsem ale člověk pozitivní, tak si myslím, že to tak dlouho zase trvat nebude a začne se to rozlétávat,“ uvedl Kortyš.

Podle něj by ekonomickou situaci měl částečně zlepšit i příchod soukromého investora, který chce na letišti vybudovat halu na opravu menších letadel. „Bude platit nájem a přinese i zisk za prodej leteckého paliva a z poplatků za přistání. Význam bude mít i pro zaměstnanost, pracovat by na opravách mělo 100 až 150 převážně kvalifikovaných pracovníků,“ řekl Kortyš.

Letišti by snad měla pomoci letní sezona. Letos by mělo totiž přibýt charterových letů z Pardubic. „Za letní sezonu by jich mělo být 335, zvýší se i počet turistických destinací,“ uvedl Jan Hrabal.

Správci letiště také zvažují, že v příštích letech investují do dostavby terminálu, parkování a fotovoltaiky. Nový terminál funguje od roku 2018, ale kvůli úspoře nákladů však není hotové první patro.