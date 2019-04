Pardubické letiště je ve ztrátě, zatížila ho stavba nového terminálu

Pokud se chvíli zdálo, že by pardubické letiště po postavení nového terminálu za čtvrt miliardy korun mohlo když ne prosperovat, tak alespoň hospodařit s nulou, teď přišel čas vystřízlivění.



Město, které ve firmě vlastní dvoutřetinový podíl a Pardubický kraj, jemuž náleží zbytek, nyní řeší ekonomický propad společnosti. Vedení firmy akcionářům oznámilo, že za loňský rok by měla být ztráta kolem 20 milionů korun a za letošek možná bude až dvojnásobná.

„Z pohledu města není společnost East Bohemian Airport v krizové situaci, ale je ve fázi negativního vývoje jejího hospodaření a na tu je nutné reagovat,“ tlumočil stanovisko města Radim Jelínek, vedoucí odboru kancelář primátora.

Důvodů, proč se letišti moc nedaří, je mnoho. Sice zaznamenalo nárůst počtu cestujících z 31 tisíc v roce 2016 na 147 tisíc loni, nicméně tržby tak dramaticky nerostly.

Společnost musí částkou 9,5 milionu dotovat pravidelné linky do Londýna a Alicante, firmu také poškodila dvouměsíční odstávka kvůli opravám dráhy a především zrušení pravidelné linky z Pardubic do Moskvy společnosti Red Wings Airlines. Nový terminál otevřený v roce 2017 navíc znamenal lepší zázemí pro pasažéry, ale také bezmála o tři miliony korun vyšší náklady za energie.

Vedení města upozorňuje, že hospodaření společnosti kvůli terminálu zatížily i vyšší odpisy. Předseda představenstva East Bohemian Airport (EBA) Petr Juchelka tvrdí, že letiště je v dobré finanční kondici a letošní ztráta je očekávaná.

„Hospodaření roku 2018 bylo výrazně ovlivněno mimořádným dvouměsíčním uzavřením letové dráhy v důsledku generální opravy, která byla plánovaná a kterou EBA nemohla ovlivnit, neboť provozovatelem letiště je AČR,“ uvedl Juchelka s tím, že se na hospodaření negativně projevilo i spuštění provozu nového terminálu, který se stavěl s výhledem na 30 let. „Ani se nepředpokládalo, že provoz v prvních letech bude ziskový,“ dodal.

Hlavní problém je ale jinde. Firma EBA provozující pardubické letiště se totiž chytila do pasti, kterou připravily Pardubice, jeho majoritní akcionář.

Kraj na terminál peníze poslal, Pardubice nedaly nic

Zatímco Pardubický kraj jako třetinový vlastník dal společnosti svůj díl na stavbu nového terminálu za 266 milionů korun přímo, Pardubice neposlaly ani korunu. Krajské město jen ručí za směnečný úvěr, který EBA musí splácet. A to ji zatěžuje. Jenom za splátky úroků dala loni EBA 2,3 miliony korun a letos to má být 4,4 milionu korun. Splátky jistiny jsou přitom odložené.

Pardubický kraj se rozhodl, že nebude přispívat na uhrazení těchto nákladů.

„Kraj nebude plnit ani korunu ve vztahu k tomuto zadlužení. Dali jsme do toho celý podíl, a to přímo z rozpočtu kraje, takže jsme stavbu terminálu zlevnili a zlepšili finanční kondici firmy. Teď se do toho musí zapojit aktivně město jako většinový akcionář,“ uvedl ve čtvrtek hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Město svůj postup obhajuje. „V případě EBA došlo k situaci, kdy kraj odmítl ručení společně s městem a poslal peníze přímo. Město se logicky rozhodlo být v pozici ručitele s tím, že pokud to bude EBA potřebovat, bude postupně navyšovat základní kapitál,“ uvedl k tomu za město Jelínek.

Pardubický zastupitel ODS Petr Klimpl už před třemi roky varoval své kolegy, že není reálné, aby úvěr za terminál splatila EBA.

„Když už jsme zvolili toto řešení, že město ručí a kraj dá cash, měli bychom k tomu nyní přistoupit s nadhledem,“ řekl Klimpl. Ten by byl pro to, aby město peníze na stavbu terminálu společnosti EBA poslalo stejně jako to udělal kraj.

Na rozvoj letiště mají majitelé - město a kraj - dlouhodobě rozdílné názory. Pardubice věří, že letiště má velký potenciál, vedení kraje varuje před velkými výdaji, které se s největší pravděpodobností nikdy nevrátí. Pardubice si zatím vždy prosadily svou. Vznikl i terminál, který kraj považoval za zbytečně drahý.