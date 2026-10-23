Pětačtyřicetiletý muž volal na tísňovou linku v sobotu dopoledne. Při hovoru zmínil, že se nachází někde v lesíku mezi sídlištěm Dubina a obcí Spojil na Pardubicku. Více informací sdělit nestihl, protože se hovor přerušil.
Do terénu se proto vydaly hned čtyři hlídky městské policie, aby se muže povedlo najít v co nejkratším možném čase. Během několika minut se jim podařilo vyhledat místo, kde muž v somnolentním stavu (jeden ze čtyř stupňů poruch vědomí – pozn. red.) ležel. Komunikoval však velmi omezeně.
„Strážníci hned na místě provedli kontrolu životních funkcí a dohlíželi na jeho zdravotní stav. Okamžitě na místo přivolali záchrannou službu,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
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Na místo vyrazila také hlídka Policie ČR. „V sobotu 17. října před jedenáctou hodinou dopoledne byla hlídka policistů vyslána ke Spojilskému lesu. Po příjezdu na místo se zde již nacházeli strážníci Městské policie. Společně muže nalezli a přenesli k parkovišti,“ doplnila policejní mluvčí Dita Holečková.
Následným šetřením se podle mluvčí policistům podařilo zjistit, že na jeho aktuálním stavu neměl podíl nikdo další.
Muž si vlastní vinou přivodil stav blízký bezvědomí. „Pacient kombinoval alkohol a velké množství léků. Po příjezdu byl při vědomí, ale v ohrožení života. Posádka okamžitě zahájila transport do pardubické nemocnice, kde muže v kritickém stavu předala zdravotníkům na anesteziologicko-resuscitačním oddělení,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.