Další pravidelná linka na Mallorcu Pardubické letiště začalo od úterý odbavovat novou linku společnosti Ryanair do Palma de Mallorca. Irský nízkonákladový dopravce létá z Pardubic ještě do Alicante a do Barcelony-Girony. „Čtvrtou linku do Španělska plánujeme otevřít na podzim,“ řekla ředitelka East Bohemian Airport Mária Luticová. Ryanair v Pardubicích provozoval v letech 2017 až 2019 linku do Londýna, kterou zrušil. V roce 2018 začal létat s přestávkami do Alicante. O Londýn podle Luticové nebyl velký zájem. „Máme analýzy, o které destinace mají lidé zájem. Jenom v Praze je Londýn 16krát týdně. Palma de Mallorca vyšla pozitivně. Úterní první let byl plně obsazený,“ řekla Luticová. Na Mallorku se patrně v příštím roce bude létat celoročně, letos to bude dvakrát týdně do 26. října. Linka do Alicante se podle Luticové osvědčila a létá se celoročně třikrát týdně. Letiště už má podepsanou smlouvu na čtvrtou celoroční linku, bude také do Španělska a zahájí provoz 26. října.