Pardubické letiště postaví nové parkoviště, na starém se začne platit

Pardubické mezinárodní letiště třeba proti pražské Ruzyni nabízí jeden velký bonus navíc. Rodina přijede až k novému terminálu ve svém voze přímo k odbavovací hale. Hlava rodiny vyloží kufry a zbytek posádky a odjede pár stovek metrů zaparkovat vůz.



A ten může stát na dohled terminálu Jana Kašpara třeba dva týdny zcela zdarma. Žádné shánění parkování nebo složité domlouvání odvozu, které lidé znají z cesty do Prahy.

Ovšem zdá se, že tato výhoda bude brzy minulostí. Lidé z vedení firmy East Bohemian Airport, která se o civilní část letiště stará, totiž začínají nahlas mluvit o tom, že bezplatné parkování v létě skončí.

„Pokud parkoviště zpoplatníme, tak to bude od letní sezony. Ceny ještě nemáme stanovené, ale domnívám se, že budou minimální,“ řekla ředitelka společnosti East Bohemian Airport Hana Šmejkalová.

Na druhou stranu řidiči budou moci v dohledné době využít dalších 220 míst. Momentálně jich je v Popkovicích zhruba 600.

Stavba parkoviště má začít u letiště ještě letos a náklady by měly být 15 milionů. Nové představenstvo, které se změnilo po volbách, musí investici ještě schválit.

Zástupce v něm mají akcionáři, kterými jsou město a kraj. „Nyní jsou ceny materiálů a služeb poměrně vysoké, je na akcionářích, jestli tuto investici podpoří, nebo ne,“ řekla Šmejkalová.

Vypadá to, že politici stavbu podpoří

Zatím se zdá, že politici stavbu včetně dostavby druhého patra terminálu podpoří. Alespoň to vyplynulo z posledních vyjádření hejtmana Martina Netolického.

„Za prioritní považuji zajištění kvalitního parkování, a proto jsme využili podzimní odstávky pro úpravu vojenského autoparku na parkovací stání. Další parkovací plocha před terminálem by mohla zajistit parkování pro 220 automobilů, včetně zastavení typu kiss and ride,“ řekl nedávno hejtman Netolický.

V letech 2015 a 2016 letiště čelilo velkému odlivu ruské klientely. Od předloňska mu čísla přepravených cestujících rostou. Loni letiště přepravilo přes 147 tisíc lidí.

Letos by mohly být výsledky ještě lepší. Letiště jedná s dalšími dopravci, ve druhé polovině roku by mohlo nabídnout další dvě tři destinace.

„Kdyby dopravci měli dostatečné kapacity, letadla a personál, tak cestujících letos přepravíme jednou tolik,“ řekla Šmejkalová.

Z Pardubic létá společnost Ryanair do španělského Alicante a do Londýna. Dopravci nabízejí lety v letní sezoně do Bulharska nebo Turecka, loni 30 procent klientů letělo s ruskými dopravci do Ruska.

„Vyjednáme pravidelné linky Smart Wings do Moskvy. Jednáme ještě s dalším dopravcem, ale podle leteckých dohod, domluvených ještě za Sovětského svazu, smí z Moskvy do Karlových Varů, Prahy a Pardubic létat vždy jen jeden dopravce. Byla bych ráda, kdyby to bylo možné rozšířit,“ dodala Šmejkalová.