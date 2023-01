Letiště dokončí terminál, v létě se bude z Pardubic létat do více destinací

Krajští radní, kteří v roce 2019 investici odmítli, s ní už předběžně souhlasili. Vyplývá to z rozhodnutí krajské rady, které má MF DNES k dispozici.

Pardubice drží dvě třetiny akcií společnosti EBA, třetina patří Pardubickému kraji.

„Rozvoj prvního nadzemního patra je plánován v dlouhodobé strategii letiště. Kdy bude stavba zahájena, zatím není stoprocentní. Finanční prostředky na plánovanou dostavbu by měly být použity z prodeje administrativních objektů,“ uvedla mluvčí pardubického letiště Mária Ministrová.

Letiště sice v roce 2018 postavilo nový moderní terminál za 266 milionů korun, ale z úsporných důvodů nedošlo na dokončení druhého patra, kam se cestující zatím nedostanou. Původně tam měla být restaurace i VIP salonek. Prostory jsou nyní prázdné, schody nahoru uzavřené.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD) v roce 2019 dostavbu odmítl s tím, že není třeba, když je terminál po většinu času prázdný a letiště ve ztrátě.

Terminál je i nyní prázdný a ani hospodaření se na první pohled nelepší. V roce 2021 společnost East Bohemian Airport skončila ve ztrátě 27,3 milionu, za prvních deset měsíců minulého roku pak ztráta podle informací z krajského úřadu dosáhla 24,3 milionu korun, z toho odpisy tvořily 13,6 milionu korun.

Do zmiňovaného období společnost nicméně zvýšila meziročně obrat z 46,9 milionu korun na 84,5 milionu korun. K závěru loňského října EBA přepravila 83 tisíc cestujících, loni za celý rok měla 81 tisíc pasažérů.

Linek bude o padesát procent víc

Město i kraj pravidelně pomáhají společnosti zvyšováním základního jmění.

Vedení letiště investici zdůvodňuje tím, že tento rok terminálem projde více cestujících. „V roce 2023 dojde k navýšení počtu linek o padesát procent,“ uvedla Ministrová.

Z Pardubic by se mělo od června létat do 12 destinací. Počty charterových letů by se měly zvýšit na zhruba 40 týdně od června do poloviny září. Cestovní kanceláře prostřednictvím letiště nabídnou cestujícím lety do Turecka, Tuniska, Řecka, Španělska, Egypta, Bulharska a Černé Hory.

„A v jednání jsou další destinace, a to charterové i formou pravidelných linek,“ řekl ČTK člen představenstva East Bohemian Airport a náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

„Pokud se vše naplní a bude až čtyřicet letů týdně, tak bezesporu gate 4 v patře bude asi nezbytný,“ uvedl včera hejtman Martin Netolický. Na druhou stranu si nepřeje, aby letiště potřebné peníze získalo prodejem svého majetku.

„Není dobré přemýšlet o prodeji rodinného stříbra, a to jsou jakékoliv pozemky a budovy v oblasti letiště,“ řekl s tím, že peníze na stavbu by měly dodat společně kraj a město v poměru jedna ku dvěma. Zatím není jasné, kolik bude investice stát.